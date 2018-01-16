Иранская деревня, где жили настоящие лилипуты

Копірайт зображення Mohammad M. Rashed

Всего век назад рост жителей деревни Махуник не превышал одного метра. Некоторые до сих пор верят, что в этом отдаленном уголке Ирана, где, кроме Махуника, еще 12 поселений, когда-то располагался древний Город карликов.

В первой части знаменитой книги Джонатана Свифта "Путешествия Гулливера" судовой врач Лемюэль Гулливер в результате кораблекрушения попадает в Лилипутию, рост жителей которой едва превышает 15 см.

Но Лилипутия - это фантастическая страна, которую Свифт придумал, чтобы высмеять пороки человечества. А вот деревушка Махуник в иранской провинции Южный Хорасан - это реальность, и населяли ее всего век назад люди ростом в один метр - примерно на 50 см ниже, чем иранец среднего роста того времени.

Деревне Махуник примерно 1500 лет, она находится всего в 75 км от границы с Афганистаном. В 2005 году в ее окрестностях нашли мумифицированное тело длиной в 25 см, что еще больше укрепило веру иранцев в то, что когда-то там находился древний Город карликов.

Копірайт зображення Mohammad M. Rashed Image caption Всего лет сто назад рост многих жителей Махуника не превышал одного метра, и они легко помещались в этих крошечных домах

И хотя вскоре эксперты установили, что найденное тело - недоношенный ребенок, родившийся примерно 400 лет назад, они не отрицают того, что прежние поколения жителей Махуника были гораздо ниже ростом, чем в среднем по Ирану.

На такой рост, помимо других факторов, сильное влияние оказало постоянное недоедание, скудность рациона. В этом засушливом, пустынном регионе трудно заниматься животноводством, а всё, что могут выращивать местные крестьяне - это репа, ячмень, ряд зерновых культур да еще жужуб, китайский финик.

Жителям Махуника помогали не умереть с голоду простые вегетарианские блюда.

Копірайт зображення Mohammad M. Rashed Image caption Некоторые в Иране до сих пор верят, что на месте Махуника когда-то располагался древний Город карликов

Но, пожалуй, самое необычное в местной "диете" - презрение к чаю, который занимает важное место в кухне остального Ирана.

"Когда я был маленьким, никто у нас не пил чай. А если кто-то пил, что над ним подшучивали, говорили, что он наркоман", - вспоминает 61-летний Ахмад Рахнама (намекая на существующий стереотип: опиумные наркоманы пьют очень много чая).

Рахнама - и по сей день житель Махуника, он заведует местным этнографическим музеем.

В середине XX века, после того, как были построены дороги и цивилизация приблизилась к древней деревушке, небольшое население Махуника наконец получило возможность попробовать ту еду, которая обычна для остального Ирана - например, рис и курятину.

"Когда появились автомобили, люди получили возможность привозить продукты из соседних городов и питаться не одним хлебом и кашк-бенехом", - рассказывает Ахмад Рахнама.

Копірайт зображення Mohammad M. Rashed Image caption Из двух сотен домов в Махунике 70-80 - всего в полтора-два метра высотой

И хотя большинство из 700 жителей современного Махуника сейчас нормального роста, в деревне легко найти подтверждение того, какими были их предки.

Из примерно двух сотен построенных из камня и глины домов 70-80 особенно низенькие - высотой от полутора до двух метров. Потолки в комнатах - высотой 1,4 м.

Пригнувшись, я вошел вслед за Рахнамой в один из таких "лилипутских" домиков. Деревянная дверь находится с южной стороны, чтобы единственная в доме комната была защищена от пронизывающих северных ветров.

Мы оказались в малюсеньком помещении, которое здесь называют гостиной - впрочем, гостю здесь можно только сидеть, чтобы не упираться головой в низкий потолок.

Площадь таких комнат - от 10 до 14 квадратных метров, в них отведено специальное пространство под хранение зерна, есть плита из глины и место для сна.

Для жителей Махуника построить даже такой маленький дом было непросто. И дело не в их росте - поскольку хороших дорог практически не было, а домашние животные, способные перевозить строительные материалы, были большим дефицитом, почти всё приходилось доставлять к месту стройки вручную.

Для маленького дома нужно было меньше стройматериалов, на его возведение уходило меньше сил. Ну и наконец, маленькие комнаты было легче отапливать.

Домики такого размера были менее заметны со стороны - скажем, для потенциальных завоевателей.

Копірайт зображення Mohammad M. Rashed Image caption Жители деревни Махуник надеются, что "лилипутские" дома привлекут внимание туристов со всего мира

Жизнь в деревне и сейчас нелегка: засухи последних лет стали причиной того, что местное сельское хозяйство в упадке. Молодежь покидает Махуник, в поисках работы уезжая в крупные города.

"Молодые теперь ездят работать в соседние города, а сюда привозят деньги и продукты, - рассказывает Рахнама. - Некоторые из женщин ткут, а другой работы просто нет".

Старшее поколение жителей деревни полностью полагается на помощь государства.

Несмотря на тяжелую ситуацию, Рахнама полон надежд на то, что уникальная архитектура его родной деревни привлечет сюда туристов, а это значит, что появятся рабочие места. Ну а пока "как оно есть, так и есть", сказал он мне со смиренной улыбкой.

"Сейчас ведь все равно жизнь лучше, чем в прежние годы, - добавляет он, усмехаясь. - Люди раньше были низенькие и коренастые, а теперь они высокие и стройные".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.