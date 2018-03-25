Забытая история происхождения масонов

Копірайт зображення Amanda Ruggeri Image caption На доме номер 19 по Хилл-стрит начертана шестиконечная звезда - символ масонов

В охотниках порассуждать о мировом масонском заговоре недостатка никогда не было. Как выяснила корреспондент BBC Travel, подлинная история масонства в Шотландии, забытая на долгие века, в действительности спрятана… у всех на виду.

Тихая улочка Хилл-стрит с ее булыжными мостовыми и характерными фасадами XVIII века - настоящий оазис в шумном Новом городе, одном из центральных районов Эдинбурга.

По сравнению с нависающим над шотландской столицей замком или жутковатыми тупиками она кажется совсем заурядной - ну какие секреты могут таиться на такой улице?

Но если идти по ней не спеша, можно заметить кое-что необычное.

Над дверью, окаймленной двумя нежно-голубыми колоннами, красуется позолоченная надпись "Эдинбургская ложа №1 (Часовня святой Марии)".

Чуть выше в каменной стене высечена шестиконечная звезда, испещренная непонятными - по крайней мере, для непосвященных - символами и цифрами.

В часовне святой Марии, расположенной по адресу Хилл-стрит, дом 19, не совершаются богослужения. Там находится действующая масонская ложа - судя по тому, что первые упоминания о ней датируются 1599 годом, старейшая в мире.

Копірайт зображення Amanda Ruggeri Image caption Туристы редко заглядывают на тихую старинную улочку Хилл-стрит в Эдинбурге

Некоторых это может удивить. Большинство любителей истории современного движения "вольных каменщиков" убеждены в том, что оно зародилось гораздо позже, в 1717 году, когда была основана будущая Великая ложа Англии.

Однако масонство во многом - столь же типично шотландское явление, как волынка или клетчатый килт.

Объединения каменщиков существовали и в Англии, и в Шотландии еще со Средних веков. Однако первые свидетельства о регулярной работе таких объединений, или лож, отмечены именно в Шотландии.

К концу XVI века на всей территории страны - от Эдинбурга до Перта - насчитывалось по меньшей мере 13 постоянно действующих лож.

Однако четкую институциональную структуру эти средневековые гильдии обрели лишь непосредственно перед наступлением XVII века - этот момент многие считают датой рождения современного масонского движения.

В качестве примера можно взять самые старинные протоколы собраний, которые обычно считают главным признаком действующей организации.

Самый первый такой документ, который датируется январем 1599 года, был составлен масонами ложи "Атчинсон-Хэвен" в шотландской области Ист-Лотиан - в 1852 году эта ложа закрылась.

Спустя всего полгода в эдинбургской ложе "Часовня святой Марии" тоже стали вести протоколы. Насколько можно судить, в Англии нет никаких подобных административных записей, относящихся к тому времени.

"Вот тогда-то всё и началось", - рассказывает Роберт Купер, куратор Великой ложи Шотландии и автор книги "Взлом масонского кода" (Cracking the Freemason's Code).

"Ложи стали в стране постоянным явлением. Более того, теперь мы знаем, что они образовывали единую национальную сеть. Можно сказать, что именно в Эдинбурге все и началось".

Я встретилась с Купером в его кабинете - обшитой деревом и забитой книгами комнате в Великой ложе Шотландии по адресу Джордж-стрит, дом 96, - в двух шагах от часовни святой Марии.

Копірайт зображення Amanda Ruggeri Image caption Великая ложа Шотландии, также известная как "Фримейснс-Холл", находится в самом сердце Нового города в Эдинбурге

Повсюду стояли картонные коробки вроде тех, что используются для переезда, доверху наполненные пыльными книгами и бумагами.

Со дня основания этой ложи в 1736 году сюда поступали реестры и протоколы собраний всех остальных официально зарегистрированных масонских лож Шотландии - а значит, и сведения обо всех их членах, число которых оценивается в четыре с лишним миллиона человек.

Уже само по себе количество документов, которые приходится просматривать масонам Великой ложи, повергает в ужас.

Но это занятие приносит и свои плоды, как было в конце 1970-х годов, когда члены Ложи прослышали о том, что в Лондоне выставлены на аукцион протоколы собраний ложи "Атчинсонс-Хэвен".

А недавно Купер обнаружил 115-летний реестр членов Шотландской масонской ложи в японском городе Нагасаки.

Копірайт зображення Amanda Ruggeri Image caption Один из экспонатов музея Великой ложи Шотландии - реестр ее членов с подписью знаменитого шотландского поэта Роберта Бёрнса, который тоже был масоном

"Есть такая старая пословица: где бы ни оказались шотландцы, первым делом они строили 'кирк' (храм), потом банк, а потом пивную. Четвертой в этом списке всегда была масонская ложа", - сообщил мне Купер, посмеиваясь.

Свидетельство международного масштаба деятельности Великой ложи Шотландии - ее собственный музей, который открыт для посещений.

В музее выставлено множество разрозненных предметов со всего мира, таких как зеленое знамя с вышитыми на нем словами "Окружная Великая ложа шотландских масонов в Северном Китае" и около тридцати масонских "драгоценностей" (или, для непосвященных, просто медальонов) из одной только Чехословакии.

Конечно, сторонники теории заговора сочли бы такую широту деятельности масонов дурным знаком.

Некоторые считают, что масонство - это культ, поддерживающий связи с иллюминатами. Другие убеждены, что это всемирная сеть, которая приложила руку ко всему на свете - от оформления долларовой купюры до Французской революции.

Копірайт зображення Amanda Ruggeri Image caption Куратор Великой ложи Шотландии Роберт Купер осматривает принадлежащий ей музей

Как и большинство историков, в ответ на эти предположения Купер лишь качает головой.

"Если бы мы были тайным обществом, как бы вы о нас узнали? - спрашивает он. - Это общественное здание, у нас есть сайт в интернете, страница в Facebook, учетная запись в Twitter. Мы даже размещаем объявления в прессе".

"И при этом нас считают тайным обществом, которое правит миром! Настоящие тайные общества - это мафия, китайские триады. Вот это я понимаю - тайные общества. У них нет общественных библиотек или музеев, куда может зайти любой человек", - добавляет он.

Некоторые из мифов о масонстве, по-видимому, проистекают из тайны, связанной с его происхождением.

Копірайт зображення Amanda Ruggeri Image caption Купер указывает на масонские символы в одном из множества исторических документов из архива ложи

Одна из фантастических теорий гласит, что после того, как французский король Филипп IV уничтожил орден тамплиеров в 1307 году, некоторые из рыцарей бежали на запад Шотландии, в область Аргайл, и создали себе новую организацию - объединение "вольных каменщиков".

Другие, в том числе сами масоны, полагают, что основателем масонства был не кто иной, как царь Соломон, чей храм, по преданию, был построен на основе тайных знаний, передававшихся каменщиками из поколения в поколение.

Более правдоподобная версия заключается в том, что масонство берет свое начало в средневековых объединениях мастеров, устроенных по принципу гильдий.

"Все эти организации формировались по профессиональному признаку, - рассказывает Купер. - Было время, когда люди говорили: "А, так ты вольный каменщик? А я вольный садовник, а это вот вольный плотник и вольный горшечник".

Всем ремесленникам наличие некой организации позволяло не только завязать связи, но и передать секреты мастерства, не допустив к профессии посторонних.

Однако между представителями разных профессий были существенные различия. К примеру, те, кто рыбачил или занимался сельским хозяйством, обычно вели оседлый образ жизни и изо дня в день работали в одной и той же общине.

Но у каменщиков дело обстояло иначе. В Средние века по всей Британии началось активное строительство более крупных и замысловатых храмов, и каменщиков нанимали на конкретные - часто очень масштабные - стройки, зачастую далеко от дома, на несколько месяцев или даже лет.

В такой ситуации, когда приходится полагаться на незнакомых людей в надежде на то, что они обладают такими же навыками и справятся с работой, необходимо было как-то убедиться в том, что все знают свое дело и заслуживают доверия.

Копірайт зображення Amanda Ruggeri Image caption Эдинбургская ложа наемных каменщиков №8 была основана в 1578 году, а это здание ложи было построено на улице Блэкфрайрс-стрит в 1870 году

Как это сделать? Путем создания организации. А как доказать свою принадлежность к этой организации при встрече с новым человеком? Путем создания кода, который будут знать только посвященные, - например, особой формы рукопожатия.

Даже если ложи существовали ранее, попытки сделать масонское движение более организованным относятся к концу XVI века.

В то время при дворе короля Якова VI Шотландского (который позднее стал королем Яковом I Английским) главным распорядителем работ был некто Уильям Шоу, следивший за строительством и ремонтом монарших замков, дворцов и других сооружений - иными словами, надзиравший за британскими каменщиками.

И хотя у тех уже существовали свои традиции, Шоу решил, что им необходима более формализованная структура со своим уставом, регулирующим все аспекты деятельности: от работы подмастерьев до обещания "жить в согласии, как и подобает членам скрепленного клятвой братства".

В 1598 году он направил этот устав во все существовавшие на тот момент шотландские ложи.

Одно из его предписаний заключалось в том, чтобы каждая ложа наняла нотариуса в качестве своего секретаря. Вскоре после этого ложи стали вести протоколы своих собраний.

Копірайт зображення Amanda Ruggeri Image caption На этой картине, которая хранится в Великой ложе Шотландии, изображена церемония посвящения Роберта Бёрнса в ложу №2 "Кэнонгейт Килуиннинг", основанную в 1677 году

"Благодаря влиянию Уильяма Шоу эти правила стали распространяться по всей территории Шотландии. Мы видим, что ложи в разных частях страны поддерживали связь с остальными - общались, обменивались информацией, посылали друг к другу своих представителей", - поясняет Купер.

Вскоре влияние Шотландии стало слабеть. С созданием Великой ложи Англии на первый план в развитии движения вышли англичане, и за истекшие века о шотландских корнях масонства благополучно позабыли.

"Притязания англичан на то, что они сделали первый шаг к общенациональной организации через создание великих лож и что эту идею впоследствии подхватили ирландцы (примерно в 1725 году) и шотландцы (в 1736 году), подтолкнули многих английских историков, изучающих масонское движение, к выводу о том, что масонство зародилось в Англии и оттуда распространилось по всему миру", - пишет шотландский историк Дэвид Стивенсон в своей книге "Происхождение масонства" (The Origins of Freemasonry).

Купер с ним согласен. "Как-то странно получается: ведь у нас есть письменные источники, а значит, и сведения о членах лож и множество разнообразной информации, которая собиралась на протяжении почти 420 лет шотландской истории", - недоумевает он.

"И все это как исторический источник - один из первоисточников - осталось невостребованным, это просто удивительно".

Копірайт зображення Amanda Ruggeri Image caption В тупике Бродис-Клоуз неподалеку от эдинбургской Королевской мили (череды улиц в самом центре шотландской столицы) притаился вход в помещение Кельтской ложи Эдинбурга и Лита №291, основанных в 1821 году

В то же время у большинства людей шотландское масонство ассоциируется с Рослинской часовней - средневековым храмом, известным великолепной резьбой по камню и скульптурами, который после выхода в свет книги Дэна Брауна "Код да Винчи" во многих путеводителях окрестили масонским.

Однако это здание не имеет к масонам никакого отношения. Даже в храмовой книге, опубликованной в 1774 году, отсутствуют упоминания о связях с масонами.

Оказывается, подлинная история шотландского масонства куда таинственнее, чем храм, прославленный Дэном Брауном. Просто хранится она у всех на виду: в Великой ложе и музее, открытом для посетителей, в устах архивариуса, мечтающего донести до людей исторические сведения о своей организации, и в самих ложах, приткнувшихся в переулочках по всему Эдинбургу и в других городах Шотландии.

И даже если их двери закрыты для непосвященных, их адреса никак не назовешь секретными.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.

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