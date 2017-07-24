Сиз Шавкат Мирзиёевнинг президент лавозимидаги фаолиятини қандай баҳолайсиз?

  • 24 Июл 2017
Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Фото муаллифлик ҳуқуқи President.uz

"Ижтимоий фикр" маркази Президент Шавкат Мирзиёевнинг юритаётган сиёсати борасида ўзбекистонликларнинг муносабатини билиш мақсадида экспресс-сўров ташкил қилган.

Шавкат Мирзиёев: Номаълумликдан машҳурликка

Янги Мирзиёев эскисидан фарқ қиладими?

Шавкат Мирзиёев: Ислом ва Каримов ўртасида

Экспресс-сўров қатнашчиларига

2016 йил 4 декабрда давлат раҳбари этиб сайланган Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимидаги фаолиятини Сиз қандай баҳолайсиз?

Шавкат Мирзиёев томонидан юритилаётган сиёсат Сизнинг орзу-умидларингизни қай даражада оқлади?

Президент «халқ қабулхоналарини» таъсис этиш ғоясини қўллаб-қувватлайсизми?

Сиз Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевга қай даражада ишонасиз?

саволлари берилган.

Экспресс-сўровда неча киши иштирок этгани маълум қилинмаган.

Фото муаллифлик ҳуқуқи .

Сўров "Ижтимоий фикр" маркази томонидан 5-15 июль кунлари Тошкент шаҳрида ўтказилган.

Kun.uz хабар тарқатишича, сўровда қатнашганларнинг 89,7% фоизи жаноб Мирзиёевнинг Президент сифатидаги фаолиятини ижобий баҳолайдилар.

Сўров иштирокчиларининг 92,4 фоизи Президент Мирзиёевга тўла ишонишларини айтганлар.

Сиз Шавкат Мирзиёевнинг президент лавозимидаги фаолиятини қандай баҳолайсиз?

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