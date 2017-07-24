Сиз Шавкат Мирзиёевнинг президент лавозимидаги фаолиятини қандай баҳолайсиз?
"Ижтимоий фикр" маркази Президент Шавкат Мирзиёевнинг юритаётган сиёсати борасида ўзбекистонликларнинг муносабатини билиш мақсадида экспресс-сўров ташкил қилган.
Шавкат Мирзиёев: Номаълумликдан машҳурликка
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Шавкат Мирзиёев: Ислом ва Каримов ўртасида
Экспресс-сўров қатнашчиларига
2016 йил 4 декабрда давлат раҳбари этиб сайланган Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимидаги фаолиятини Сиз қандай баҳолайсиз?
Шавкат Мирзиёев томонидан юритилаётган сиёсат Сизнинг орзу-умидларингизни қай даражада оқлади?
Президент «халқ қабулхоналарини» таъсис этиш ғоясини қўллаб-қувватлайсизми?
Сиз Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевга қай даражада ишонасиз?
саволлари берилган.
Экспресс-сўровда неча киши иштирок этгани маълум қилинмаган.
Сўров "Ижтимоий фикр" маркази томонидан 5-15 июль кунлари Тошкент шаҳрида ўтказилган.
Kun.uz хабар тарқатишича, сўровда қатнашганларнинг 89,7% фоизи жаноб Мирзиёевнинг Президент сифатидаги фаолиятини ижобий баҳолайдилар.
Сўров иштирокчиларининг 92,4 фоизи Президент Мирзиёевга тўла ишонишларини айтганлар.
Сиз Шавкат Мирзиёевнинг президент лавозимидаги фаолиятини қандай баҳолайсиз?
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