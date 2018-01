Трамп:"Нимага ҳожатхонадан келган одамларга рухсат бераяпмиз?"

Фото муаллифлик ҳуқуқи Getty Images Image caption Америка президенти яна оғзига эрк берди.

Америка президенти яна оғзига эрк берди.

Трамп яна муҳожирларга ёзғирар экан, БМТ воизи АҚШ раҳбарининг бу ғазабнок чиқишини "уятсизлик", "ирқчилик" ва "даҳшатга солувчи" деб таърифлади.

"Нимага бу ҳожатхона мамлакатлар келган одамларни киритаяпмиз", деб ёзғирган Трамп АҚШ сенаторлари билан учрашувда.

Муҳокама мавзуси эса муҳожирлар бўйича келишувга алоқадор бўлган.

Фото муаллифлик ҳуқуқи Reuters Image caption У "ҳожатхона" деб атаган давлатлар ишонилишича, Ҳаити, Салвадор ва Африка мамлакатлари бўлган.

У "ҳожатхона" деб атаган давлатлар ишонилишича, Ҳаити, Салвадор ва Африка мамлакатлари бўлган.

Оқ Уй президентнинг бу чиқишини рад этишга ҳаракат ҳам қилмаган.

Трамп: 'Қуддус-Исроилнинг пойтахти'

Трамп нега 200 минг одамни АҚШдан чиқариб юбормоқчи?

Ўтган ҳафталар давомида Трамп маъмурияти АҚШда яшаётган муҳожирларнинг ўз оила аъзоларини таклиф қилишини чеклаш ҳамда ҳозирга қадар уларнинг кафолатланган мақомларини бекор қилишга ҳаракат қилаётган эди.

Трампнинг муҳожирларга нисбатан сўнгги ёзғириши пайшанба куни сенаторлар билан учрашув чоғида янграган.

"Вашингтондаги айрим сиёсатчилар хориж давлатларининг манфаатлари учун курашмоқчи бўлишди, аммо Трамп доим Америка фуқароларининг манфаати учун курашади", дейилади Оқ Уй баёнотида.

БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича воизи Руперт Колвилга кўра, агар Трампнинг айтганлари тасдиқланса, унда "...бу даҳшатли, уятсизларча айтилган...узр, аммо ирқчи бир чиқишдир".

Таҳририятдан: АҚШ президентининг айтганлари инглиз тилида - ""Why are we having all these people from shithole countries come here?"

Би-би-си Ўзбек хизмати билан Telegram орқали боғланишни истасангиз, телефонимиз: +44 7858860002