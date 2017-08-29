Шимолий Корея Япония оша ракета отди
Шимолий Кореянинг Япония шимоли узра ракета отгани Бош вазир Шинзо Абега кўра, "мамлакатга мисли кўрилмаган хавф" солади.
Шимолий Кореянинг ракетаси Ҳоккайдо ороли узра учиб ўтган ва денгизга тушган.
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БМТ Хавфсизлик кенгаши фавқулодда мажлис ўтказиши кутилмоқда.
Шимолий Корея бир неча бор синов ўтказган, аммо сўнггиси - баллистик ракета илк бор Япония узра учиб ўтишидир.
Би-би-си мухбири Руперт Вигфейлд - Ҳейзга кўра, Токио бу ракета ядровий каллакчалар билан парвоз қилиш имкониятига эга бўлганига ишонади.
Япония бу ракетани уриб туширишга уринмаган, аммо Ҳоккайдодаги аҳолига "ертўла ва ё мустаҳкам бинолардан" бошпана сифатида фойдаланишга маслаҳат берган.
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