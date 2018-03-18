Россия президентлик сайлови натижаларига шубҳа қиладиганлар жуда оз
100 миллиондан ортиқроқ россияликлар мамлакат президентлиги номзодларга деярли овоз бериб бўлишди.
Владимир Путин яна олти йил бу мамлакатни идора қилишга умид қилмоқда.
Якшанба куни кечроқ илк натижалар маълум бўлади.
Россия телевизиони Путиннинг овоз бериши тасвирларини узатар экан, у "ўзига президентлик вазифаларини берадиган " натижани муваффақият деб билишини айтган.
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Путиннинг рақиблари орасида миллионер коммунист Павел Грудини, телебошловчи Ксения Собчак ва миллатчи Владимир Жириновскийлар бор.
Мамлакатдаги энг йирик мухолифат ҳаракати раҳбари Алексей Навальнийга эса сайловда қатнашиш тақиқланган.
Владимир Путин 65 ёшда ва Россияни 1999 йилдан бери президен ва ё Бош вазир ўлароқ бошқариб келади.
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