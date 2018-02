An Giang: Sáu tín đồ Hòa Hảo bị tù vì 'gây rối'

Bản quyền hình ảnh Đạo Tràng Út Trung Image caption Các bị cáo gồm (trái qua, trên xuống): Bùi Văn Trung, Bùi Văn Thâm, Lê Thị Hên, Bùi Thị Bích Tuyền, Lê Hồng Hạnh và Nguyễn Hoàng Nam

Sáu người trong phiên tòa hôm 9/2/2018 bị tòa án huyện An Phú, tỉnh An Giang tuyên án tổng cộng 22 năm tù, 2 năm án treo.

Các bị cáo bị kết tội "Gây rối trật tự công cộng". Một người trong nhóm bị thêm tội danh "Chống người thi hành công vụ".

Tuy nhiên, trước khi diễn ra phiên xử, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) có trụ sở tại New York hôm 8/2 kêu gọi giới chức "hoãn xử sáu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo" và cần điều tra xem liệu vụ việc có phải do "nguyên nhân kỳ thị hay đàn áp tôn giáo không".

Việt Nam: 12 năm tù vì 'treo cờ VNCH'

Xử phúc thẩm một tín đồ Hòa Hảo

HRW lên tiếng về vụ tín đồ Hòa Hảo

Sáu người bị xử liên quan đến vụ việc xô xát giữa một số tín đồ Hòa Hảo và lực lượng cảnh sát giao thông và công an mặc thường phục ở huyện An Phú, tỉnh An Giang hồi năm ngoái.

"Vi phạm giao thông"

Báo An Giang dẫn nội dung cáo trạng, theo đó nói chiều tối 19/4/2017, có ba người điều khiển xe máy không đồng ý xuất trình giấy tờ xe theo yêu cầu của "tổ công tác tuần tra".

Các bị cáo tuy không tham gia giao thông và đang ở cách đó chừng 100m, nhưng đã cùng nhiều người khác "kéo đến ngăn cản, xô đẩy", báo An Giang viết, và đã hô các khẩu hiệu phản đối đàn áp tôn giáo.

Ba người đi xe máy, gồm các ông bà Trần Thanh Nhiên, Lưu Chí Hải và Mai Thị Dung, bị "tổ công tác phát hiện... vi phạm Luật giao thông đường bộ".

Họ bị "lập biên bản vi phạm hành chính", trong đó có hai người bị "tạm giữ giấy phép lái xe và xe mô-tô", báo An Giang tường thuật.

Tuy nhiên, các bị cáo đã ngăn cản việc lấy xe đưa đi.

Báo An Giang nói ông Bùi Văn Trung, một trong các bị cáo, đã hô "Đả đảo cộng sản đàn áp tôn giáo", dẫn đến việc "nhiều người khác hô theo, làm mất trật tự".

Báo không nhắc tới việc nhóm người này là các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, cũng không nêu mối liên hệ giữa những người bị giữ xe máy, bị yêu cầu kiểm tra giấy tờ, với các bị cáo.

Bản quyền hình ảnh Đạo Tràng Út Trung Image caption Rào chắn hai đầu đường vào TAND An Phú nơi diễn ra phiên tòa xét xử 6 tín đồ Hòa Hảo hôm 9/2

Tuy nhiên thông cáo của HRW nói rằng từ tối hôm trước, 18/4/2017, giới chức đã có hành vi ngăn cản người tới dự đám giỗ mẹ của một trong các bị cáo.

HRW nói cảnh sát và nhiều người mặc thường phục "dựng chốt chặn gần nhà ông Bùi Văn Trung", "thu giữ giấy tờ" của những người tới nơi trong lúc "không lập biên bản phạt vi phạm luật giao thông".

Còn 'giới hạn về tự do tôn giáo' ở VN

Nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng ra tù

HRW nói những người bị ngăn cản là các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập.

Lý do phản kháng?

HRW cũng nói một trong ba người bị chặn xe hôm 19/4 là bà Mai Thị Dung, một cựu tù nhân chính trị, người từng bị tù 11 năm vì vận động cho Phật giáo Hòa Hảo.

Sự phản kháng của ông Bùi Văn Thâm, một trong các bị cáo là nhằm "cố cản" để "không cho [những người lập chốt chặn] lấy xe máy của khách" tới dự đám giỗ, HRW nói.

Ông Thâm, con trai ông Trung, đã bị đánh, khiến ông Trung và vài chục tín đồ Hòa Hảo xuống đường biểu tình.

Hôm 9/2/2018, ông Võ Văn Thanh Liêm, tọa chủ Quang Minh Tự, 74 tuổi, người chứng kiến vụ việc, xác nhận với BBC về thông tin trên của HRW.

Ông Liêm nói khi đó ông Thâm "bị đánh chảy máu miệng".

Ông Thâm sau đó bị thêm tội danh "Chống người thi hành công vụ".

Ông nói rằng các tín đồ Hòa Hảo không được vào tham dự phiên tòa hôm 9/2, ngoại trừ một vài thân nhân các bị cáo.

Từ 2005, ông Bùi Văn Trung, hay còn gọi là Út Trung, tự thành lập Đạo Tràng Út Trung sau khi ông và nhiều nhóm tín đồ từ chối gia nhập Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo mà nhà nước công nhận.

Ông Bùi Văn Trung từng bị bắt giữ và bị kết án 4 năm tù vì tội "Chống người thi hành công vụ" trong một vụ việc mà một số tín đồ Hòa Hảo cho rằng bị "đàn áp".

'Chưa LS nào bào chữa thành công các vụ Điều 258'

Báo cáo của Mỹ về tôn giáo VN ‘bị sai lệch’

Làm luật để bảo vệ dân quyền?

Ông Trung vừa mới ra tù vào tháng 10/2016.

Trong phiên tòa hôm 9/2, những người khác cũng bị kết án gồm có vợ (Lê Thị Hên) và con gái ông Trung (Bùi Thị Bích Tuyền), cùng hai người nữa, là Nguyễn Hoàng Nam và Lê Hồng Hạnh.

Ông Trung bị 6 năm tù giam, ông Thâm 5 năm, bà Tuyền và Hạnh 3 năm tù giam, ông Nam 4 năm tù và bà Hên được hưởng 2 năm án treo, cho tội danh 'gây rối'.

Riêng ông Thâm thêm 1 năm tù vì tội "Chống người thi hành công vụ".

Chính phủ Việt Nam từng nhiều lần bắt và giam giữ nhiều tín đồ Phật giáo Hòa Hảo.

Họ thường bị xét xử với những tội danh không liên quan tới tôn giáo.

HRW nói với trường hợp ông Bùi Văn Trung thì đây không phải là lần đầu tiên ông và các thành viên gia đình bị đưa ra xét xử về hành vi bị cho là phạm tội phát sinh từ "các lỗi giao thông ngụy tạo".