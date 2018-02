Bafta: Phim 'Ba bảng quảng cáo…' chiếm nhiều giải hàng đầu

Bản quyền hình ảnh EPA Image caption (Từ phải): Thành viên của phim Three Billboard…: nhà văn Martin McDonagh, nhà sản xuất Peter Czernin, diễn viên Sam Rockwell, nữ diễn viên Frances McDormand và nhà sản xuất Graham Broadbent

''Ba bảng quảng cáo bên ngoài Ebbing, Missouri'', cuốn phim nói về một phụ nữ đi tìm công lý cho người con gái bị giết oan, chiếm được những giải thưởng hàng đầu tại Giải thưởng Điện ảnh Bafta.

Bộ phim giành được 5 giải thưởng, gồm phim hay nhất, phim hay nhất của Anh, và giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho nữ tài tử Frances McDormand.

Gary Oldman đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho phim Winston Churchill - một trong hai giải thưởng dành cho phim Darkest Hour về Thế Chiến Thứ II.

Phim lãng mạn ảo tưởng The Shape of Water đoạt ba giải, trong đó có giải đạo diễn giỏi nhất dành cho Guillermo Del Toro.

Nhưng nói chung rất có ít bất ngờ trong việc phim nào đoạt những giải thưởng chính trong một đêm mà, trung tâm điểm của sự chú ‎là việc đa số khách tham dự đều mặc trang phục đen để hỗ trợ cho các chiến dịch Time's Up và Me Too.

Bản quyền hình ảnh EPA Image caption Giống như nhiều diễn viên khác, Gary Oldman mang huy hiệu Time's Up

Phim ''Ba bảng quảng cáo…'' lấy bối cảnh của hậu quả một cuộc mưu sát tàn khốc ở Missouri, do Martin McDonagh, một người Anh, viết và đạo diễn.

Kết quả của Giải thưởng Điện ảnh Bafta sẽ giúp ''Ba bảng quảng cáo bên ngoài Ebbing, Missouri'' tăng cơ hội được tại Oscar giải thưởng trong hai tuần tới - mặc dù Bb bộ phim đoạt giải hay nhất cuối cùng của Bafta không giành giải phim hay nhất của Oscar.

Nhưng ngoài giải phim hay nhất, phim hay nhất của Anh, nữ diễn viên xuất sắc nhất, ''Ba bảng quảng cáo…'' còn đoạt giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Sam Rockwell và kịch bản gốc hay nhất cho McDonagh.

Phim The Shape of Water dẫn đầu danh sách đề cử của Bafta với 12 người, nhưng chỉ đoạt ba giải đạo diễn, thiết kế sản xuất và nhạc gốc xuất sắc nhất.