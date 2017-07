Từ Harvard thành 'Vua võ thuật Á châu'

Bản quyền hình ảnh Chatri Sityodtong Image caption Chatri Sityodtong (trái) vẫn luyện tập võ thuật

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả tại Thái Lan, Chatri Sityodtong từng theo học ở một trường đại học danh giá tại Mỹ vào cuối những năm 1990, thời kì xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á.

Tại Bangkok, sự suy giảm đột ngột của nền kinh tế làm công ty bất động sản của cha ông rơi vào tình trạng phá sản và gia đình ông đánh mất tất cả.

Nhà ông ở bị ngân hàng siết nợ, còn cha ông đã chạy trốn, bỏ lại cả gia đình.

Mẹ của ông trở thành một người vô gia cư và bà cố gắng dành dụm đủ tiền để bay tới Boston (Mỹ) và tới Harvard ở trốn cùng Chatri.

Sống sót chỉ với 4 USD (3 bảng Anh) một ngày vào thời điểm khó khăn nhất tại Harvard, Chatri kể lại rằng ông từng thề sẽ khôi phục lại cơ đồ của gia đình mình, sử dụng sức mạnh tinh thần đã rèn luyện được sau nhiều năm học võ.

"Những năm tháng tập luyện võ thuật đã mang lại cho tôi lòng can đảm, đạo đức nghề nghiệp, cũng như quyết tâm đạt được những ước mơ của mình, và giúp đỡ gia đình thoát khỏi cảnh nghèo đói."

Trong vòng một thập niên, Chatri đã trở thành một triệu phú với quỹ đầu tư riêng tại phố Wall.

Và hiện nay, ông trở thành sáng lập viên và "ông trùm" của One Championships, chương trình truyền hình thi đấu võ thuật đa thể loại tại Đông Á, được phát sóng tới hơn một tỷ hộ dân.

Bản quyền hình ảnh Joe Raedle Image caption Chatri học ở Đại học Harvard

'Điều gì đó còn thiếu'

Để có thể ở lại Harvard tham gia khóa học Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Chatri đã vay nợ ngân hàng và bắt đầu dạy Muay Thai, trường phái võ thuật của người Thái gần giống với quyền anh.

Chatri dành những năm tháng thiếu niên để rèn luyện một cách kỉ luật, và đã từng vài lần tham dự các giải đấu chuyên nghiệp.

Không những cân đối giữa việc học tại Harvard và dạy Muay Thai, Chatri còn thành lập một công ty start-up với các bạn đồng môn.

Doanh nghiệp của họ hoạt động trong mảng phần mềm mang tên Next Door Solutions.

Tiếp tục điều hành công ty sau khi tốt nghiệp, Chatri và các cộng sự của mình chuyển tới California và giành được một khoản đầu tư 38 triệu USD.

Sau một vài năm, họ bán công ty của mình.

Sau Next Door Solutions, ông quyết định thay đổi hướng đi của mình và chuyển tới New York để gây dựng sự nghiệp tại phố Wall.

Làm việc cho hai quỹ đầu tư lớn, Chatri đã học tập được nhiều điều và đến năm 2005, ông quyết định thành lập quỹ đầu tư riêng. Công ty Quản lí vốn Izara của ông trông coi những khoản vốn đầu tư có trị giá tới 500 triệu USD.

Ở tuổi 37, khi đã là một triệu phú, ông nói rằng ông nhận ra mình muốn thay đổi một lần nữa.

Vì vậy, năm 2008 ông quyết định từ bỏ ngành ngân hàng và quay về với "mối tình đầu" - võ thuật.

Bản quyền hình ảnh Chatri Sityodtong Image caption Chatri Sityodtong

Bản quyền hình ảnh Cheryl Tay Image caption Một trận thi đấu của One Championship

"Quyết tâm"

Mong muốn thành lập một doanh nghiệp liên quan đến võ thuật, ông để ‎ý tới việc chưa có một cuộc thi võ thuật nào mang tầm cỡ châu Á được tổ chức.

Vì vậy ông quyết định thành lập một cuộc thi như vậy, và phát sóng trên truyền hình.

Đây là một giải đấu võ thuật tổng hợp, có nghĩa là các võ sư có thể thi đấu bằng bất kì thể loại võ thuật nào. Một người luyện tập Muay Thai có thể thi đấu với một võ sư đai đen karate.

Nhờ một thập kỉ làm việc tại phố Wall, Chatri đã có được những mối quan hệ giúp ông về khoản tài chính cho cuộc thi. Cùng với đó, nền tảng về võ thuật của ông đồng nghĩa với việc các cơ quan liên quan tới lĩnh vực thể thao có thể tự tin để ông tham gia tổ chức.

Cùng với việc thu hút các tài năng thể thao từ khắp thế giới, chương trình One Championship đã được ra mắt vào năm 2011.

Bản quyền hình ảnh Dux Carvajal Image caption Phụ nữ cũng tham gia One Championship

Bản quyền hình ảnh Cheryl Tay Image caption Các trận đấu tổ chức ở nhiều nước châu Á

Trong khi One Championship không công khai thông tin tài chính, Chatri nói rằng cuộc thi của ông vẫn đang đi đúng hướng để đạt được giá trị thị trường 1 tỷ USD "trong tương lai gần" nhờ doanh thu phát sóng và doanh thu bán vé.

Mặc dù One Championship hiện tại có quy mô nhỏ hơn nhiều so với đối thủ tới từ Mỹ, Ultimate Fighting Championship (được bán với giá 4 tỷ USD), nhiều nhà bình luận nói rằng One Championship có tiềm năng tăng trưởng lớn hơn nhờ chiếm ưu thế tại thị trường châu Á.

Trong khi mỗi trận đấu tại One Championship có thể nhìn thật tàn bạo, Chatri - người đang luyện tập Muay Thai - cho rằng nhiều người phương Tây vẫn đang "hiểu sai về võ thuật chỉ gồm có bạo lực và đánh nhau".

"Thực tế tại châu Á, đó là lối sống, và là một cách để khơi gợi những tiềm năng của con người."