Vụ Khaisilk: Chính quyền 'mở rộng điều tra'

Image caption Phòng cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội tới cửa hàng Khaisilk tại 113 Hàng Gai, Hà Nội

Bộ Công Thương Việt Nam thành lập "đoàn kiểm tra liên ngành", trong đó có công an, để làm rõ "dấu hiệu vi phạm" của công ty Khaisilk sau cáo buộc "xuất sứ Trung Quốc" của sản phẩm khăn lụa.

Đây là một phần nội dung văn bản của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh hôm 30/10.

Tranh cãi nảy sinh từ cáo buộc có khăn lụa xuất xứ Trung Quốc nhưng lại in nhãn mác "Made in Vietnam" ở cửa hàng Khaisilk tại số 113 Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh hôm 30/10 chỉ đạo chuyển hồ sơ vụ cửa hàng 113 Hàng Gai sang Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hà Nội.

Ông Trần Tuấn Anh cũng nói sẽ thành lập "đoàn kiểm tra liên ngành", trong đó có công an, để làm rõ "dấu hiệu vi phạm về nhãn mác, xuất xứ hàng hóa của sản phẩm khăn lụa Khaisilk".

Ngoài ra, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh "đề nghị" chính quyền Hà Nội và TPHCM "làm rõ dấu hiệu vi phạm" của Tập đoàn Khaisilk.

Vụ Khaisilk: Bộ Công thương và công an vào cuộc

Vụ việc ở cửa hàng Hàng Gai

Theo báo cáo ban đầu của Cục Quản lý thị trường, sau khi kiểm tra số 113 Hàng Gai, họ đã tạm giữ 56 chiếc khăn vuông lụa tơ tằm loại 50cmx50cm nhãn "Khaisilk Made in Viet Nam".

Theo tin đến giờ, cửa hàng này nói rằng do nhu cầu "đột biến", nhân viên cửa hàng đã tự ý mua 60 khăn vuông lụa tơ tằm trên thị trường về cắt bỏ nhãn gốc "Made in China", sau đó khâu nhãn "Khaisilk Made in Viet Nam" để bán cho khách hàng.

4 chiếc đã bán, và còn tồn 56 chiếc, bị giới chức tạm thu giữ.

Sau vụ việc ở Hàng Gai, theo truyền thông Việt Nam, chủ Tập đoàn Khaisilk, ông Hoàng Khải, đã thừa nhận việc Khaisilk nhập khăn Trung Quốc và bán lẫn với khăn của Việt Nam từ giữa những năm 1990.