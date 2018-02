Mỹ: Nhiều hãng cắt quan hệ với hiệp hội súng trường

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Các sinh viên, học sinh trong một cuộc biểu tình với biểu ngữ phản đối Hiệp hội súng trường quốc gia NRA

Một số công ty ở Hoa Kỳ đã cắt quan hệ với Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA) giữa lúc có các kêu gọi tẩy chay các doanh nghiệp liên quan vận động hành lang mạnh mẽ về súng ống, sau vụ nổ súng ở trường học tại Florida.

Các công ty, bao gồm hãng cho thuê xe hơi khổng lồ Hertz và Enterprise là nơi từng đưa ra mức giảm giá đối với các thành viên NRA.

Vụ sát hại 17 người đã thúc đẩy các cuộc kêu gọi mới về kiểm soát súng chặt chẽ hơn.

Trump ủng hộ kiểm tra lý lịch người mua súng

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem Cha nạn nhân vụ xả súng ờ Florida: ’Tôi phẫn nộ!'

Mỹ: Sinh viên kêu gọi thắt chặt kiểm soát súng

Florida: FBI và giáo viên từng được cảnh báo về kẻ xả súng

Thống đốc đảng Cộng hòa Florida Rick Scott đã ủng hộ các lời kêu gọi tăng tuổi tối thiểu mua súng từ 18 lên 21.

Ông Scott được xem như một đồng minh của NRA, từng phản đối việc có các luật lệ chặt chẽ hơn ở tiểu bang. Tuy nhiên, ông đã chịu nhiều áp lực để đáp ứng các yêu cầu của các học sinh, sinh viên sống sót sau vụ nổ súng tại Trường Trung học Marjory Stoneman Douglas.

Tẩy chay thế nào?

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Học sinh được giải cứu trong vụ xả súng hôm 14 tháng 2

Các nhà hoạt động đã cố gắng gây áp lực lên hiệp hội súng trường kể từ khi vụ nổ súng xảy ra ở Florida bằng cách nhắm vào các công ty cung cấp giảm giá và các lợi ích khác cho các thành viên của NRA.

Các nhà hoạt động đã gửi tràn ngập các bình luận trên mạng xã hội tới các đối tác công ty của NRA bằng dòng thông điệp ghi #BoycottNRA. Các công ty chịu áp lực bao gồm hãng chuyển vận, phân phối bưu kiện FedEx và các nhà khổng lồ về công nghệ như Amazon vốn phân phối các chương trình truyền hình của NRA.

Các hãng nào cắt quan hệ?

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem Nữ sinh phản đối việc dùng súng tại Hoa Kỳ

Trường quân sự Mỹ tuyển 'người hùng' thiệt mạng

Nghi phạm nổ súng ở Florida bị bắt giữ

Hôm thứ Năm, 22/02/2018, Ngân hàng do gia đình làm chủ First National Bank of Omaha nói họ sẽ không gia hạn thẻ tín dụng cho NRA, trích dẫn căn cứ là "phản hồi của khách hàng".

Enterprise Holdings, hãng sở hữu các thương hiệu cho thuê xe hơi Alamo, Enterprise và National, cũng nói các giảm giá được cung cấp cho các thành viên NRA sẽ chấm dứt vào ngày 26/3/2018.

Nhiều công ty khác tự tách xa khỏi NRA vào hôm thứ Sáu, 25 tháng Hai.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Các học sinh và gia đình tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng trường học ở Florida

Trong số này có hãng Bảo hiểm MetLife, Tập đoàn Avis Budget, các hãng khác như Simplisafe, Allied Van Lines và North American Airlines Lines - và Symantec Corp.

Công ty bảo hiểm Chubb cũng nói họ ngừng bảo hiểm với một sản phẩm mang nhãn hiệu NRA từ ba tháng trước.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Nikolas Cruz, 19, trong buổi điều trần tại tòa án quận Broward

Tại Florida, Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Florida, đại diện cho các hiệp hội giáo viên, cũng kêu gọi bang này xem xét các khoản tiền từ quỹ hưu trí trong các công ty súng ống trong một tuyên bố gửi cho báo Miami Herald.

NRA, hiệp hội nói có tới 5 triệu thành viên, đã từ chối một yêu cầu bình luận về ảnh hưởng của cuộc tẩy chay này.

Nhưng trên trang web của mình, NRA cho biết các hãng hàng không Hoa Kỳ Delta và United vẫn giảm giá vé đặc biệt cho các thành viên NRA đến Dallas để tổ chức cuộc họp thường niên của tổ chức này vào tháng Năm 2018.