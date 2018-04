Vì sao TQ nuôi sáu tỷ con gián?

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Gián được nuôi ở một trang trại khổng lồ của một công ty dược phẩm.

Nhiều người thấy loài gián thật kinh tởm, nhưng gián lại là một hướng kinh doanh hấp dẫn cho công nghiệp dược phẩm Trung Quốc do công dụng chữa bệnh được cho là kỳ diệu của chúng.

Từ nhiều năm nay, gián chiên ròn là một món ăn ở Trung Quốc, cũng như ở các nước châu Á khác, nhưng giờ đây, nghề nuôi gián đang phát triển rất mạnh.

Một cơ sở nuôi gián khổng lồ do một công ty dược phẩm điều hành 'sản xuất' sáu tỷ con gián mỗi năm.

Cơ sở này đóng tại thành phố Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, ở Tây Nam Trung Quốc.

Thực phẩm chế biến quá mức 'có thể gây ung thư'

Bọ hung, từ huyền thoại đến đời thực

Trí tuệ nhân tạo

Gián được nuôi trong một tòa nhà có diện tích bằng hai sân bóng đá, tờ South China Morning Post mô tả.

Bên trong tòa nhà, có nhiều dãy kệ với các hộp đựng nước và thức ăn.

Không khí bên trong ấm, ẩm ướt và tối.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Ngoài việc được dùng làm thức ăn, các sản phẩm từ gián ngày càng được dùng nhiều trong các bệnh viện Trung Quốc.

Trong trang trại này, gián được thoải mái di chuyển và sinh sản, nhưng chúng không thể ra ngoài và không bao giờ thấy ánh sáng trời.

Một hệ thống trí tuệ nhân tạo theo dõi trang trại này, và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm và cung cấp thức ăn.

Mục tiêu là làm cho gián sinh sản càng nhanh càng tốt.

50 loại thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe

62 người chết vì uống nước tắm ở Nga

Công dụng chữa bệnh

Khi gián đến tuổi trưởng thành, các con gián được chế biến thành một dung dịch được sử dụng nhiều trong các bài thuốc y học cổ truyền của Trung Quốc.

Sản phẩm này có mùi tanh và vị ngọt và được gọi là Kangfuxin.

Nó được dùng để chữa các bệnh viêm đường ruột, loét dạ dày tá tràng, bệnh về đường hô hấp và một số bệnh khác.

Bản quyền hình ảnh Science Photo Library Image caption Gián được chế biến thành một loại thuốc phổ biến trong y học cổ truyền Trung Quốc.

"Gián thực sự là một loại thần dược," ông Lưu Vũ Sinh, giáo sư tại trường Đại học Nông nghiệp Sơn Đông và hội trưởng Hội Côn trùng tỉnh Sơn Đông nói với tờ báo Anh The Telegraph.

"Chúng có thể chữa được nhiều bệnh và có tác dụng nhanh hơn các loại thuốc khác rất nhiều," ông nói thêm.

Phương thuốc "rẻ tiền"

"Trung Quốc gặp vấn đề là dân số đang già nhanh," Giáo sư Lưu giải thích.

"Chúng tôi đang cố gắng tìm những loại thuốc mới cho người già, và loại thuốc này rẻ hơn thuốc Tây," ông nói.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Các chuyên gia cảnh báo về tác hại khủng khiếp cho môi trường nếu các con gián thoát ra ngoài khỏi trang trại.

Mặc dù việc nuôi gián làm thuốc chữa bệnh được chính phủ khuyến khích và việc dùng các sản phẩm từ côn trùng là phổ biến trong các bệnh viện Trung Quốc, có nhiều người có ý kiến bất đồng.

"Dung dịch này không phải là thuốc bách bệnh, chúng không có tác dụng thần kỳ nào chống lại bệnh tật," một điều tra viên của Viện Khoa học Y tế Trung Quốc ở Bắc Kinh, người không muốn lộ danh tính, nói với tờ the South China Morning Post.

Theo một học giả khác, số lượng gián quá lớn bị nhốt chung trong trang trại này là nguy hiểm.

"Sẽ là một thảm họa nếu hàng tỷ con gián bị thả ra ngoài môi trường, dù bởi con người hay do động đất," Giáo sư Chu Triều Đông của Viện Khoa học Trung Quốc tại Bắc Kinh được the the South China Morning Post dẫn lời.

Còn thực phẩm nào an toàn cho sức khỏe?