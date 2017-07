Tranh vẽ làm nhẹ hình ảnh trạm kiểm soát Thái Lan

Tình hình bất ổn liên quan đến Hồi giáo tại miền Nam Thái Lan được cho là một mối đe dọa an ninh khu vực khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể lợi dụng để tấn công khủng bố và lan rộng mạng lưới hoạt động như trường hợp của Maute, tổ chức tuyên bố trung thành với IS, đã chiếm thành phố Marawi, Phillipines.