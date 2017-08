Phật giáo Tây Tạng với sự sống và môi trường

Image caption Đại sư Shayalpa Tenzin Rinpoche (trái) và một biên tập viên của BBC Miến Điện

Thăm London, Đại sư Shayalpa Tenzin Rinpoche, tác giả cuốn 'Living Fully - Finding Joy in Every Breath'(Sống hết mình và tìm niềm vui trong từng hơi thở) nói đến các vấn đề của châu Á như môi trường và tham nhũng.

Trả lời câu hỏi của nhà báo Nguyễn Giang từ BBC hôm 11/07/2017, Ngài Shayalpa Tenzin Rinpoche nói thông điệp chính trong cuốn sách mới xuất bản là về tôn trọng sự sống và ý thức của từng cá nhân về bản thể và thế giới:

Shayalpa Tenzin Rinpoche: Trong cuốn "Living Fully-Finding Joy in Every Breath", tôi chia sẻ thông điệp về sự bình an nội tâm và hòa bình thế giới. Tôi nói về tầm quan trọng của việc sống với những hiểu biết và tôn trọng sự sống, phát triển những kỹ năng có thể cảm nhận tới những vấn đề hàng ngày cũng như tìm ra cách thức để chinh phục các suy nghĩ thiếu mạch lạc. Thông điệu thiết yếu nhất là về lòng trắc ẩn và chánh niệm.

BBC: Ở Trung Quốc và Đông Nam Á lúc này có những vấn đề về môi trường, như tại bình nguyên Tây Tạng, Đồng bằng sông Mekong và nhiều nơi khác. Lời khuyên của Ngài cho người dân và các chính phủ là gì trước những thách thức đó?

Shayalpa Tenzin Rinpoche: Theo thiển ý của tôi thì tất cả chúng ta ai cũng đều có trách nhiệm bảo vệ môi trường chung và cuộc sống sẽ có ý nghĩa nếu chúng ta tìm ra cách thức tôn trọng môi trường tự nhiên tốt nhất trong khả năng của mình. Muốn chăm sóc bảo vệ môi trường thì cần chăm sóc bảo vệ chính chúng ta về lâu dài vì đó là điều đem lại lợi ích cho thế hệ sau. Tuy nhiên mỗi nước cần áp dụng kỹ thuật của mình hay cách thức liên quan tới môi trường tùy theo họ thấy cần thiết như thế nào. Thực sự điều quan trọng nhất là biết tôn trọng và yêu quý vẻ đẹp thiên nhiên.

BBC:Đại sư từng nói tự do là đón nhận suy nghĩ của người khác, vậy ngài nhìn nhận tự do trong việc giải quyết các vấn đề của cuộc sống như thế nào, đặc biệt khi người ta nói rằng sự tự do cũng mang lại nhiều vấn đề cho người phương Tây?

Shayalpa Tenzin Rinpoche: Chủ nghĩa Bảo thủ và Chủ nghĩa Tự do đều quan trọng và phải áp dụng cả hai theo cách thức thích hợp với từng chính phủ khác nhau và tùy theo tình huống cho phép. Biết cách đạt được kết quả cuối cùng và chỉ cố gắng tìm cách đạt được kết quả cuối cùng sẽ cho phép chúng ta không bị cuốn vào việc làm có tính liệt kê.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Vận động bảo vệ sông Mekong tại Chiang Rai, Thái Lan hồi tháng 5/2017

BBC: Chúng tôi nghe nói nhiều về tình trạng tham nhũng trong các chính phủ, nhưng liệu có tham nhũng trong Phật giáo, đặc biệt là tại châu Á, không thưa Ngài?

Shayalpa Tenzin Rinpoche: Trong bất cứ xã hội nào chúng ta cũng luôn phát hiện có tham nhũng. Vì thế cũng không có khác biệt trong thế giới Phật giáo. Biết điều đó, Đức Phật đã dạy rằng không lưu tâm tới khoảnh khắc quý giá này sẽ khiến ta coi cuộc sống của mình là nghiễm nhiễm và làm mất đi phẩm giá căn bản của mình. Theo suy nghĩ của tôi, nguyên nhân chính của tham nhũng bắt nguồn từ việc không nhận ra sự tốt đẹp trong cuộc sống của con người. Do đó, cho đến khi chúng ta còn chưa đạt được sự giác ngộ, thì sẽ luôn có tham nhũng.

Điều tối quan trọng là đảm bảo để mọi người nhận ra rằng tham nhũng phá huỷ sự thanh thản trong tâm hồn bạn và bào mòn đạo đức của bạn. Như vậy chúng ta phải tin tưởng vào khả năng của con người biết lựa chọn con đường đúng đắn trong việc tìm kiếm sự hài lòng đích thực, nơi sẽ không cần phải có dính dáng tới tham nhũng dưới bất kỳ hình thức nào.

BBC:Vậy theo Ngài thì mỗi cá nhân có thể làm gì?

Shayalpa Tenzin Rinpoche: ​Khi thế giới ngày một hiện đại hơn bao giờ hết, sự cần thiết có một xã hội ổn định và hòa hợp trở nên tối quan trọng. Điều đáng buồn mà người ta chứng kiến là tình trạng tâm thần của mỗi cá nhân thường rất dễ bị tổn thương dẫn tới việc người đó dễ bị mất kiểm soát và đẩy họ tới chỗ bị sốc, tức giận và thậm chí thù hận.

Image caption Trả lời nhà báo Nguyễn Giang (trái) hôm 11/07/2017, Shayalpa Tenzin Rinpoche nói cuốn sách mới xuất bản của ông đề cập đến về ý thức của từng cá nhân về bản thể và thế giới xung quanh

Người ta thường trích dẫn nhiều lý do để đổ lỗi cho thực tế đó. Đại đa số công chúng chỉ ra sự yếu kém hay thậm chí tình trạng tham nhũng của các tổ chức, thể chế, mà chủ yếu là các chính phủ trong việc đã không giải quyết được các vấn đề xã hội. Cách nhìn nhận của công chúng cũng cho thấy tình trạng phụ thuộc thái quá vào kỹ thuật hiện đại và hệ thống trí tuệ nhân tạo đã làm cho vấn đề trở lên nghiêm trọng hơn.

Một điều được toàn thế giới, người dân và các thể chế cũng như các tôn giáo cùng nhận thấy đó là người dân phải được trao quyền chủ yếu qua giáo dục để giải quyết các vấn đề của chính họ. Thêm vào đó Phật giáo còn quảng báo cho sự tự do trong tâm tưởng như một hình thức để khai mở trí tuệ bẩm sinh vốn đã tồn tại trong mỗi cá nhân và rằng bản chất khai sáng đã tồn tại trong mỗi chúng ta sẽ giúp ta ngợi ca lòng tốt, và đem lại sự an bình cho chúng ta và cho thế giới.

Nếu tôi có thể bình luận gì vào thời điểm này, thì tôi sẽ nói rằng để gieo rắc sự ổn định xã hội chúng ta cần duy trì những giá trị căn bản của xã hội, nói ví dụ tự do biểu đạt và việc chấp nhận lẫn nhau cũng như để gieo rắc sự hòa đồng thì chúng ta cần có tín ngưỡng. Để nuôi dưỡng những giá trị và tín ngưỡng đó, tất cả những gì mọi thành viên trong xã hội, từ tôn giáo, hệ thống chính trị, pháp luật tới văn hóa, và không kém phần quan trọng là mỗi cá nhân trong xã hội, cần phải cố gắng vươn tới.

Đại sư Shayalpa Tenzin Rinpoche hiện đứng đầu tu viện Phật giáo Tây Tạng Shayalpa ở Kathmandu, Nepal và là người sáng lập ra Quỹ Quốc tế Văn thành Công chúa (Wencheng Gongzhu International Foundation) ở Hong Kong.