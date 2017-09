Trí tuệ nhân tạo 'nhận ra ai là đồng tính'

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Một thuật toán dùng trí tuệ nhân tạo (AI) ở Hoa Kỳ có thể nhận ra ai là người đồng tính hay dị tính chỉ trên ảnh khuôn mặt với độ chính xác tới 91%, theo báo Anh hôm 08/09/2017.

Nghiên cứu của Đại học Stanford xem các ảnh đăng trên những trang tìm bạn tình có thể nhận ra với độ chính xác tới 81% về người đồng tính nam, 74% với người đồng tính nữ.

So với cách nhận diện tính dục bằng mắt thường của người, thì máy dùng trí tuệ nhân tạo chính xác hơn rất nhiều.

Nhưng việc dùng máy để nhận diện bản sắc tính dục của con người cũng gây ra các câu hỏi về đạo đức và luân lý, theo trang The Guardian ở Anh.

Dùng máy nhận diện qua hình ảnh

Bản quyền hình ảnh Tomohiro Ohsumi Image caption Công nghệ ngày càng phát triển

Nghiên cứu của Michal Kosinski và Yilun Wang dùng máy để đánh giá 35 nghìn bức hình trên các trang kết bạn tình ở Mỹ nêu ra một số ghi nhận sau:

"Người đồng tính nam và nữ có cấu trúc mặt "hơi khác so với chuẩn giới tính của mình", ví dụ như mặt của đàn ông thuộc nhóm đồng tính luyến ái nam có nét nữ tính hơn, và ngược lại.

Cấu trúc hàm, mũi và trán của họ có xu hướng khác biệt so với người dị tính, theo hai nhà nghiên cứu này," theo nội dung đã công bố trên tạp chí chuyên ngành 'Journal of Personality and Social Psychology'.

Nghiên cứu này ủng hộ cho các phát hiện trước đó rằng người ta sinh ra đã có xu hướng tính dục là đồng tính hay dị tính, và đó không phải là lựa chọn của họ.

Hạn chế của nghiên cứu này là chỉ đánh giá ảnh của người da trắng, và không xem xét người lưỡng tính hoặc chuyển giới, theo bài báo.

Nhưng điều này cũng đủ gây ra lo ngại rằng một số chính quyền có thể dùng máy để nhận diện người nhằm xác định xu hướng tính dục của họ trong khi giới đồng tính và chuyển giới (LGBT) vẫn bị đàn áp ở một số xã hội, theo The Guardian.