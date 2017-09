Brexit: Số dân Anh xin hộ chiếu EU tăng nhanh

Bản quyền hình ảnh Matt Cardy Image caption Hộ chiếu Anh (trái) và Hộ chiếu Cộng hòa Ireland thuộc EU

Một năm sau trưng cầu dân ý Brexit, số công dân Anh xin nhập tịch các nước EU tiếp tục tăng lên nhiều.

Số liệu một chương trình BBC có được nói rằng trong 12 tháng trước cuộc trưng cầu dân ý 23/06/2016, có 25 nghìn 207 công dân Anh xin nhập tịch CH Ireland.

Nhưng trong 12 tháng sau ngày trưng cầu dân ý Brexit, con số này tăng lên tới 66 nghìn 400.

Hộ chiếu các nước khác như Tây Ban Nha, Thuỵ Điển, Đức, Ba Lan cũng là mục tiêu nộp đơn xin của những người đã mang hộ chiếu Anh.

Những người lao động nước ngoài rời Anh vì Brexit

Từ điển Oxford có thêm từ Brexit

Những 'miền đất hứa' sau Brexit và bầu cử Mỹ

Con số đơn xin hộ chiếu Tây Ban Nha của công dân Anh tăng từ 2300 trước trưng cầu dân ý lên 4558 trong một năm sau đó.

Hộ chiếu Thụy Điển: 969 lên 2002, Đan Mạch từ 289 lên 604, và Ba Lan từ 152 lên 332.

Tự hào song tịch

Trường hợp xin nhập tịch EU nổi tiếng nhất gần đây là của diễn viên Colin Firth, người đóng vai Mark Darcy trong phim Bridget Jones và được trao Oscar cho vai Vua George trong "Diễn văn của nhà vua" (the King's Speech).

Bản quyền hình ảnh Mathis Wienand Image caption Diễn viên Colin Firth và vợ người Ý, bà Livia Giuggioli

Đã có vợ người Ý, bà Livia Giuggioli, và thạo tiếng Ý, ông Firth đã nhập tịch thành công trong tháng 9 năm nay.

Colin Firth nói rõ lý do muốn có song tịch là vì các lo ngại liên quan đến Brexit.

Chương trình 'Reality Check' và 'More or Less' của BBC4 đã hỏi các nước EU xin số liệu.

Dù thống kê chưa thể đầy đủ nhưng cũng là chỉ dấu thấy một "phong trào xin hộ chiếu EU" đang diễn ra ở Anh.

Tại Đức, việc công nhận quốc tịch nằm trong thẩm quyền của các tiểu bang nên số liệu khó thu thập hơn cả.

Còn tại Pháp, số người nhập tịch được công bố hàng năm một nên BBC tìm hiểu được có 385 công dân Anh nhập tịch Pháp năm 2015, và tăng lên 1363 trong 2016.

Con số này tiếp tục tăng lên 2129 chỉ trong tám tháng đầu năm 2017.

Có nhiều cách để công dân Anh có thể nhập tịch một nước EU.

Nhưng người đã sống đủ thời gian tại Đức, Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha...hoặc đã có thẻ định cư có thể thi tiếng để nhập tịch nước sở tại.

Người đã kết hôn với công dân nước EU cũng được ưu tiên hơn.

Công dân Anh có cha hoặc mẹ là công dân EU có thể dễ dàng đăng ký nhập tịch nước quê gốc của cha hoặc mẹ mà không phải biết tiếng hay bị yêu cầu gì khác.

Riêng trường hợp của Cộng hòa Ireland, nước nằm về phía Tây của Anh nhưng thuộc EU, lại khác.

Bản quyền hình ảnh PETER MUHLY Image caption Cộng hòa Ireland thuộc EU nên hộ chiếu 'có giá' hẳn lên

Nước này từng là một phần của Liên hiệp Vương quốc Anh hàng trăm năm nên số người ở Anh có gốc từ hai miền Nam và Bắc Ireland rất đông.

Theo các thỏa thuận đặc biệt, bất cứ công dân Anh nào sống ở Bắc Ireland đều có thể xin hộ chiếu của Cộng hòa Ireland ở phía Nam.

Theresa May: 'Ba triệu công dân EU được ở lại Anh'

Người Anh nói tiếng Anh khó hiểu nhất?

Nguyên tắc trang phục Hoàng gia Anh

Những người Anh còn lại chỉ cần chứng minh có một ông hoặc bà bên nội hoặc ngoại là người đã sinh sống ở hòn đảo Ireland - căn cứ vào giấy tờ khai sinh của cha mẹ, hoặc tên từ sổ ghi lại lễ rửa tội trong nhà thờ - cũng đủ để xin hộ chiếu Ireland.

Luật Đức cũng cho phép con cháu người Do Thái bị chế độ phát-xít trục xuất khỏi Đức trước và sau Thế Chiến 2 hiện sống ở bất cứ đâu quyền xin hồi tịch Đức.