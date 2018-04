Lãnh đạo tặng quà gì cho nhau?

Bản quyền hình ảnh Chung Sung-Jun/Getty Images Image caption Cuộc họp thượng đỉnh liên Triều theo kế hoạch diễn ra vào lúc 9:30 sáng giờ địa phương, tại khu vực biên giới giữa hai miền

Trước hội nghị thượng đỉnh liên Triều, chưa rõ lãnh tụ Bắc Hàn, ông Kim Jong-un sẽ nhận quà gì từ tổng thống Hàn Quốc.

Nhưng theo các báo châu Á, món quà mà vợ chồng ông Kim Jong-un nhận từ Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh gần đây lên tới 400 nghìn USD.

Đó là 9 chai rượu Quý Châu Mao Đài, một bộ đồ gốm nạm vàng, và bộ trang sức bằng hồng ngọc cho vợ ông Kim Jong-un.

Hội đàm liên Triều: Cuộc gặp Kim-Moon đem lại gì?

Seoul sẽ 'mê hoặc' Kim Jong-un bằng món ăn Thụy Sỹ?

Nam Hàn tắt loa phát thanh nhắm vào Bắc Hàn

Các báo Hong Kong cho rằng khoản tiền đó vượt quá số tiền được phép theo lệnh cấm xuất nhập khẩu hàng hóa với Bắc Hàn.

So với cách đó 17 năm thì Bắc Hàn nay đã khác trước, không còn cần 'quà điện tử' nữa.

Hồi 2000, Tổng thống Kim Đại Trọng đã tặng cha của Kim Jong-un là Kim Jong-il khi đến Bình Nhưỡng một chiếc TV màu 60-inch.

Quà của Tổng thống Hàn Quốc tặng Chủ tịch Bắc Hàn còn gồm cả một bộ đàn organ điện tử, và ba chiếc máy quay băng video.

Bản quyền hình ảnh Newsmakers / Getty Images Image caption Trong số các món quà mà lãnh đạo Nam Hàn Kim Đại Trọng (trái) tặng ông Kim Jong-il trong chuyến đi tới Bình Nhưỡng hồi 6/2010 có một chiếc TV màu 60-inch

Nhưng báo chí thời đó nhắc lại rằng món quà có ý nghĩa hơn cả là cặp chó cún Jindo có ở miền Nam.

Đây là loài chó săn nổi tiếng trung thành.

Cũng tuần này, Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron, tặng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump một món quà thật nhỏ: cây gỗ sồi khô.

Tuy nhỏ nhưng ý nghĩa biểu tượng của cây sồi là nó được lấy từ rừng Belleau, phía Bắc Paris, nơi có một trận đáng thời Thế Chiến I.

Ông Macron muốn nhắc lại Thế Chiến I, khi quân Hoa Kỳ sang châu Âu lần đầu để cứu các nước Đồng Minh.

Ông Trump rất thích chủ đề Thế Chiến I, và thường khoe là ông thích cuốn 'All Quiet on The Western Front' (Phía Tây không có gì lạ) của Erich Maria Remarque.