Phim Trò Chơi Vương Quyền và đời sống chính trị

Bản quyền hình ảnh HBO Image caption Với nội dung đầy máu, tình dục, bạo lực và những thủ đoạn quyền lực chính trị, Trò chơi Vương quyền là bộ phim được nhiều chính trị gia yêu thích.

Game of Thrones (bản tiếng Việt có tên Trò Chơi Vương Quyền hay Cuộc Chiến Ngai Vàng) là một series truyền hình đi đầu về việc đẩy cao chất lượng, xoá nhoà dần ranh giới giữa điện ảnh phòng chiếu và các bộ phim truyền hình.

Với nội dung đầy máu, tình dục, bạo lực và những thủ đoạn quyền lực chính trị, đây là bộ phim được nhiều chính trị gia yêu thích.

Cựu tổng Mỹ ông Barack Obama, cựu Thủ tướng Anh ông David Cameron, Chủ tịch Hội đồng EU ông Donald Tusk đều là 'fan ruột' của series phim này.

Theo tờ Business Insider, Game of Thrones là series phim truyền hình ăn khách nhất trên thế giới năm 2016 với doanh thu khổng lồ và ẵm nhiều giải thưởng Emmy, bỏ xa các vị trí tiếp theo như The Walking Dead (phim về thây ma) hay House of Cards (cũng là phim chính trị về Tổng thống Hoa Kỳ).

Mùa phim gần đây nhất (cũng là mùa áp chót) vừa khởi chiếu vào tuần vừa qua với sự xuất hiện khách mời (cameo), gây không ít tranh cãi, của ca sĩ nổi tiếng Ed Sheeran.

Bản quyền hình ảnh HBO Image caption Sự xuất hiện của ca sỹ Ed Sheeran với vai diễn khách mời được cho là chiêu trò mà series này không cần đến.

Phim truyền hình và Brexit

Sức hút của bộ phim truyền hình này nằm từ ảnh hưởng đến các vấn đề chính trị xã hội nóng hổi đương thời.

Adam Boulton của tờ Telegraph viết, trong Trò chơi Vương quyền, tất cả các nhân vật dù có sức mạnh vô song nhưng sinh mạng chính trị lại bấp bênh không thể đoán trước được. Đúng như câu nói, không có bạn thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh cửu.

Những biến động chính trường và các nhân vật lãnh đạo chủ yếu xoay quanh sự kiện Brexit (ghép từ "Britain" và "exit") cũng có những nét tương đồng thú vị với phim.

Sau khi trưng cầu dân ý Anh rời EU xảy ra, Bộ trưởng Tư pháp Anh Michael Gove (giống như nhiều nhân vật phim) đã có hành động được coi là "đâm sau lưng" đối với người bạn thân thiết là cựu thị trưởng London ông Boris Johnston.

Mặc dù từng khẳng định trong nhiều cuộc phỏng vấn rằng ông không quan tâm đến vị trí thủ tướng, vài ngày sau khi bầu cử Brexit xảy ra, Gove bất ngờ tự ra tranh cử đã trở thành một cú ngáng chân phá tan cơ hội của cựu thị trưởng London.

Ông Johnson, vốn được coi là ứng viên sáng giá, vài giờ sau đó tuyên bố không tranh cử thủ tướng Anh.

Bản quyền hình ảnh HBO Image caption Thủ tướng Theresa May được so sánh với Vương hậu Cercei hiện đang mắc sai lầm chiến lược và có nguy cơ bị tiếm ngôi bởi nhiều thế lực bao quanh

Cũng giống như người tiền nhiệm David Cameron, hay nhân vật nữ hoàng Cercei trong phim truyền hình, Thủ tướng đương thời của Anh là bà Theresa May hiện nay đang mắc hàng loạt bước đi sai lầm chiến lược.

Tự yêu cầu bầu cử sớm để rồi không giành được đa số ghế cần thiết để thành lập chính phủ và phải liên minh với phe cực Tả của Ireland, bà May đã tự làm khó cho mình khi mất thế chủ động trên bàn đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) về việc Anh rời khỏi EU.

Đường lối đàm phán theo chính sách cứng rắn còn gọi là Hard Brexit mà bà May mong muốn giờ đã trở nên xa vời.

Trong khi đó, ông Jeremy Corbyn được ví như Lãnh tụ tinh thần mang biệt danh Chim Sẻ Lớn (High Sparrow) trong phim. Nhờ có sự chín chắn và sức hút bản thân, ông Corbyn ngày càng có được sự ủng hộ của đa số người dân và trở thành một đối thủ đáng gờm trên chính trường Anh.

Cũng không thể không nhắc đến vấn đề chính sách nhập cư do ảnh hưởng của Brexit.

Trong phim, bức tường băng (The Wall) đồ sộ cao hơn 200 mét, kéo dài 300 dặm trải ngang biên giới phía bắc của Bảy Vương Quốc, chia tách hầu hết đại lục Westeros với vùng đất hoang vu phương bắc, cũng khắc họa được cuộc khủng hoảng nhập cư đang làm các nhà chính trị gia châu Âu và Bắc Mỹ đau đầu.

Nữ quyền trong khoa học, viễn tưởng

Việc bộ phim Trò chơi Vương quyền trong những mùa gần đây đột nhiên chuyển hướng và tập trung sức mạnh vào tay những người phụ nữ là một bất ngờ không hề nhỏ.

Ở phía Nam, Ellaria Sand và những cô con gái của mình, quá thất vọng vì sự nhu nhược của anh rể là đức vua đã đảo chính rồi liên minh cùng bà đầm già xứ Tyrell.

Tại vương đô, King's Landing, Cersei Lannister thổi bay tất cả những kẻ ngáng đường. Bên kia đại dương, nữ hoàng Daenerys mẹ Rồng với sức mạnh vũ bão và đội quân hùng hậu đang tiến về Westeros.

Ở phương Bắc, Sansa Stark, hiện là kẻ nối dõi thuần huyến cuối cùng cũng là một cô gái. Thậm chí, Lyanna Mormont, mới chỉ là một cô bé 10 tuổi, những đã có ý chí sắt đá của người phải mang trên vai sứ mệnh gia tộc.

Bản quyền hình ảnh HBO Image caption Trò chơi quyền lực thể hiện phong trào nữ quyền trong lĩnh vực khoa học viễn tưởng và tự nhiên

Dấu hiện này làm người ta liên tưởng đến vai trò nữ giới trong phim truyền hình giả tưởng cũng như lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Cũng trong tuần vừa qua, sau nhiều tranh cãi, BBC tuyên bố người đóng vai chính trong loạt phim Doctor Who sẽ là nữ diễn viên Jodie Whittaker.

Đây là người đồng hành (Doctor) đầu tiên là nữ giới trong series kéo dài hàng thập kỷ, đã quy tụ được lượng người hâm mộ trung thành và đông đảo trên thế giới.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, mới đây người ta phải chứng kiến sự ra đi của Maryam Mirzakhan do căn bệnh ung thư, hưởng dương 40 tuổi.

Đây là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này dành được Huân chương Fields, được coi là giải thưởng Oscar của giới Toán học.

Giáo sư Ngô Bảo Châu, người Việt Nam cũng giành giải Fields, đã tưởng nhớ đến người phụ nữ này trên trang cá nhân.

Bản quyền hình ảnh HBO Image caption Hắc vương, thủ lĩnh đội quân Bóng Trắng đe dọa đem mùa đông vĩnh cửu tới loài người trong Game of Thrones.

'Mùa đông đang đến'

Khác với cách làm phim truyền hình thường thấy ở châu Á với cốt chuyện lê thê nhưng với lịch chiếu dày đặc (một tập một ngày thậm chí nhiều tập một ngày như phim Cô dâu 8 tuổi), phim truyền hình Âu - Mỹ thường chiếu theo mùa (season).

Khoảng thời gian nghỉ giữa các mùa, đồng nghĩa với khoảng thời gian thấp thỏm, hồi hộp chỉ là con số nhỏ nếu so với lòng kiên nhẫn chờ đợi trong hàng năm trời của người xem phim phương Tây.

Brexit xảy ra khiến dân mê phim thêm lo lắng về số phận của series Game Of Thrones, vì phim có dàn diễn viên chủ yếu người Anh và các cảnh phim thường xuyên được quay ở Bắc Ireland và các nước châu Âu.

Việc Anh rời khỏi EU đồng nghĩa với việc nhà sản xuất phim HBO cũng sẽ không còn được viện trợ từ Qũy phát triển khu vực châu Âu của EU nữa.

Trong khi đó, câu nói nổi tiếng trong bộ phim "Mùa đông đang đến" (Winter is coming) được ví von cho tình cảnh của nước Anh trong quá trình thương lượng Brexit với châu Âu.

Đây là cũng chính là câu nói mà ông Donald Tusk, Chủ tịch Hội đồng châu Âu viết trên Twitter, cảnh báo về hệ lụy Brexit đối với nước Anh.

Dù sao thì, khoa học viễn tưởng, hay phim truyền hình đều phụ thuộc vào việc hình thành, xây dựng thế giới để giải thích cho các chân lý và giả thuyết trong đời thực.