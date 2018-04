Bản quyền hình ảnh HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images Image caption Nỗ lực chống tham nhũng của TBT Trọng nhận được sự quan tâm nhiều của dư luận

Vụ bắt tướng công an Phan Văn Vĩnh và nỗ lực chống tham nhũng của TBT Nguyễn Phú Trọng được nhiều bạn đọc Facebook của BBC Tiếng Việt bình luận.

Các bài trên trang nhà BBC Vietnamese Facebook (Cựu 'anh hùng công an' Phan Văn Vĩnh bị bắt, Ông Nguyễn Phú Trọng có chỉnh đốn nổi Đảng?), đã nhận được hàng trăm bình luận.

Chúng tôi xin điểm ra sau đây một số ý kiến tiêu biểu.

Cựu ‘anh hùng công an’ Phan Văn Vĩnh bị bắt

Ông Trọng 'tả xung hữu đột', đảng viên thờ ơ?

Park Geun-hye: Từ danh vọng tổng thống đến sa cơ

Chau Dinh: Lúc này rất cần những bàn tay sắt cứng rắn lập lại kỷ cương luật pháp nhà nước. Xóa bỏ các tổ chức lợi ích nhóm làm nghèo làm khổ cho dân phải tiêu diệt bọn tham nhũng.

Belunoi Nguyen: Muốn xây dựng một nhà nước liêm chính… ông Trọng có dám cho tổng tuyển cử để người dân chọn người lãnh đạo đất nước không? Thay vì bất tài mà muốn tại vị hoài thì chỉ đưa đất nước xuống địa ngục thôi.

Phạm Trung Hiếu: Tôi thấy cảnh sát giao thông quá nhiều mà số vụ tai nạn vẫn ngày càng tăng kéo theo từng năm. Bộ Công an ngồn tiền tỷ của dân mà làm việc làng nhàng không hiệu quả!

Frank Nguyen: Chế độ Liên Xô sụp đổ, Đông Âu tan rã đã làm mất đi phân nửa niềm tin vào CNXH của ba triệu Đảng viên CSVN. Phân nửa còn lại tưởng rằng ông Thủ tướng Khải sẽ giữ gìn lấy nó, lấy lại niềm tin cho Đảng, không ngờ hai Thủ tướng sau này là ông sau này là ông Dũng và ông Phúc làm mất sạch…

Thomas: Bản chất chế độ là môi trường sinh ra tham nhũng, nên chỉ thay đổi được bản chất thì mới mong có nhà nước liêm chính!

Image caption Phát biểu của TBT Trọng về tham nhũng trong bộ máy

Nam Trinh Quang: Chuyển dần sang tam quyền phân lập (mô hình đã thành công trên thế giới hiện nay) - Muốn trường tồn ắt phải có tiến hóa!

Nguyễn Huy Thiệu: Chống tham, sát nhập toàn thể, tinh giảm công an…, nói nôm na là 'Ăn ít lại'.

Vova Bui: Họ không ủng hộ vì họ sợ mất quyền lợi bổng lộc của chính họ. Tôi ủng hộ việc ông Phú Trọng trừng trị những tên quant ham nhũng.

Anh Xtanh: Tôi có lẽ phải nói với ông Trọng rằng đất Nam Định là đất của người tài và kiệt xuất ở VN xưa nay và một loạt anh em quan to Nam Định đã về vườn và đi tù thời Tổng Bí thư như vậy không ổn đâu!

Long Điền Lê: Góp ý cùng ông TBT Nguyễn Phú Trọng: Điều mà toàn dân VN hiện nay quan tâm là con thuyền CSVN không có người lái và không có bến đỗ. Dân VN bị tàu Trung Cộng đâm chìm biết bao nhiêu chiếc mà không thấy TBT nói một câu nào để ngăn chặn, để tố cáo trước quốc tế…

Khanh Võ: Góp ý à? Để cho những kẻ nắm trong tay quyền lực lại liêm chính ư? Ảo tưởng

Chu Thắng: Tốt nhất cho cạnh tranh chính trị là tam quyền phân lập. Những kẻ làm không tốt và những kẻ vi phạm pháp luật sẽ công bằng trước pháp luật, dân và quan là như nhau, xã hội tự nó sẽ văn minh trước pháp luật

Đức Trường: Tôi hi vọng Đảng và nhà nước luôn giữ được tính minh bạch và giữ vững được lòng tin của nhân dân. Bởi vì lòng tin là thứ quan trọng để duy trì một chế độ tốt.

Thanh Vo Viet: Giống cảnh chợ chiều, í ới gọi nhau thu vén để về nhà, kệ ông quản chợ đơn độc dọn rác do ông và đồng đảng xả ra.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Việt Nam bắt nhiều nhân vật chủ chốt trong bộ máy công an thời gian gần đây

Bùi Công Chính: Chỉ có cách mạng triệt để tận gốc rẽ vì mục ruỗng thối nát lắm rồi. Vài cái lẻ tẻ gọi là thì không ăn thua.

Nguyễn Quang Phong: Người đứng đầu tổng cục cảnh sát là tổng cục quan trọng nhất của bộ công an chính thức đi tù. Chơi khăm nhau một chỗ là Đại Tá ký quyết định bắt Trung Tướng

Người Kinh: Ở VN Đảng cộng sản lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt lực lượng vũ trang trong đó có lực lượng Công an thì không bao giờ có chuyện cấp dưới làm sai mà có thể qua mặt được cấp trên, vấn đề là sẽ xử lý đến cấp nào và xử lý như thế nào có xử lý đến tận cùng hay không mà thôi, nếu làm triệt để thì sẽ còn nhiều khúc củi vật vã nữa đang chờ được tiếp vào lò của Tổng bí thư.

Sang Tu: Quan chức Việt Nam làm chức vụ gì thì kiếm tiền bằng chức vụ đó. Là cục trưởng phòng chống tội phạm thì trở thành tội phạm chuyên nghiệp .Ông nào lớn tiếng nói chóng tham nhũng thì ông đó lại là người tham nhũng nhất.Chế độ cộng sản nói cái gì thì nên nghĩ ngược lại mới thấu hiểu được sự việc.

Tran Thu Huong: Hoàn toàn ủng hộ công cuộc chống tham nhũng do TBT Nguyễn Phú Trọng phát động. Nó tác động mạnh tới mọi mặt cuộc sống của người dân, mang lại niềm tin của dân với Đảng. Hệ thống công quyền thực sự đã biết sợ luật pháp, giảm bớt đáng kể việc hành dân, nhũng nhiễu, công an các loại đã biết sợ, và làm đúng theo luật thì lũ cộng sinh như xã hội đen, đâm thuê, chém mướn, đời nợ thuê... Mất chỗ dựa co vòi hoạt động, thực sự có tác động rất lớn và tích cực đối với người dân.

Hoàn toàn ủng hộ công cuộc chống tham nhũng do TBT Nguyễn Phú Trọng phát động.

Trinh An Du: Bất cứ kẻ nào! Dù là uỷ viên bộ chính trị hay tổng cục trưởng hay bất cứ ai có hành động gây tồn hại cho người dân tại nước Việt đều có hai kết cục: một là đi tù theo đúng tội lỗi mình gây ra; hai là xéo khỏi nước Việt không ngày trở lại.

Cuong Than: Chỉ một góc nhỏ trong góc khuất lớn bị bung ra do ăn không đều chia không đủ, buộc ta đánh ta có vậy dân tình mới biết được chút ít chuyện "sơ bộ" trong phi vụ quyền bính của những nhà tướng lĩnh công an nhân dân Việt Nam.

Tudo Le: Mới bị bắt giam, tòa chưa xử, chưa bản án nào được tuyên, lại bị "tước" anh hùng? Thôi thì lấy luôn cái quân hàm luôn thể! Luôn tiện nói luôn: Đất nước chẳng còn gì, ngoài ... hai bàn tay trắng!

Phuong Tran Huu: VTV đưa tin này cũng cũng ngượng không đưa thông tin về quân hàm và chức vụ của ông này .

Vậy cũng tin chống tham nhũng của quốc tế (Cựu Tổng thống Brazil và cựu Tổng thống Nam Hàn bị bắt)thì bạn đọc BBC nghĩ gì?

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Cựu Tổng thống Brazil, ông Luiz Inácio Lula da Silva, vừa bị bắt và sẽ chịu án 12 năm tù tội tham nhũng

La Pham: Sao ông ta không xin lỗi dân nhỉ?ở đâu đó lãnh đạo sai thì xl dân còn dân sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đình Cung: Tại sao ông tham nhũng mà không chịu rút kinh nghiệm nhỉ

Huong Quy Vo: Mùa lãnh đạo (tham nhũng) đi tù.

Thanh Tran: Những vị lãnh đạo của các nước dân chủ phải vào tù khi sai phạm. Đây chính là điểm chính mà lãnh đạo VN sợ thể chế dân chủ, tự do.

Thang Viet Nguyen: Chỉ từ nghi vấn nhận quà có mấy ngàn USD mà từ tổng thống biển thành nghi can bị điều tra, truy tố ngay. Xứ thần tiên thì công khai hoành tráng tai sản khủng, tiêu tiền như rác. Thua sai lỗ hàng triệu, tỷ USD vẫn chuyển chỗ, lên chức cho tới khi đùng đoàng bị bắt. Cũng hết đời bố, con cháu yên tâm, ăn chia hết, vậy thu lại được bao tiền? Hay tự sướng là chính?

Trương Đông Hưng: Hàn Quốc xử tổng thống thì bảo đó là dân chủ, luật pháp nghiêm minh. Việt Nam xử người của Bộ chính trị và các tướng lĩnh công an thì bảo là thanh trừng phe phái. Mấy người đúng là lưỡi không xương nói gì cũng được.

