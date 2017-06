Biển Đông: Việt Nam có kiện Trung Quốc?

Các khách mời Bàn tròn thứ Năm của BBC thảo luận về khả năng Việt Nam khởi kiện Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông với những diễn biến chính trị, quân sự giữa hai quốc gia gần đây.

Ba nhà quan sát chính trị Việt Nam từ nước ngoài đưa ra cách nhìn khác nhau khi được BBC hỏi trong chương trình phát trực tiếp qua Facebook rằng liệu Việt Nam có 'dám' kiện Trung Quốc?

Giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ nói Việt Nam còn "ngần ngại".

Trong khi đó nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS, Singapore), TS. Hà Hoàng Hợp khẳng định Việt Nam đã "chuẩn bị sẵn sàng" và "không có cản trở gì khiến Việt Nam không thể đưa ra tòa án quốc tế".

Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, nhà nghiên cứu khách mời của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) thì nói cần thận trọng do những vụ việc gần đây có tính chất và bối cảnh khác với vụ giàn khoan HD 981 năm 2014.

Chuyền thăm Việt Nam (18-19/6/2017) của đoàn đại biểu quân sự cấp cao Trung Quốc, do Thượng tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương dẫn đầu, đã bị rút ngắn do lý do liên quan 'tranh chấp' ở Biển Đông.

Video trích từ thảo luận hôm 22/06 qua Facebook Live của BBC Tiếng Việt.