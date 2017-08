Cựu Đại sứ VNCH Bùi Diễm nói về bộ sách 'Lịch sử Việt Nam'

Cựu Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ, ông Bùi Diễm bình luận về bộ sách 'Lịch sử Việt Nam' gồm 15 tập do Viện sử học Việt Nam công bố, xuất bản, trong đó có chi tiết thay đổi cách gọi cũ từ trước mà các sử gia Hà Nội vẫn gọi Việt Nam Cộng Hòa là 'ngụy quân, ngụy quyền.'

"Nhà cầm quyền Việt Nam bây giờ có nói đến vấn đề nhìn nhận Việt Nam Cộng Hòa, điều đó tôi nghĩ cũng là một sự thực lịch sử không ai chối cãi được," ông Bùi Diễm nói với BBC Tiếng Việt hôm 23/8/2017 từ Mỹ.

"Có lẽ bây giờ những nhà cầm quyền ở Việt Nam cần đến những điều đó để nói cho rõ rằng Hoàng Sa hay là Trường Sa là của Việt Nam.

Tọa đàm: Bộ sách 'Lịch sử Việt Nam' - vấn đề và ý kiến

GS Vũ Minh Giang nói về bộ 'Lịch sử Việt Nam'

Nếu mà nói tới sự giúp đỡ của người Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam, thì người ta cũng phải nói tới sự có mặt của những quân đội Trung Cộng ở miền Bắc trong suốt trận chiến tranh, những quân đội đó không tham gia vào trận chiến đối với miền Nam, nhưng đã giúp những người ở miền Bắc có tất cả sự dễ dàng để người miền Bắc có thể mang quân đội để mà tấn công miền Nam Việt Nam Cựu Đại sứ VNCH Bùi Diễm

Cựu Đại sứ VNCH nói về Tướng Giáp

"Để có thể... tranh đấu với những người Trung Quốc, Trung Cộng về những vấn đề đó, cho nên mới trở lại nhìn nhận Việt Nam Cộng Hòa".

'Phải nhìn bối cánh'

'Bao biện thế nào, vẫn khó chối trách nhiệm'

Thu hồi sách của Trần Trọng Kim: Nên hay không?

VN: Lập đài tưởng niệm trận Gạc Ma và nhìn lại

Phản ứng về một phát biểu của Tổng chủ biên bộ sách nói trên với truyền thông quốc tế bằng tiếng Việt cho rằng các soạn giả bộ sách chỉ thay đổi cách gọi tên, còn bản chất cách hiểu về chính quyền Sài Gòn 'vẫn không thay đổi' khi đó vẫn được coi là một chính quyền 'đánh thuê cho Mỹ' v.v..., ông Bùi Diễm nói:

"Mình phải nhìn Việt Nam trong bối cảnh của một cuộc chiến tranh lạnh thời bấy giờ, người Mỹ mà can thiệp vào vấn đề Việt Nam là do chính sách gọi là 'be bờ' chống lại sự lan tràn của cộng sản xuống miền Nam Việt Nam.

"Nếu mà nói tới sự giúp đỡ của người Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam, thì người ta cũng phải nói tới sự có mặt của những quân đội Trung Cộng ở miền Bắc trong suốt trận chiến tranh, những quân đội đó không tham gia vào trận chiến đối với miền Nam, nhưng đã giúp những người ở miền Bắc có tất cả sự dễ dàng để người miền Bắc có thể mang quân đội để mà tấn công miền Nam Việt Nam.

"Vì vậy cho nên những lời buộc tội rằng miền Nam Việt Nam dưới quyền, dưới ảnh hưởng của người Hoa Kỳ, thì chúng ta cũng phải nhìn lại vấn đề dưới khía cạnh một cuộc Chiến tranh lạnh một bên là Mỹ quốc và một bên kia là thế giới cộng sản, có cả Liên Xô và có cả Trung Cộng lúc bấy giờ," cựu Đại sứ của Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ giai đoạn 1967-1972 nói với BBC Tiếng Việt.

Mời quý vị bấm vào đây để theo dõi Bàn tròn thứ Năm của BBC Việt ngữ về bộ sách 'Lịch sử Việt Nam' mới công bố ở trong nước hôm 18/8/2017.