Truyền thông Đức nói về phiên xử 'bắt cóc Trịnh Xuân Thanh'

Phiên tòa ở Berlin xử ông Nguyễn Hải Long, bị cáo buộc có liên quan tới vụ 'bắt cóc Trịnh Xuân Thanh', đã tạm nghỉ sau hôm khai mạc 24/4.

Đức xử nghi phạm vụ 'bắt cóc Trịnh Xuân Thanh'

Tòa Đức 'nêu tướng Hưng và nhiều người VN'

Tòa án sẽ mở lại vào hai ngày 7 và 8/5.

Có mặt tại chỗ theo dõi phiên xử, nhà báo tự do Lê Mạnh Hùng cho BBC biết một số diễn biến chính đã xảy ra từ hôm tòa khai mạc.

"Khi tòa khai mạc ngày 24/4, rất đông đại diện truyền thông đến dự."

"Ở buổi đầu, công tố viên đọc bản luận tội, nhắc tên bị can chính Nguyễn Hải Long, và những người bị cho liên quan mà đứng đầu là ông Đường Minh Hưng, Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng An ninh, Bộ Công an Việt Nam."

Ông Hùng cho hay vào ngày xử thứ hai 25/4, có các nhân chứng gồm một người Pháp, người Thổ, và một nhân chứng Việt Nam.

Ông Hùng nói hôm 26/4, một tuần báo Đức, Focus, đăng bài nhắc tới vợ chồng ông Trịnh Xuân Thanh đang bị Đức điều tra tội rửa tiền, diễn ra từ 2013.

"Cụ thể số tiền bao nhiêu, ai chuyển thì tờ báo này cũng nêu tương đối tỉ mỉ," ông Hùng nói.

"Theo tôi, có hai vấn đề riêng rẽ. Cáo buộc rửa tiền, giả sử ông Thanh vẫn còn đang ở Đức, nhưng lý do xin tị nạn bị xem là không xứng đáng, rằng ông chạy trốn như tội phạm kinh tế, chưa chắc ông ấy đã được cho tị nạn."

"Nhưng trong khi thủ tục xin tị nạn của ông Thanh chưa xong, chưa đến ngày thẩm vấn thì xảy ra vụ mà Đức gọi là bắt cóc, sau đó bị xử án mà tưởng có nguy cơ bị tử hình. Dường như vì vậy Đức đã cấp cho ông quyền cư trú tị nạn chính trị."

Ông Hùng đặt giả thuyết: "Giờ đây ví dụ ông Thanh lại được quay lại Đức, biết đâu ông ấy lại phải ra tòa vì cáo buộc rửa tiền."