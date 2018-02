Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Cuộc giao tiếp lịch sử: Lãnh đạo QH Bắc Hàn Kim Yong-nam và em gái ông Kim Jong-un là Kim Yo-jong (hàng sau), và Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (hàng đầu) trên lễ đài mừng Olympics

Kỳ Thế Vận hội Pyeongchang vừa khai mạc ngày thứ Sáu (9/2), là kỳ thế vận hội "lạnh giá nhất" trong lịch sử.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Sự có mặt của bà Kim Yo-jong, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên, thu hút chú ý của báo chí quốc tế và dư luận Nam Hàn

Tại cuộc giao tiếp lịch sử, các lãnh đạo Bắc Hàn, gồm Chủ tịch Quốc hội Kim Yong-nam và em gái ông Kim Jong-un là Kim Yo-jong, hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên, đã ngồi cùng lễ đài với Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trên lễ đài mừng Olympics

Tấm giữ nhiệt, chăn, ghế nệm giữ ấm và áo mưa sẽ được cung cấp tới khán giả để giúp họ có thể theo dõi được các trận đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Pyeongchang, nơi mà nhiệt độ xuống thấp hơn 0 độ C lần thứ ba trong năm.

Các bộ môn thi đấu được tổ chức quanh hai địa điểm chính là khu nghỉ mát Alpensia và vùng biển Gangneung, với các địa điểm tại Bokwang và Jeongseon.

Nhiệt độ vùng Gangneung giao động từ 6 độ C và -2 độ C nhưng phong hàn ở vùng đồi núi khiến gió mạnh làm cho nhiệt độ rơi xuống mức -25 độ C.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Thế vận hội Olympic mùa đông lần thứ 23 tại Pyeongchang

Mức nhiệt tại Thế vận hội lần này vượt xa kỷ lục cũ năm 1994 tại Lillehammer (Na Uy) với nhiệt độ dưới mức -11 độ C.

Con gái của Tổng thống Donald Trump, bà Ivanka Trump cũng có lịch dự tính cũng sẽ tới Nam Hàn để dự lễ bế mạc Olympic và một vài trận thi đấu trước đó.

Bà được cha mình và Ủy ban Olympics yêu cầu tới dự lễ bế mạc, theo một quan chức Hoa Kỳ.

Sân không mái che

Sân vận động Olympic, nơi diễn ra buổi lễ khai mạc có sức chứa 35,000 chỗ ngồi, nằm ở phía đông bắc Alpensia, được xây dựng mà không có mái che.

Nhiệt độ ngoài trời tại thời điểm diễn ra lễ khai mạc hôm thứ sáu (9/2) - lúc 20 giờ địa phương - dự kiến xuống dưới -5 độ C.

Điều kiện thời tiết tại Pyeongchang khác hẳn với kỳ Thế vận hội tại Sochi 4 năm về trước, khi nhiệt độ lên tới 20 độ C và các trận đấu diễn ra trong thời tiết cao kỉ lục.

Tuy nhiên, theo phó giám đốc Khí tượng của Hàn Quốc, Choi Heung-jin, vẫn có tin vui đối với những người tham gia lễ khai mạc là nhiệt độ được dự báo sẽ "không gây cản trở đến buổi lễ khai mạc".

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Alpensia là nơi tập trung thi đấu các bộ môn ngoài trời tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang

Thời tiết lạnh giá không phải là vấn đề duy nhất tại Thế vận hội Pyengchang, khi mà có tới 86 trường hợp nhân viên an ninh bị nhiễm virus gây tiêu chảy, đau bụng (norovirus). Vì thế quân đội phải thay thế họ để bảo vệ cho kỳ đại hội.

Thế vận hội mùa đông lần thứ 23 tổ chức tại Pyeongchang sẽ diễn ra trong hơn 17 ngày.

Bản quyền hình ảnh AFP Image caption Binh lính đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ các khu vực tại Thế vận hội mùa đông lần thứ 23

Olympic Pyeongchang thu hút hơn 3,000 vận động viên tham gia, tranh tài 15 bộ môn với 102 bộ huy chương.

Đáng chú ý, đội Nam và Bắc Hàn dự kiến sẽ diễu hành dưới lá cờ Thống nhất tại Thế vận hội Mùa Đông Pyeongchang.

Nam và Bắc Hàn cũng lập một đội khúc côn cầu nữ để tranh tài môn thể thao trên băng tại Pyeongchang.

