V-League: Pháo sáng và sự bất lực của Ban tổ chức

Bản quyền hình ảnh Tiến Dũng Image caption Trận đấu trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội FC và Hải Phòng FC tối 11/3 mịt mù khói pháo

V-League 2018 là mùa giải được kỳ vọng nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, chưa có khi nào bóng đá nước nhà được quan tâm đến thế.

Hiệu ứng từ thành công của U23 Việt Nam, cộng thêm những cam kết về thay đổi và dần chuyên nghiệp hóa từ các đội bóng tham dự chính là những yếu tố chính thu hút được sự quan tâm lớn chưa từng có của dư luận.

Tuy nhiên, nếu BTC giải, BTC sân không có biện pháp xử phạt đủ sức răn đe với hành động quá khích của các CĐV thì V-League còn rất lâu nữa mới có thể coi là giải bóng chuyên nghiệp.

Trận đấu muộn nhất và cũng là tâm điểm của vòng 1 V-League 2018 chính là trận miền Bắc rực lửa derby miền Bắc giữa Hà Nội và Hải Phòng hôm 11/3.

Trận cầu luôn nóng trong gần 10 năm trở lại. Mỗi khi đội nhà tới làm khách tại Hàng Đẫy là người ta lại thấy nhiều nhóm cổ động viên Hải Phòng có những hành vi quá khích như đốt pháo sáng từ đường tới sân và trên khán đài.

Không dừng lại ở đây, họ hò hét và phóng xe với tốc độ cao trên các con phố ở Hà Nội.

Dù đội bóng thành phố hoa phượng đỏ đã trải qua 8 năm không thể có 3 điểm rời sân Hàng Đẫy nhưng CĐV Hải Phòng vẫn cháy hết mình, tới mức quá khích dẫn tới quậy tưng bừng ở trận cầu đinh này.

Ngay từ đầu trận đấu, những fan quá khích đất Cảng đã dùng tiền âm phủ trêu ngươi lực lượng an ninh.

Thật trớ trêu, dù đây là hành động xấu nhưng lại không vi phạm quy chế nên chẳng ai, ngay cả BTC cũng không làm gì được.

Bản quyền hình ảnh Tiến Dũng

Ngay từ trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên, CĐV Hải Phòng đã không ngán ai và đốt nhiều quả pháo sáng, dù có thể không muốn nhưng chẳng có phóng viên nào có thể bỏ qua những hình ảnh đó xen giữa các pha bóng.

Đám đông quá khích này liên tục hò hét, chửi bới.

Trước nguy cơ "vỡ trận", lực lượng an ninh vẫn gần như không có động thái can thiệp, cảnh cáo hay bắt giữ những kẻ quá khích. Thay vào đó, hàng rào an ninh được thiết lập để giữ khoảng cách giữa phóng viên và khán đài.

Rất nhiều phóng viên nói là ở những mùa trước họ cũng đã được đề nghị không quay phim, chụp hình bởi càng làm vậy các hooligan đất Cảng sẽ làm càn hơn.

BTC cũng từng có những lệnh cấm với sân Lạch Tray nhưng rồi sau khi được trở lại mọi thứ vẫn "bổn cũ soạn lại".

Người Hải Phòng yêu bóng đá ai cũng biết nhưng vẫn còn nhiều phần tử coi bóng đá như một dịp để gây náo loạn, thể hiện bản thân.

Trở lại với trận đấu tâm điểm, kết quả cuối cùng là Hải Phòng một lần nữa trắng tay ra về.

Có lẽ vì vậy mà trong những phút bù giờ những CĐV quá khích còn ném pháo sáng xuống sân, khiến trận đấu bị gián đoạn.

Kết quả, trọng tài chính Ngô Duy Lân phải kết thúc trận đấu sớm. Dường như những người "cầm cân nảy mực" của V-League vẫn cực kỳ sợ "đụng chạm" tới các fan của Hải Phòng, ngay cả lực lượng an ninh cũng không muốn "dây" với họ.

V-League đã đeo mác chuyên nghiệp tới hơn 10 năm, vậy mà những vấn đề tồn tại từ những ngày đầu đến nay vẫn chưa được giải quyết, thậm chí "gỡ ra không gỡ lại đi gỡ vào", làm mọi chuyện khó kiểm soát hơn.

Ước nguyện lớn nhất của các fan chân chính bây giờ là muốn được theo dõi một giải đấu đúng tầm cỡ quốc gia, các fan bóng đá cổ vũ nhiệt huyết nhưng không quá khích, và BTC sân sẽ phải phối hợp với BTC giải, lực lượng chức năng để có những biện pháp hữu hiệu răn đe những thành viên quá khích giúp giải đấu trở nên đẹp hơn trong mắt người hâm mộ.

