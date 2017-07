Đám cưới và sự khoe khoang thời đại Facebook

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Khi Jessica Lehmann, một người Anh 33 tuổi hiện sống và làm việc ở New York, đăng tấm hình công bố việc đính hôn với nhà làm phim Jesse Ash trên Instagram, bà đã đính kèm tin này với hashtag #JessTheTwoOfUs.

Bà sử dụng lại hashtag này trong buổi tiệc chia tay đời độc thân ở London vào tháng Năm, và khuyến khích khách mời sử dụng hashtag này trên mạng xã hội khi chia sẻ hình ảnh chụp tại đám cưới vào tháng Chín ở Công viên Prospect tại Brooklyn.

Bản thân là một nhà chiến lược xây dựng thương hiệu, bà tiết lộ đã "suy nghĩ kĩ về hashtag đó và cho rằng "một hashtag tốt trong đám cưới có thể làm nổi bật cá tính của cô dâu chú rể. Nó dễ nhớ và khiến khách mời thấy vui vẻ, thú vị. Một trò đùa sẽ luôn tạo điểm nhấn."

Với 700 triệu người dùng Instagram trên toàn cầu và hơn 1 tỷ người dùng Facebook mỗi ngày, không có gì đáng ngạc nhiên khi kế hoạch tổ chức đám cưới của thế hệ trẻ giờ đây bao gồm cả mạng xã hội.

Có cả một ngành công nghiệp nhỏ những đang bắt đầu kiếm được nhiều tiền từ xu hướng mới này.

Marielle Wakim là một nhà biên tập tại Tạp chí Los Angeles, người sáng lập công ty Happily Ever Hastagged vào năm 2016 sau khi được một người bạn nhờ nghĩ ra một hashtag cho đám cưới của họ.

Hashtag về cơ bản là một công cụ nhằm giúp người dùng mạng xã hội tìm kiếm ra nội dung liên quan tới cùng một chủ đề nào đó trên Twitter, Instagram, Facebook và các mạng xã hội khác.

Bản quyền hình ảnh Instagram/jessicazrl Image caption #JessTheTwoOfUs: Jessica Lehmann và fiancee Jesse Ash

Wakim hiện giờ đang cung cấp dịch vụ cho khách hàng với giá 40 đôla một hashtag hoặc 85 đôla cho ba hashtag. Bà đắt hàng tới nỗi luôn có khoảng 150 khách hàng trong danh sách chờ.

Vào tháng Ba năm 2016, nhà thiết kế đồ hoạ Allie Bertelson, 28 tuổi, đã tung ra sản phẩm SnapchatGeofilters trên trang mua bán phần mềm Etsy.

Geofilters là những khung hình mà người dùng có thể đặt lên trên hình Snapchat của mình chụp tại một sự kiện nào đó, ví dụ như biểu tình ủng hộ quyền bình đẳng cho người đồng tính hoặc một liên hoan âm nhạc.

Bất cứ ai cũng có thể tạo ra các khung hình này, nhưng thiết kế của Bertelson là nhằm vào các cặp đôi không có kỹ năng hoặc thời gian để làm ra chúng.

Với giá 8 bảng Anh một khung hình, các cặp đôi có thể cung cấp cho khách mời nhiều thiết kế khác nhau và khuyến khích họ ráp vào các ảnh chụp tại đám cưới.

Mà nếu như mọi người đã sẵn sàng đăng hình trên Instagram và Facebook trong buổi tiệc do bạn tổ chức, thì sao không tính đến việc để các hình ảnh kỹ thuật số đó liên tục xuất hiện trên một bức tường digital?

Hai doanh nhân đóng tại Amsterdam là Yousef El-Dardiry và Pim Stuurman đã sáng lập công ty với tên WeddingHashtagWall vào năm 2014. Các khách hàng có thể đặt một bức tường ảo với giá 79 đôla để nhận một địa chỉ web độc nhất, trong đó chứa tất cả những hình ảnh hashtag mà khách mời chụp tại đám cưới.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Geofilters bổ sung thêm những khung hình dựa trang trí cho các tấm ảnh đăng trên Snapchat

Công nghệ này giúp những người không có mặt cảm giác như được tham gia, và những người tham gia thì có khả năng chia sẻ trực tiếp những hình ảnh mình chụp.

Có các công ty còn cung cấp dịch vụ chụp và chia sẻ trên mạng xã hội trong ngày cưới của bạn. Công ty khởi nghiệp Maid of Social đóng tại New York được hai cựu biên tập viên của tạp chí đám cưới The Knot cho ra đời vào năm 2015. Công ty này tự mô tả mình là 'đội PR của bạn trong ngày cưới'.

Với giá 500 đôla, Maid of Social sẽ giúp tạo ra hashtag đặc biệt cho đám cưới của bạn, đăng bài về đám cưới lên tài khoản Instagram của công ty và đưa ra những lời khuyên về cách tạo độ lan toả trên mạng cho đám cưới.

Công ty này còn có những gói cao cấp hơn, với giá hàng nghìn đôla. Các gói này sử dụng những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, với số lượng fan đông đảo để giúp thu hút sự chú ý đến đám cưới của bạn. Gói dịch vụ này còn giúp bạn có một đội hỗ trợ ngay tận nơi, giúp bạn đề ra một chiến lược truyền thông với bất cứ nhãn hàng nào mà bạn đang hợp tác trong ngày cưới, giúp quản lý tài khoản Instagram và Snapchat cho bạn, thậm chí còn có thể đưa đám cưới của bạn lên mặt báo.

Đi quá xa?

Đối với những người không dùng mạng xã hội thường xuyên, điều này có vẻ như hơi thái quá. Thế nhưng những người khác thì lại xem trang mạng xã hội của mình không chỉ là nơi chia sẻ cá tính và đời tư mà còn là nơi để quảng bá cho nghề nghiệp và sự sáng tạo.

"Nó giống như thảm đỏ cho người bình thường," Jean Twenge, tác giả cuốn Generation Me và cuốn iGen nói.

"So với thế hệ trước, thế hệ thiên niên kỷ là những người coi trọng tính cá nhân, họ không ngại thu hút sự chú ý," và đám cưới là "một trong những dịp mà việc thu hút sự chú ý được xem là có thể chấp nhận."

Mạng xã hội không chỉ đem lại nhu cầu về hình ảnh đẹp, nó còn khuyến khích sự cạnh tranh. Điều này giải thích vì sao giá trung bình của một đám cưới đang tiếp tục tăng, bất chấp việc nhiều người trong thế hệ thiên niên kỷ tỏ ra ngại các truyền thống mà thế hệ trước đó phải trải qua.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Không gì có thể đưa mọi người lại gần nhau hơn là một công cụ metadata cụ thể, hay nói đơn giản hơn, là một hashtag được thiết kế riêng cho sự kiện họ cùng quan tâm

Con số này gần đây đã vượt qua mức 25 nghìn bảng ở Anh và 35 nghìn đôla tại Hoa Kỳ, theo các nghiên cứu do hai trang web Hitched và The Knot tổng hợp riêng rẽ.

Lehmann thừa nhận rằng những trang tìm kiếm ý tưởng cho đám cưới như Pinterest có thể gây ra những kỳ vọng không thực tế và khó có thể đạt được trong phạm vi ngân sách đó. "Bạn sẽ cho rằng đám cưới của mình cần phải lộng lẫy như vậy, với những ngọn nến, hoa và các ngôi sao treo trên trần nhà, và bạn được rước đi trên một chiếc thảm thần," bà nói.

"Bạn cần nhớ rằng hầu hết các bức ảnh này đều được chỉnh sửa để trở nên bắt mắt hơn trên mạng. Rất dễ để bị lôi cuốn vào những điều không thực sự quan trọng."

Áp lực tìm kiếm sự hoàn hảo

Liệu tất cả những điều này có khiến một cặp đôi cố gắng xây dựng một trải nghiệm mà ngay chính họ cũng không cảm nhận được?

Trong cuốn sách Alone Together, giáo sư khoa học xã hội trường MIT, Sherry Turkle, cho rằng điện thoại có thể trở thành bức tường ngăn cản sự thân mật trong các bối cảnh xã hội, khiến cho mối quan hệ của chúng ta trở nên nông cạn hơn, và làm tăng sự cô lập.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Nếu như không ai chia sẻ thông tin trên Instagram thì đám cưới có thực sự diễn ra không?

Những tấm hình chụp đám cưới được dàn dựng kĩ càng đã xuất hiện từ nhiều chục năm trước, bà nói. "Thế nhưng ngày nay ai cũng muốn mình phải đặc biệt; có quá nhiều khoảnh khắc mà chúng ta sẽ khám phá, chia sẻ để nhận được lời nhận xét từ người khác và điều này khiến gia tăng áp lực tìm kiếm sự hoàn hảo," bà nói. "Đây là nghịch lý mới của chúng ta: Chúng ta muốn sự chân thực, nhưng lại yêu cầu sự hoàn hảo."

Turkle cũng dự đoán là vào một lúc nào đó sẽ xuất hiện một xu hướng ngược lại hoàn toàn - "những đám cưới cấm điện thoại". Thế nhưng ngay lúc này, bà nghĩ không có gì sai với việc khuyến khích khách mời sử dụng những hashtag cụ thể khi đăng tải lên mạng xã hội nội dung liên quan tới đám cưới. "Việc tạo cho họ một kênh và một sự tập trung thực ra không có gì sai."

Lehmann đã rất đắn đo trước những mặt lợi và hại của việc này. Tại lễ tiếp tân trong đám cưới, bà khuyến khích chụp hình bằng cả gậy selfie và bằng máy ảnh chuyên nghiệp. Bà cũng sẽ chiếu hashtag #JessTheTwoOfUs lên một màn hình.

"Nó giúp giảm áp lực," bà nói, vì giờ đây bà biết rằng bạn bè của mình sẽ chụp lại những khoảnh khắc trong ngày cưới, vốn có thể trôi đi rất nhanh. Bà rất háo hức muốn được xem qua những hình ảnh này vào sáng hôm sau để "tìm kiếm những khoảnh khắc hiếm hoi" và có lẽ chọn ra một hoặc hai tấm để chia sẻ trên chính trang mạng xã hội của mình.

Tuy nhiên bà cũng định sẽ yêu cầu khách mời tắt điện thoại trong lễ cưới và bản thân bà cũng không mang theo điện thoại trong cả ngày hôm đó.

"Bạn cần đặt ra những ranh giới," bà nói. "Người ta nói ngày cưới của bạn sẽ trôi qua rất nhanh, và bạn sẽ muốn tận hưởng từng khoảnh khắc trong hiện tại càng nhiều càng tốt."

"Bạn sẽ không thể làm điều đó nếu cứ bám lấy điện thoại."

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Capital.