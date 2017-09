Sứ mệnh của công ty làm nhân viên trẻ bỏ việc?

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Thế hệ thiên niên kỷ đặc biệt rất giỏi tìm kiếm thông tin về những điều mà họ quan tâm.

Một cựu sinh viên của tôi có gọi điện cho tôi gần đây. Cô đáng lẽ đã làm việc tại một công ty toàn cầu lớn trong ngành công nghiệp thực phẩm, chịu trách nhiệm chính trong việc tìm nguồn cấp cho một thành phần quan trọng cần thiết cho một sản phẩm đặc biệt.

Lo lắng đến những thiệt hại môi trường do các phương pháp trồng truyền thống của thành phần này, và chiểu theo việc bảo vệ môi trường mà hãng phổ biến đối với nhiệm vụ này, cô đã quyết định chủ động tìm một nguồn cấp khác thay thế mà nó được trồng một cách bền vững hơn.

Nhưng mọi việc không diễn ra như dự kiến. Hóa ra thành phần thay thế này đắt hơn 25% so với loại truyền thống, và ông chủ của cô đã không hài lòng. Mặc dù vô số sáng kiến truyền đạt của hãng về tính bền vững và về môi trường, nhưng trước sự thôi thúc mà hãng phải làm, thực tế đã xuất hiện và nó chẳng hay ho gì.

Cô rất thất vọng đến mức bắt đầu tìm kiếm nơi khác để có được một cơ hội phù hợp với giá trị của cô, và chẳng mất bao lâu cô đã chuyển đi. Sự việc nói trên đánh dấu sự mở đầu của việc chấm dứt đối với công việc của cô tại hãng.

Sự minh bạch giữa điều nói với việc làm chưa từng bao giờ quan trọng hơn.

Trong trường hợp này, hãng không chỉ mất đi một nhân viên giỏi, nhưng cựu sinh viên của tôi có bạn bè, có các giáo sư cũ, và sự hiện diện của phương tiện truyền thông xã hội, tất cả đều có thể gây ra thiệt hại thực sự nếu cô ấy quyết định nói lên trải nghiệm của mình. Mặc dù cô ấy quyết định không đưa ra công khai, nhưng nếu ở nhiều người khác, họ sẽ làm.

Trên thực tế, bất kỳ hãng nào cả gan nói dối 'thế hệ thiên niên kỷ' (25-35 tuổi), dù là trực tiếp hay gián tiếp, đều có nguy cơ bị mâu thuẫn với nền tảng khách hàng của hãng và hình ảnh của hãng bị ảnh hưởng. Bẻ cong sự thật, hoặc không đặt tiền của mình vào nơi mình nói là tốt, chỉ là một ý tưởng tồi.

Tiến thoái lưỡng nan

Khi công ty bẻ cong sự thật, sự đồn đại lan rất nhanh

Đây là tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Mỗi hãng đều biết rằng ngày nay họ cần một nhiệm vụ thuyết phục để chứng minh vì sao họ làm điều đang làm. Đây là hành động tiêu chuẩn đối với hầu hết các doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo. Và nhiều hơn so với các thế hệ khác, thế hệ thiên niên kỷ đặc biệt lấy việc thực hiện nhiệm vụ làm động lực thúc đẩy. Cho đến nay, điều này nghe có vẻ là một trận đấu lớn, một cách tuyệt vời để lôi kéo nhân viên thuộc thế hệ thiên niên kỷ cũng như khách hàng, trong khi phấn đấu cho một điều gì có ý nghĩa.

Nhưng nó cũng có thể là cái bẫy, và chắc chắn là một con dao hai lưỡi.

Điều rắc rối là hầu hết các lời tuyên bố về nhiệm vụ (cùng với các tài liệu công ty, bản ghi nhớ nội bộ và bài phát biểu của các nhà điều hành cấp cao về các giá trị của công ty) thường không đúng. Giám đốc điều hành United Airlines nói rằng hãng là nơi "nhiệt tình chào đón", nhưng dường như không phải thế đối với người đàn ông bị kéo lê ra khỏi một trong những máy bay của họ hồi tháng 4. Hoặc, trong cách xử lý sự cố đó của hãng ở những ngày sau đó. Và hãy đừng để bạn bè Kiwi của bạn bắt đầu gây náo loạn với hãng Adidas và đội bóng bầu dục yêu quý All Blacks của New Zealand một vài năm trước đây. Có vẻ như hãng mà nhiệm vụ là "trở thành hãng thể dục thể thao tốt nhất trên thế giới," muốn để những "người tiêu dùng, vận động viên, các đội, đối tác và giới truyền thông nói về họ" nhưng họ đã bán các áo thể thao cho đội tuyển bóng bầu dục Mỹ rẻ hơn so với họ bán ở New Zealand.

Một nhóm các nhà hoạt động phản đối giá cả mà hãng Adidas đã ép buộc người New Zealand phải mua cho áo thi đấu của đội bóng bầu dục All Black vào năm 2011

Điều duy nhất mà thế hệ thiên niên kỷ quan tâm nhiều hơn nhiệm vụ là sự minh bạch, tính chính trực và trách nhiệm giải trình. Nếu bạn nói với họ rằng bạn sẽ làm điều gì thì họ thực sự mong đợi bạn làm điều đó, trái với những thế hệ trước đó mà họ hiểu nói có thể không đi đôi với việc làm. Hoặc, họ có thể hiểu rằng đôi khi thực tế cản trở những ý định tốt đẹp nhất. Ngược lại, thế hệ thiên niên kỷ, họ hiểu theo đúng nghĩa của từ ngữ. Bạn nên nói sao và làm vậy.

Khi điều này không xảy ra (và chúng ta hãy đối mặt với nó, kinh doanh hiện đại là phức tạp và không phải mọi thứ đều như quảng cáo) thì thế hệ thiên niên kỷ sẽ phản ứng mang tính cá nhân. Và khi bạn để mất tín nhiệm và tin cậy với thế hệ trẻ, họ sẽ không tha thứ. Vì vậy, bây giờ bạn đang có những thế hệ này trong công ty, mà họ tham gia vì những điều bạn đã hứa, và hóa ra bạn là nói dối (hoặc đó là lời phán quyết của họ). Thế là bạn bị mắc kẹt.

Thế hệ thiên niên kỷ đặc biệt rất giỏi tìm kiếm thông tin về những điều mà họ quan tâm, từ đủ mọi nguồn, và không phải lúc nào cũng sẵn sàng theo những quan niệm cổ xưa về trung thành nghề nghiệp. Tất cả điều này làm cho sự việc thành hết sức rủi ro khi bạn đưa ra một sứ mệnh cao cả để rồi không thể kham nổi.

Câu trả lời

Không lừa dối họ: những nhân viên thế hệ trẻ muốn thấy các chủ hãng của họ đảm bảo các mục tiêu trách nhiệm xã hội của hãng và đảm bảo lời hứa bằng hành động.

Vậy phải làm gi? Câu trả lời tốt nhất là có một sứ mệnh mạnh mẽ mà bạn thực sự tin tưởng, và tuân theo những hàm ý của sứ mệnh đó khi cần phải đưa ra những quyết định khó khăn. Gần như điều ngược lại với những gì đã xảy ra với sinh viên cũ của tôi. Hãy nhớ rằng, mọi người đang theo dõi, và họ đang theo dõi sát sao hơn bạn tưởng.

Tôi sẽ không phải là người ủng hộ cho một nhiệm vụ yếu đuối, hoặc một sứ mệnh vô nghĩa, hoặc một sứ mệnh trống rỗng. Nhưng sẽ có sự mạo hiểm để giữ mình vượt hơn các tổ chức khác. Đó là mua rắc rối cho mình.

Có lẽ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nên dành nhiều thời gian hơn để tạo ra một nền văn hoá đem lại giá trị cho nhân viên, thông qua các cơ hội học tập, thông qua các chương trình minh bạch hóa tăng dần, thông qua việc hoàn thành một cái gì đó khó khăn hoặc quan trọng.

Hơn bao giờ hết, việc chuyển nghề là rất nhiều, có ý nghĩa là người ta có nhiều lựa chọn hơn ở nơi họ làm việc. Trong khi đó, ranh giới giữa công việc và cuộc sống bị lu mờ, và các chủ hãng tạo nên một phần của lý lịch của chúng ta trên mạng. Có thể nói rằng, nơi bạn làm việc cho biết về bạn và danh tính của bạn nhiều hơn bao giờ hết. Hầu hết các nhân viên muốn học hỏi, làm việc tốt hơn và muốn cảm thấy thích thú về nơi họ đang làm việc. Thế hệ thiên niên kỷ cảm thấy như vậy hơn ai hết.

Vì vậy, hãy dành thời gian để hiểu điều gì làm cho người ta làm việc tốt, họ muốn gì trong nghề ở cấp độ này, và làm mọi điều có thể để giúp họ đạt được mong muốn. Đây không phải là chiều chuộng giới trẻ này; mà là tạo ra một tổ chức thật hấp dẫn cho thế hệ có học vấn cao nhất và thông thạo nhất về kỹ thuật mà họ từng đến gõ cửa công ty bạn để tìm công việc mà họ muốn cùng làm và ở lại lâu dài.

Thu hút và giữ nhân tài, đặc biệt là tài năng của thế hệ thiên niên kỷ, là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn thế giới. Hơn bao giờ hết, câu trả lời đến từ văn hoá của bạn. Hãy làm cho văn hoá này là văn hoá minh bạch, văn hóa học tập, và văn hoá chính trực.

