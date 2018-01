Ubud, Indonesia, thiên đường của dân 'du mục digital'

Ubud là điểm đến hoàn hảo cho dân du mục thời công nghệ vì nhiều lý do. Nơi này đặc biệt thú vị và gắn kết vì cơ sở vật chất đủ tốt cho những người làm việc ở xa có thể hoàn thành công việc. Thị trấn đắt đỏ hơn đáng kể so với Denpasar, dù chỉ cách nhau một con đường. Nơi này cũng dễ chịu hơn, giá cả chấp nhận được với những người làm việc theo lương phương Tây. Theo website Nomadlist thường xuyên theo dõi chi phí và cơ sở vật chất ở nhiều thành phố dành cho dân du mục kỹ thuật số, thì mức sinh hoạt phí ở Ubud khoảng hơn 1.000 USD mỗi tháng. Đó là rẻ hơn một nửa so với những những thành phố hạng hai ở Châu Âu và Hoa Kỳ, và chỉ bằng một phần ba so với chi phí sinh sống ở New York.