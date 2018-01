Tương lai nào cho thời trang công sở?

Bản quyền hình ảnh Cottweiler

Xu hướng trang phục "vận động" đã chuyển quần áo mặc thông thường với chất liệu công nghệ cao, quần áo co giãn và giày thể thao thời trang dành cho giới chuyên gia trẻ mặc tại văn phòng.

"Tất cả họ đều mang giày thể thao và mặc nhiều lớp trang phục đen," Evelyn Cotter, một chuyên gia huấn luyện sự nghiệp ở London cho biết. Bà đang mô tả một hội thảo công cộng vừa tham dự, nơi đám đông những chuyên gia trẻ ăn mặc theo cùng một cách giống nhau.

"Mọi người đều đi thẳng tới đây từ sở làm, họ mặc quần jeans đen và đi giày thể thao thời trang, nhưng trông hoàn toàn chỉn chu, bảnh bao nghiệp," Cotter nhận định. "Đó là chọn lựa thời trang có chủ , chứ không chỉ đơn giản như khi chơi đùa với chú chó trong vườn."

Ngành công nghiệp thời trang "thể thao giải trí" - quần áo và giày có phong cách thể thao nhưng không nhất thiết chỉ mặc khi chơi thể thao - đã tăng trưởng nhanh đáng kinh ngạc, 42%, trong thời gian từ 2008 đến 2015, theo nghiên cứu của hãng Morgan Stanley.

Bản quyền hình ảnh Aella

Gần đây, tác động của xu hướng này bắt đầu xuất hiện ở công sở, nơi quần áo của nhân viên ngày càng trở nên thư giãn và thiết kế nhằm đảm bảo độ tiện dụng, thoải mái hơn.

Hiệp hội Quản lý Nhân sự (The Society for Human Resource Management), một tổ chức quốc tế, đã theo dõi số doanh nghiệp cho phép nhân viên ăn mặc thoải mái hàng ngày, và ghi nhận con số đó gia tăng từ 32% năm 2014 lên 44% năm 2016.

Không chỉ có giày thể thao bắt đầu xuất hiện trong trang phục công sở mà còn có quần tây công sở với dây kéo thắt lưng, thiết kế để xóa nhòa ranh giới giữa quần thể thao với quần tây chỉn chu, và những chiếc áo sơ mi kiểu cổ điển và áo khoác làm bằng chất liệu cao cấp mà bạn thường nghĩ tới sẽ mặc khi đi leo núi hoặc tập thể thao.

"Những thay đổi trong nhu cầu sử dụng"

Nhà thiết kế người Anh Joanna Sykes đã toàn tâm toàn ý sáng tạo theo chủ đề này trong bộ sưu tập mới của bà, mang phong cách "thể thao công sở".

Bản quyền hình ảnh Sykes London

Trong bộ sưu tập có cả quần thể thao trông chỉn chu đủ mức để có thể mặc với cả áo khoác và áo sơ mi trắng vải mỏng có phéc-mơ-tuya cài kín cổ.

"Phong cách thể thao giải trí này," bà Sykes cho biết, "tôi không nghĩ đó là một xu hướng, mà là sự chuyển biến trong lối sống. Ngày càng nhiều người làm việc từ xa và cần di chuyển thường xuyên hơn, và những gì người ta muốn thấy ở các bộ đồng phục nữ văn phòng cũng đã thay đổi. Mọi người muốn ăn mặc thoải mái hơn, nhưng đồng thời trông vẫn phải lịch sự, bảnh bao."

Trang phục cho giới nhân viên có chuyên môn, tay nghề ngày càng phải tiện dụng và linh hoạt hơn, Sykes cho biết, vì thế "bạn có thể phối [một món đồ] theo rất nhiều cách, và nó phải phẳng phi, không nhăn nhúm khi ta lôi ra từ vali." Những trang phục phổ biến nhất trong bộ sưu tập, theo bà, là những bộ thể thao sang trọng.

"Thể hiện như chuyên gia"

Tất nhiên là không phải ai cũng dám mặc đồ thể thao tới chỗ làm, và Cotter khuyên khách hàng nên chú ý chừng mực nào đó tới phong cách ăn mặc của khách hàng hoặc sếp, để lựa chọn cách ăn mặc nghiêm túc hay thoải mái tới mức nào.

Các nhà nghiên cứu ở Đại học Havard nhận thấy những người chủ ý chống lại sự bảo thủ thường là có thẩm quyền và quyền lực - họ gọi đó là "hiệu ứng giày thể thao đỏ" - nhưng Cotter cho rằng, "nếu thế mạnh của bạn không phải là phối đồ, thì hãy cẩn thận."

Thậm chí ngay cả những bộ trang phục trông có vẻ truyền thống giờ đây cũng đã được cải tiến bằng công nghệ trang phục thể thao. Chất liệu tiên phong được sử dụng bởi các vận động viên và giới thám hiểm, hay giới chơi thể thao mạo hiểm giờ đây đang được sử dụng để làm ra các trang phục công sở chống nhăn, thoáng mát, thấm mồ hôi và giúp điều chỉnh nhiệt độ theo môi trường.

Bản quyền hình ảnh Ministry of Supply

Công ty Ministry of Supply, có trụ sở ở Boston, bang Massachussetts, đagn bán ra các trang phục hứa hẹn đáp ứng tất cả những yếu tố nêu trên. Công ty này do một số người tốt nghiệp từ Học viện Công nghệ Massachussetts (MIT) thành lập sau một chiến dịch khởi nghiệp thành công năm 2012. Họ đã bán khoảng 75.000 sản phẩm trong năm 2016, và năm nay đã vượt xa con số của năm ngoái.

"Chúng tôi nhìn nhận trang phục năng động và mang tính thể thao giải trí là cánh cửa bước vào phong cách chúng tôi gọi là "thể hiện như chuyên gia'," phó chủ tịch điều hành Brian Kennedy cho biết.

Ông nói quần áo từng có một thời gian dài chỉ được chú trọng tới "độ bền chứ không phải là độ tiện dụng khi dùng," và nói thêm: "mục tiêu của chúng tôi là đảo ngược xu hướng đó."

Giám đốc điều hành công ty Gihan Amarasiriwardena thậm chí từng tham gia chạy cuộc đua bán marathon bằng bộ trang phục công sở của công ty, để kiểm tra và thể hiện tính năng của bộ đồ.

Phong cách

Cũng dùng cách phối giữa trang phục thể thao dành cho nam giới với thời trang là hãng Cottweiler của Anh, vốn chuyên may đo theo đơn đặt hàng của khách. Với Ben Cottrell và Matthew Dainty, hai nhà thiết kế đứng sau các trang phục thương hiệu thời trang mang tính trình diễn cao lấy cảm hứng từ đồ thể thao này, nhịp sống nhanh đương đại chính là động lực tạo ra xu hướng này.

Bản quyền hình ảnh Ministry of Supply/Timothy Anaya

"Mọi người cần phải thích nghi nhanh với nhiều tình huống trong ngày," họ viết, "từ phòng thể thao đến công sở và đến quán rượu. Vì thế, làm giảm bớt sự nghiêm túc của trang phục công sở là hợp lý. Tiến bộ trong công nghệ chất liệu cũng đóng vai trò quan trọng với sự chuyển đổi này."

Mùa thu vừa rồi, đã có sự kết hợp của thương hiệu này với hãng Reebok trong bộ sưu tập kết hợp "di sản công nghệ và văn hóa Reebok với tầm nhìn độc đáo của Cottweiler," ông trùm trang phục thể thao cho biết trong một tuyên bố giới thiệu dự án.

"Trang phục thể thao ngày càng có ảnh hưởng và tầm quan trọng hiện nay khi nó thể hiện cách chúng ta sống," cặp đôi thiết kế nói. "Tính năng và sự thoải mái của vải thể thao và cách cắt may khiến chúng tương thích rất tốt với cuộc sống nhịp độ nhanh."

"Người ta ngày càng hiểu loại quần áo họ thực sự cần hàng ngày là gì, như những loại thoáng mát để dùng khi đi lại, hoặc những loại may với chất liệu chống nước. Hướng tiếp cận của chúng tôi là khiến trang phục thể thao trở nên nghiêm túc."

Bản quyền hình ảnh Aella

Ở mảng thời trang nữ, một thương hiệu khác đang bán những trang phục công sở năng động là Aella. Công ty này do Eunice Cho, người từng tốt nghiệp từ Yale và UCLA thành lập sau khi cô trò chuyện với bạn bè về việc họ "ghét quần áo công sở" ra sao và "mơ ước được mặc đồ tập yoga mọi nơi" tới mức nào. Aella bắt đầu với một sản phẩm tiêu biểu: quần tây đen có những mảng may bằng chất liệu co giãn, với sáu kiểu dáng khác nhau.

Khẩu hiệu của công ty là "đồng phục đến muôn nơi," và trang web của công ty nói rõ là họ hướng đến những phụ nữ bận rộn, người không sẵn lòng đánh đổi sự tiện dụng, thoải mái lấy bộ dạng trông có vẻ thời thượng.

Cho mô tả công việc của cô là "sứ mệnh nữ quyền," và nói thêm, "chúng ta nên mặc loại quần áo cho chúng ta thoải mái làm bất cứ gì mình muốn."

Nếu điều đó có nghĩa là băng qua thành phố sau giờ làm để đến một sự kiện trước công chúng sau ngày làm việc, thì giày thể thao và quần co giãn có lý hơn so với trang phục công sở như váy bó dài xuống hết đùi và giày cao gót.

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Capital.