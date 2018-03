Hoa Kỳ thu hút người nước ngoài ở Châu Âu sau Brexit?

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Một cuộc khảo sát năm 2017, xếp hạng các quốc gia về mức độ hấp dẫn đối với người nước ngoài, cho thấy nước Anh đã giảm 21 bậc so với năm 2016 - một phần do Brexit .

Việc bầu tổng thống Mỹ và Brexit đã tạo ra nhiều tranh cãi ở hai nước này. Nhưng nó ảnh hưởng thế nào đến người nước ngoài? Catherine Hickley giải thích.

Đối với đa số người, ngày chính xác Anh chào vĩnh biệt Liên Minh Châu Âu còn mù mịt trong sương khói của nền chính trị đảng phái. Trong khi các chính trị gia cãi vã thì nhiều người lao động trẻ tài năng đã có quyết định của mình.

Theo một cuộc khảo sát hơn 10.000 người lao động của công ty kiểm toán BDO, công bố vào tháng 1, thì Anh đã không còn nằm trong số 6 nước mà người Châu Âu muốn tới làm việc vì cho rằng Brexit đã thể hiện là gánh nặng cho tương lai của kinh tế Anh.

Năm 2012, Anh được xếp hạng chung ở vị trí thứ hai nhưng đã bị Canada, Úc, Đức, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha vượt qua. So sánh với Mỹ, nước giữ vị trí hàng đầu mặc dù các khách quốc tế đang giảm sút, được gọi là "sự tụt dốc Trump" bởi những người đổ lỗi sự sa sút là do chính sách của tổng thống Donald Trump, như trấn áp nhập cư và các quy định thị thực chặt chẽ hơn đối với một số quốc gia.

Gần một phần tư số người Châu Âu được hỏi đã xếp hạng Hoa Kỳ trong số ba quốc gia hàng đầu được lựa chọn để chuyển đến làm việc, mặc dù sự ưa thích có giảm nhẹ so với những năm trước, giảm 5% so với năm 2012. Trên toàn cầu, Hoa Kỳ vẫn đứng đầu, mặc dù tỷ lệ người bỏ phiếu cho vị trí hàng đầu giảm từ 34% xuống 30%.

"Bất luận ai có thể nghĩ thế nào về chính trị của Mỹ, Mỹ vẫn giữ vị trí số một trên toàn thế giới vì kinh tế đang bùng nổ," Andrew Bailey, đối tác về dịch vụ tư vấn nguồn nhân lực của BDO tại London, nói. "Nó vẫn được coi là một vùng đất của cơ hội."

Banu Senyurt, một sinh viên đã tốt nghiệp người Đức đang hoàn thành bằng MBA tại New York, đồng ý. "Có thêm rất nhiều cơ hội việc làm ở Mỹ hơn là ở Đức," cô nói. "Bạn có thể đạt được mục tiêu của mình nhanh hơn. Ở Đức thời gian mà bạn làm cho công ty được đánh giá cao hơn là kỹ năng cá nhân của bạn khi xét nâng lương."

"Tôi trông thấy rất nhiều cuộc phản đối và biểu tình," Senyurt nói. "Nhưng cho đến nay, cá nhân tôi chưa từng bị ảnh hưởng bởi các chính sách của Trump. Tôi dự định ở lại đây, nhưng tôi không biết liệu trong tương lai sẽ có khó khăn hơn trong đời sống và làm việc hay không đối với người nước ngoài."

Chuyển ưu tiên

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Những cơ hội dồi dào và nền kinh tế mạnh mẽ làm cho Mỹ trở thành điểm đến hấp dẫn đối với người nước ngoài, theo Andrew Bailey .

Những chủ đề này có thể chứng minh một phần của một xu thế lớn hơn là với các chuyên gia trẻ tuổi ở Châu Âu it muốn di chuyển hơn ra nước ngoài so với trước đây 5 năm. "Những người ở độ tuổi gần 30 tới gần 40 kém thoải mái hơn khi chuyển ra nước ngoài theo yêu cầu của hãng so với trước đây," Klaus Hansen, một đối tác quản lý ở Frankfurt của công ty tuyển dụng quốc tế Odgers Berndtson, nói. "Họ đặt ra những ưu tiên khác, ví dụ như mua nhà, hoặc, lập gia đình." Hansen nói rằng các khách hàng trẻ tuổi của ông nói đi nói lại những câu như "Tôi sẵn sàng đi đâu cũng được miễn là ở phía Nam Munich."

Đối với người Châu Âu việc quyết định nơi làm việc ở nước ngoài thì tiền lương không còn là yếu tố đơn lẻ quan trọng nhất nữa, Bailey nói. Thay vào đó, người ta quan tâm tới các yếu tố khác như kinh tế đang thịnh vượng, nhà ở sẵn có với chất lượng tốt, việc chăm sóc trẻ em và trường học, thuế suất ưu đãi và tiêu chuẩn chăm sóc sức khoẻ cao.

Từ góc độ kinh tế, nước Anh phải đối mặt với một số thách thức liên quan đến Brexit trong những năm tới, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế cảnh báo. Kết quả trưng cầu dân ý đã gây áp lực lên nhu cầu trong nước, đồng bảng Anh suy yếu đã đẩy giá tiêu dùng lên và làm giảm sức mua, và việc đầu tư kinh doanh là chậm hơn dự kiến trong khi nền kinh tế toàn cầu sôi động. Tất cả điều này có thể có tác động tiêu cực đến sự hấp dẫn của một quốc gia đối với lao động nước ngoài.

Bị tụt hạng

Năm ngoái, tập đoàn mạng toàn cầu InterNations đã công bố đợt thứ 4 cuộc khảo sát về Người Làm Việc Ở Nước Ngoài, một bảng xếp hạng của 65 quốc gia theo các đại lượng đo như chất lượng cuộc sống, mức dễ dàng ổn định nơi ở và cuộc sống làm việc. Nước Anh đã tụt 21 bậc để xuống vị trí thứ 54: trong khi nước này được xếp hạng cao về triển vọng nghề nghiệp, nhưng sự bất bình với đường lối chính trị và chi phí sinh hoạt đã góp phần vào việc xếp hạng thấp.

Sau cuộc trưng cầu dân ý Brexit, những người nước ngoài được điều tra sẵn sống ở Anh đã đánh giá tình hình kinh tế ở đây tiêu cực hơn, đó là một yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định của họ đi sinh sống ở nơi đâu. "Đã có tất cả những rối loạn sau cuộc bỏ phiếu Brexit và sự bất an về tương lai của thị trường việc làm," một người Thụy Sĩ sống ở Anh bình luận.

Những số liệu từ Văn Phòng Thống Kê Quốc Gia của Anh (ONS) cũng chia sẻ cảm nhận này. Số liệu di cư của ONS gần đây nhất cho thấy lượng di cư thuần đã giảm từ 6/2016 đến 6/2017, với 3/4 mức giảm là thuộc người dân Liên Minh Châu Âu. Mặc dù số người đến Anh để có một "công việc lâu dài" vẫn ổn định, số người đến Anh để tìm việc là ít đi. ONS cho biết mặc dù các quyết định di cư là phức tạp nhưng những thay đổi này cho thấy Brexit chắc hẳn một nhân tố để người dân quyết định đi khỏi hay chuyển đến nước Anh.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Các yếu tố kinh tế như đồng bảng suy yếu và đầu tư kinh doanh chậm hơn dự kiến có thể làm cho nước Anh không hấp dẫn đối với người lao động nước ngoài.

Mặc dù vậy, Cơ Quan Lao Động Liên Bang Đức nói rằng nước Anh vẫn là điểm đến ưa thích của những người trẻ tuổi Đức tìm việc làm ở nước ngoài, đặc biệt với những người muốn nâng cao tiếng Anh. "Nhưng chúng tôi có nhận thấy sự không chắc chắn ở một số ứng viên về việc liệu họ có thể ở lại sau Brexit hay không," Marcel Schmutzler, người phát ngôn của dịch vụ sắp xếp việc làm quốc tế của cơ quan trên, nói.

"Hoa Kỳ là hấp dẫn vì đó là nước lớn và có sức mạnh kinh tế. Nhiều vùng của Hoa Kỳ đã là quen thuộc do xem truyền hình và phim ảnh. Nhiều công ty công nghệ thông tin và thương hiệu mà tên tuổi là rất quen thuộc và có ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta là của nước Mỹ. Nước này có sức hấp dẫn đặc biệt cho việc nghiên cứu và phát triển," ông nói.

Có lẽ, cuối cùng, dòng người lao động trẻ tuổi tất cả sẽ đi tới một điều ít nhiều mơ hồ hơn, đó là liệu những người mới đến có cảm thấy được hoan nghênh hay không ở quê hương mới này.

"Người ta muốn đến nơi mà họ cảm thấy được chào đón," Bailey nói tại công ty kế toán. "Những tuyên bố của các chính trị gia có một tác động thực sự. Nếu nước Anh vẫn mở cửa cho toàn cầu thì nó vẫn hấp dẫn. Nhưng một quốc gia đóng cửa lại thì không còn hấp dẫn nữa.

