Kiếm triệu đô nhờ nghề chơi game

Bản quyền hình ảnh Sumail Hassan

Alex Balfanz là sinh viên 18 tuổi tại Đại học Duke ở Bắc Carolina. Mỗi ngày cậu phải đi học hay dự hội thảo khoa học, tiếp theo là nhiều công việc.

Giống nhiều sinh viên cùng tuổi, cậu dành vài giờ mỗi ngày, và hầu hết là vào thời gian cuối tuần, để chơi game.

Nhưng cậu không chỉ chơi điện tử - mà là làm việc. Và kiếm được rất nhiều tiền từ việc này.

"Trong 10 tháng trò Jailbreak được tung ra, nó đã sinh lợi nhuận đến bảy con số," Balfanz nói về trò chơi phiêu lưu cảnh sát bắt cướp vừa được tung ra cuối năm ngoái. Vài tuần trước, trò chơi này đã được chơi 1 tỷ lần.

Balfanz chỉ là một trong hàng ngàn doanh nhân trẻ làm game thủ trong thời thiếu niên hoặc ở độ tuổi 20 để kiếm tiền trong ngành công nghiệp trị giá 36 tỷ đô la Mỹ năm rồi.

Nó đem lại cách kiếm sống mới, vốn chưa từng tồn tại trong 10 hay 5 năm về trước, thậm chí ngay cả trong ngành công nghiệp game.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Ngành công nghiệp chơi game đem lại thu nhập nhiều hơn phim ảnh, và trong năm ngoái trị giá tới 36 tỷ đô la. Trong hình là các game thủ thi đấu tại triển lãm E3, tổ chức ở Los Angeles hồi tháng Sáu 2017

Một sinh viên 18 tuổi khác, Andrew Bereza, là cha đẻ của trò chơi Miner's Haven và trò Azure Mines. Đây là hai game mà cậu làm trong hai năm qua cho Roblox, một nền tảng chơi game cho phép trẻ em có thể tự xây dựng và phát hành trò chơi lên mạng - trên cùng nền tảng với trò Jailbreak của Balfanz.

"Dù không được tiền triệu mỗi năm như một số đồng nghiệp khác, như tôi đã kiếm được thu nhập ổn định sáu con số mỗi năm từ khi tôi bắt đầu," cậu nói.

Cậu dùng tiền kiếm được để trả học phí đại học, nơi cậu đang theo học ngành khoa học máy tính.

Nếu không có nền tảng để phát hành trò chơi, "tôi không biết bằng cách nào tôi có thể trả tiền đại học hay trở thành người phát triển trò chơi toàn thời gian," cậu chia sẻ.

Bản quyền hình ảnh Andrew Bereza Image caption Những người tuổi teen như Andrew Bereza đã tự trang trải học phí đại học bằng cách lập trình trò chơi và bán chúng trên các platform dành cho người chơi game

Tự sản xuất và bán trò chơi điện tử

Ngày nay nhờ vào các nền tảng cho phép mua bán trên mạng như các kho ứng dụng Appstore, Steam hoặc Roblox, bất cứ ai có ý tưởng tốt và cách phát triển thực tế có thể tiếp cận đến hơn một tỷ người.

Trong khi công nghệ và hệ sinh thái tiếp cận số lượng khách hàng khổng lồ này chỉ mới xuất hiện trong thập niên vừa rồi, thì tinh thần tự sản xuất của giới phát triển ứng dụng trẻ không phải là điều gì mới mẻ: Thực ra nó không khác gì lắm với những người khao khát trở thành ngôi sao nhạc rock lập ban nhạc ngay trong garage xe vào thời 1970 hoặc những đạo diễn làm phim tại nhà bằng máy quay phim cầm tay VHS trong thập niên 1980.

"Với ngành công nghiệp sáng tạo, mọi thứ luôn như vậy, đặc biệt với người trẻ," Roger Altizer, đồng sáng lập chương trình kỹ sư và nghệ thuật giải trí tại Đại học Utah cho biết. Ông nói người trẻ luôn đem đến những cách thể hiện sáng tạo và tìm cách kiếm tiền từ chúng.

Đặc biệt với ngành game, Altizer chỉ ra rằng trong thập niên 1980, những nhà thiết kế trẻ tự sản xuất trò chơi điện tử của riêng mình, chép vào đĩa mềm và bỏ vào túi nhựa, sau đó đem bán trực tiếp ở cửa hàng, cho thấy tinh thần kinh doanh của họ.

Ngày nay, chúng ta có những game đơn lẻ như Flappy Bird đã trở thành hiện tượng toàn cầu và thành công nhanh chóng qua đêm. Tuy nhiên, giờ đây có rất nhiều trò chơi đã được phát hành, nó đang trở thành thị trường đông đúc hơn bao giờ hết.

Ý tưởng về khả năng thành công trong lĩnh vực này đã tiếp lửa cho đam mê.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Các học sinh Trung Quốc tại buổi học eSports ở trường học kỹ thuật thuật hồi tháng Giêng

Anthony Tan là sinh viên trung học ở Úc sở hữu trò chơi phiêu lưu có tên Way to the Woods (Đường vào rừng), chuẩn bị được tung ra năm tới, đã thu hút rất nhiều nhà báo trong giới tường thuật game. "Bạn đóng vai một chú hươu và mấy chú hươu con cố gắng tìm đường về nhà trong một thế giới mơ màng bị lãng quên," Tan chia sẻ.

"Tôi nghĩ tôi sẽ muốn vào đại học sau khi hoàn thành dự án hiện tại." Tan chỉ mới 18 tuổi, người "đã bắt đầu bằng cách viết các trò chơi nhỏ vụng về bằng Flash cho vui khi mới tám hoặc chín tuổi."

Mặc dù không phải ai cũng kiếm hàng triệu đô nhờ trò chơi của họ, nó vẫn gãi đúng chỗ ngứa của người có máu kinh doanh, Tan nói: "Trò chơi điện tử rất vui với tôi vì tôi đặt mình vào tất cả những lĩnh vực: sáng tạo, thiết kế, mô hình hóa, tạo hình, vẽ, cấu trúc và sáng tác."

"Trò chơi nghiêm túc" vì xã hội

Nhiều người trẻ đã sử dụng nguồn lực dân chủ này để sáng tạo theo cách riêng: như cổ vũ ý tưởng về phát triển xã hội. Các trò chơi tìm hiểu về xác định giới tính, văn hóa chính trị hoặc chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Trong phạm vi ý tưởng, điều này cũng không mới. Chương trình Lương thực Thế giới WFP tung ra "trò chơi điện tử nhân văn đầu tiên trên thế giới" gần 13 năm trước: tên gọi Food Force, nó được phát hành với bảy ngôn ngữ và mục đích hướng tới giáo dục trẻ em về nạn đói trên thế giới.

Nhưng điều mới là giờ đây những cậu bé đang phát triển game cũng đang tự thực hiện điều đó, và thậm chí tiếp tục theo đuổi sự nghiệp này ở trường đại học.

"Chúng tôi có những người đi học để làm trò chơi nghiêm túc vì họ muốn games sẽ tạo ra thay đổi," Altizer cho biết.

Chính Altizer cũng làm vậy với phòng nghiên cứu Therapeutic Games và Apps tại Đại học Utah, nơi tập trung vào phát triển trò chơi giúp bệnh nhân bị tổn thương tủy sống tập thể dục để tránh bị đau vì áp lực khi sử dụng xe lăn, hoặc trò chơi giúp nhân viên công tác xã hội có thể sử dụng thực tế ảo đi một vòng trong ngôi nhà để phát hiện những nguy hiểm với trẻ em trong nhà.

Internet không chỉ cho phép trẻ vị thành niên và người trẻ làm game để chuyển tải thông điệp, mà một số ít tay chơi game hấp dẫn còn đang sử dụng trò chơi để kiếm sống bằng cách làm người trình diễn.

Chơi game trực tuyến trước hàng triệu người

Một cách khá mới để kiếm tiền đó là chơi điện tử - và mời gọi người lạ trên internet vào xem bạn chơi thế nào.

"Let's Play" video [video cùng chơi game], là xu hướng đang phát triển mạnh mẽ, ở đó những người chơi trên mạng sẽ chơi trình diễn và thêm vào những bình luận hấp dẫn cho người xem.

Nó dẫn tới việc hình thành một nền tảng mới, Twitch - trang web hoàn toàn dành cho việc tường thuật những người khác chơi video game trên mạng. Giờ đây Twitch là một trong những trang web nổi tiếng nhất trên internet toàn thế giới, và được Amazon mua lại năm 2014 với giá gần một tỷ đô la Mỹ.

Là một người tường thuật trên những nơi như Twitch đòi hỏi kỹ năng của một doanh nhân, sự hiếu chiến và chịu đựng được rủi ro.

Bản quyền hình ảnh Elspeth Eastman

Elspeth Eastman, một người chơi game trên Twitch với 103.000 người theo dõi, cho biết sau khi học đại học cô bỏ 2.000 đô la Mỹ mua máy tính mới và thử chơi game trình diễn. Giờ đây, cô kiếm sống bằng cách làm công việc mà cô yêu thích.

"Hiện giờ, tôi ngồi trong một căn phòng với 90% dây điện và máy tính," Eastman trả lời qua điện thoại từ phòng thu hình của cô. "Đây thực sự là doanh nghiệp của riêng bạn. Bạn phải làm mọi thứ cùng lúc: bạn là là người điều chỉnh ánh sáng, và bạn cũng là người trên sân khấu."

Cuối cùng, công việc này dẫn tới những đối tác quảng cáo, hoặc người xem trả phí, với một phần chi phí dành cho người trình diễn chơi game. Nhưng với rất nhiều người trình diễn game mới, họ mong muốn được tài trợ bởi người xem. Cần phải có một thời gian đến khi có đủ người xem để có thể kiếm ra tiền.

"Mô hình bảo trợ mà mọi người tài trợ nghệ sĩ cũng có nhiều điểm tương đồng như vậy," Altizer cho biết.

Eastman và những tay trình diễn game mới, vẫn còn theo sau Valkyrae người có 200.000 người theo dõi và làm công việc trình diễn game toàn thời gian trong ba năm, chỉ ra tầm quan trọng của việc tạo quan hệ và tự quảng cáo bản thân trên mạng xã hội, hoặc quay phim với những người chơi khác có nhiều người theo dõi hơn bạn.

Và cũng giống như việc tự phát triển ứng dụng, đặc tính hướng về cộng đồng của trình diễn game cũng có thể vì một điều tốt hơn. Valkyrae đề cập đến một chương trình trình diễn game từ thiện mà cô tham dự Giáng sinh năm ngoái đã giúp gây quỹ 8.700 đô la Mỹ trong sáu giờ cho nghiên cứu về trẻ em ở bệnh viện St. Jude.

"Một trong những người theo dõi tôi bị ung thư và anh cần phẫu thuật," cô kể lại. "Và chúng tôi đã kêu gọi đóng góp đủ tiền cho ca phẫu thuật của anh, khoảng 8.000 đô la Mỹ. Và bạn có thể giúp người khác về mặt tiền bạc - tôi đang giúp mẹ tôi về mặt tiền bạc với tất cả những khoản thu nhập mà tôi đang kiếm được."

Người chơi game chuyên nghiệp

Nhưng có lẽ con đường thành công hấp dẫn và tham vọng nhất chưa từng tồn tại trong ngành một thập niên trước đó là sự trỗi dậy của các game thủ chuyên nghiệp. Rất nhiều người trong số họ ở tuổi hai mươi hoặc trẻ hơn.

Môn thể thao này ước tính thu hút 600 triệu người xem và đáng giá 1 tỷ bảng Anh (tương đương 1,4 tỷ đô la Mỹ) vào năm 2020. Hội đồng Olympics Quốc tế thậm chí đang nghĩ đến việc thêm môn thể thao này vào danh sách chính thức các sự kiện thi đấu.

Bản quyền hình ảnh Sumail Hassan Image caption Game thủ 19 tuổi Sumail Hassan hiện giữ kỷ lục thế giới Guinness World Record là gương mặt tuổi teen đầu tiên kiếm được trên 1 triệu đô la trong ngành eSport chuyên nghiệp

Sumail Hassan là game thủ trẻ nhất từng thắng một triệu đô la Mỹ trong cuộc thi của eSports (thể thao điện tử). Cậu kiếm ra hơn 2,5 triệu đô nhờ chơi Dota, một game online nhiều người chơi. Cậu coi đây là công việc toàn thời gian.

"ESports ngày càng phát triển hơn từ khi sự nghiệp của tôi bắt đầu năm 2015," Hassan nói. Hiện nay cậu 19 tuổi nhưng đã chơi game từ khi bảy tuổi. "Tôi đã biết trò chơi điện tử là thứ tôi chơi giỏi nhất và sẽ trở thành tay chuyên nghiệp."

Altizer nói Đại học Utah có trao học bổng cho thể thao điện tử eSports, và trường đại học này có rất nhiều chương trình thử thách để người chơi đấu với nhau trong các trò chơi như League of Legends và Overwatch.

Như những vật động viên chuyên nghiệp, cơ hội để trở thành game thủ eSports nổi tiếng thế giới rất nhỏ. "Nó có thể không phải con đường dẫn đến sự nổi tiếng và giàu có nhờ thắng các vòng thi đấu quốc tế. Nó giống như chuyện đến trường và chơi bóng chày - không có nhiều người làm cầu thủ bóng chày kiếm được triệu đô," Atlizer giải thích.

Hassan nói cậu sẽ cố gắng tập trung vào sự nghiệp chơi game trong hiện tại, nhưng khuyên những ai đang nhìn vào và muốn theo con đường của cậu hãy ở trường và đi học. (Đây cũng là cảm xúc được những người trình diễn chơi game như Eastman và Valkyrae nhắc lại).

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption ESports có trị giá 1,5 tỷ đô la trong năm 2017. Trong hình là game thủ người Pháp Hans Sama chào đám đông trước khi bước vào trận chung kết tại châu Âu hồi năm ngoái

"Đừng đánh cược việc kiếm sống vào chơi game," Hassan nói.

Tương lai của công nghiệp chơi game?

Dù là chơi eSports, trình diễn game hay phát triển những game lẻ trong phòng ngủ, ngành công nghiệp game đã tiến hóa nhanh chóng từ vài thập niên qua, và rất nhiều nghề nghiệp mới đã ra đời cùng với sự phát triển của internet.

Thành công ở đây đòi hỏi rất nhiều kỹ năng ngoài lập trình máy tính: như phải có một tính cách nổi bật trên mạng, tự quảng cáo bản thân trên mạng xã hội và nhiều hơn thế nữa.

Nhưng hầu hết mọi người sẽ không dừng chân ở những phòng sản xuất lớn làm ra thế hệ kế tiếp của game Call of Duty hay trở thành nhà vô địch thế giới mới của trò World of Warcraft, hay trở thành người trình diễn game online trên Twitch với hàng triệu khán giả theo dõi.

Và điều này không tệ, vì người trẻ ngày nay có nhiều cơ hội hơn để bước vào ngành công nghiệp này.

Altizer so sánh nó với âm nhạc: "Có lẽ số người làm việc trong mảng hỗ trợ công nghiệp âm nhạc còn nhiều hơn số người làm nhạc sĩ kiếm sống," ông nhận định. "Kiếm tiền từ việc làm công việc chỉnh dây đàn guitar tại một cửa hàng nhạc cụ sẽ dễ dàng hơn thành lập một ban nhạc lên sân khấu."

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Capital.