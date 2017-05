Những công trình có nền nhà đẹp nhất thế giới

Đài quan sát The Ledge, Tòa tháp Willis, Chicago: Nền sàn bằng kính hiếm khi gây cho ta cảm giác thích thú. Liệu chúng có chịu được sức nặng của bạn? Liệu chúng có gây chóng mặt? Bạn có thể trải nghiệm để tìm lời đáp với Đài quan sát The Ledge, một khối thủy tinh hai nửa bằng kính đặt trên tầng 103 của tòa tháp Willis ở Chicago, tòa nhà cao thứ hai ở tây bán cầu. Được công ty thiết kế SOM (Skidmore Owings Merrill), là hãng thực hiện bản vẽ kiến trúc tòa nhà này chọc trời này, lên khung từ năm 1973, đài quan sát lập phương được làm bằng ba lớp kính dày nửa inch gắn vào nhau. Chúng an toàn, nhưng chỉ có một số ít khách tham quan thực sự can đảm mới dám bước vào không gian như thể giữa không trung và ở vị trí rất cao từ trên Sông Chicago. Góc nhìn trải rộng suốt bốn bang nước Mỹ và ngay bên dưới là những con đường của thành phố khiến góc nhìn từ đỉnh cao này thật vô giá.