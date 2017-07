Tăng lương nhờ trang bị kiến thức về môi trường

Bản quyền hình ảnh Other

Khi nghĩ về biến đổi khí hậu, phần lớn chúng ta sẽ nghĩ tới các hậu quả môi trường như tăng mực nước biển, tăng nhiệt độ và tan băng.

Ở một số nơi trên thế giới như vùng nam Florida hay các dãy núi của Thụy Sĩ, biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày. Ví dụ ở Miami, các nhà máy xử lý nước thải, đập ngăn nước biển đang được xây lại cao hơn, bãi đỗ xe đều được thiết kế với cống thoát nước - không chỉ để ứng phó với ngập lụt ngày nay mà còn chuẩn bị cho mực nước biển sẽ tăng trong tương lai.

Tuy nhiên,theo các chuyên gia, những ảnh hưởng trên có thể chỉ là bề nổi của vấn đề vì biến đổi khí hậu tác động tới mọi mặt từ tài chính đến y tế. Do đó, không chỉ các nhà quy hoạch đô thị ở các vùng bị ảnh hưởng phải thay đổi tư duy quy hoạch cho tương lai. Các ngành nghề khác từ hoạch định tài chính tới nông nghiệp, kỹ sư tới bác sĩ và nhiều ngành nghề khác cũng đang bị tác động bởi biến đổi khí hậu.

Và có lẽ chúng ta đang bỏ sót một hệ quả khác của biến đổi khí hậu: Nó sẽ tác động tới sự nghiệp của bạn ra sao?

"Mọi người sẽ cần phải hiểu [biến đổi khí hậu] như cách chúng ta mặc định rằng những người làm kinh doanh hiện nay cần thông thạo truyền thông xã hội hoặc như mọi người cần có khả năng dùng máy tính 20 năm trước" - Andrew Winston, tác giả cuốn "The Big Pivot: Radically Practical Strategies for a Hotter, Scarcer, and More Open World", nói.

Để biết chính xác ảnh hưởng của biến đổi khí hậu hoặc tác động của nó tới các ngành công nghiệp khác nhau là rất khó. Tuy nhiên ngày nay một số tác động đã bắt đầu hiển thị khá rõ.

Những thiên tai do biến đổi khí hậu như bão và hạn hán đang tác động mạnh tới dự toán chi tiêu và chi phí bảo hiểm của cả những người không chịu ảnh hưởng trực tiếp. Đồng thời, do tính phức tạp của chuỗi cung ứng của các ngành bán lẻ toàn cầu, sự đứt quãng ở một địa điểm có thể ảnh hưởng tới các địa điểm khác. Ví dụ như trận động đất ở Nhật Bản vào tháng 4 năm 2016 đã làm thiệt hại các nhà máy bán phụ kiện cho Toyata và khiến tập đoàn phải dừng hoạt động sản xuất.

Ngay cả lĩnh vực y tế cũng có thể bị ảnh hưởng.

Cùng với việc ảnh hưởng nguồn nước và thức ăn sạch hiện có, thời tiết nóng hơn khiến một số khu vực dễ trở thành nơi có bệnh sốt rét. Hiện tượng thời tiết nóng lên gần đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến thảm họa Zika thêm trầm trọng. Từ năm 2030 tới 2050, Tổ chức Y tế Thế giới đã dự đoán rằng biến đổi khí hậu sẽ làm tăng số lượng người chết mỗi năm thêm 250.000 người.

"Một trong những điều thú vị đã không được nói tới nhưng lại đang ngốn rất nhiều nỗ lực tại WHO và NIH là: cái gì sẽ đến với chúng ta trên phương diện bệnh tật và vấn đề thay đổi thời tiết đang làm cho bệnh tật được truyền đi nhanh hơn ra sao" - Michelle DePass, trưởng khoa quan hệ quốc tế và quản lý của trường Milanno và chính sách đô thị của trường New School ở New York, cho biết.

"Chúng ta có thể nghe BBC nói về Ebola và nhiều thứ khác nhưng không hiểu rằng chính chúng ta tại Hoa Kỳ đang rất dễ bị ảnh hưởng vì những gì đang xảy ra với khí hậu như thế nào."

Thực tế, trong năm nay, Báo cáo Những Mối đe dọa Toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế Giới với sự tham gia của 750 chuyên gia đã chỉ ra rằng một trong năm mối đe dọa tiềm năng trong năm 2017 là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bốn mối đe dọa còn lại đều liên quan tới khí hậu, gồm hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, khủng hoảng nguồn nước, các thảm họa thiên nhiên và thất bại trong việc thích nghi với biến đổi khí hậu.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tỏ ý quan tâm tới việc thu hút các khoa học gia, các nhà nghiên cứu và người lao động tay nghề cao tới Pháp lầm việc để chống lại tình trạng thay đổi khí hậu

Bất chấp các thách thức đang diễn ra, không có nhiều những lao động được đào tạo để hiểu cách đưa biến đổi khí hậu vào trong những hoạch định tương lai, Daniel Kreeger, giám đốc điều hành, thành viên hiệp hội biến đổi khí hậu cho biết.

"Chúng ta không có người có các kỹ năng phù hợp, được đặt vào những vị trí phù hợp," ông nói.

Ông đưa ra một ví dụ về kỹ sư xây dựng dân dụng:

"Chúng ta không nghĩ rằng những cơn mưa lớn sẽ được nối tiếp bởi hạn hán trong 6 tháng. Chúng ta phán đoán sẽ xảy ra những cơn mưa nhỏ diễn ra theo định kì. Do vậy hệ thống của chúng ta không được trang bị để thích ứng với những trận mưa lớn," Kreeger nói.

"Chúng ta cần một đội ngũ có khả năng giải quyết những biến động như vậy khi chúng xảy ra".

"Các kỹ sư xây dựng dân dụng của chúng ta đã không được đào tạo để đối mặt với biến đổi khi hậu. Các nhà quy hoạch đô thị, quản lý thành phố, các kiến trúc sư đều không được dạy những điều này."

Tuyển dụng trong hoàn cảnh biến đổi khí hậu

Hiện nay, 10 kĩ năng được đòi hỏi nhất theo phân tích dữ liệu từ Linkedln đều liên quan đến công nghệ như: điện toán đám mây, tiếp thị bằng kỹ thuật tinh chỉnh công cụ tìm kiếm, thiết kế web. Một số người cho rằng biến đối khí hậu sẽ làm thay đổi lực lượng lao động của tương lai như cách mà công nghệ đang làm thay đổi lực lượng lao động ngày nay.

Ngành năng lượng đã cho thấy một số dấu hiệu của sự thay đổi đó.

Theo dữ liệu được cung cấp bởi Indeed, tức công cụ tìm kiếm các quảng cáo tuyển dụng, trong quý đầu tiên năm 2014, ở Anh, các công việc tuyển dụng trong ngành năng lượng gồm: năng lượng sinh học, địa nhiệt, thủy điện, năng lượng Mặt trời và gió chiếm tới 32,9% trên tổng số các công việc cần tuyển. Vào năm 2017, con số này đã tăng lên 51,5%.

Tuy những con số này chỉ giới hạn tại nước Anh, những diễn biến tương tự cũng được thấy ở các nước khác trên thế giới - Tara Sinclair, thành viên cấp cao của Indeed và nhà kinh tế học tại Đại học Washington cho biết.

Những thay đổi này là kết quả của rất nhiều nhân tố, bao gồm giá dầu giảm và sự cạnh tranh của khí đốt tự nhiên: trong 3 năm liền, tuyển dụng cho dầu và than ở Anh giảm từ 66,5% xuống còn dưới 47,7% trong tổng số công việc được tuyển dụng của ngành năng lượng.

Theo Sinclair, đó cũng là kết quả của việc người tuyển dụng và người tìm việc đang quan tâm hơn tới việc giảm khí thải và biến đổi khí hậu. Bà nói rằng, sau khi giá dầu giảm nhiều năm về trước, công việc trong ngành dầu khí cũng giảm theo.

"Một trong những nguyên nhân là có ít cơ hội nghề nghiệp hơn," bà cho biết. Bà cũng nói rằng "công việc liên quan đến công nghệ xanh có vẻ đang ngày càng trở lên thu hút hơn".

Cũng theo cách mà nhiều người trong ngành công nghiệp dầu và khí đốt chuyển sang năng lượng xanh, nhiều công nhân nên có các kỹ năng để giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến biến đổi khí hậu, Sinclair nói.

"Nhìn chung, việc lên kế hoạch sản xuất thay đổi theo các biến đổi có thể xảy ra của các hiện tượng thời tiết sẽ là một trong những kĩ năng bạn cần có," Sinclair nói.

"Tuy nhiên, tôi không thấy nó khác quá nhiều so với việc lên kế hoạch ứng phó với các hiểm hoạ khác về chính trị hay bất kể cái gì khác. Nên đó không phải là những kỹ năng mới mà chúng ta chưa từng thấy."

Chúng ta cần thời gian để thấy ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới kỹ năng của người lao động trong các ngành không bị tác động ngay tức khắc như kỹ sư dân dụng.

Tuy nhiên, kể cả các công ty trong các ngành ít bị ảnh hưởng trực tiếp từ biến đổi khí hậu cũng đang xem xét vấn đề này.

Winston - một cố vấn đa ngành - lấy Unilever làm ví dụ.

Công ty khổng lồ này - sản xuất mọi thứ từ xà phòng Dove tới kem Magnum - đã triển khai rất nhiều kế hoạch dựa trên các sáng kiến bền vững, trong đó bao gồm việc đưa năng lượng tái tạo chiếm 100% nguồn năng lượng cho sản xuất vào năm 2030 (Unilever đã cắt giảm được 43% lượng khí thải từ năm 2008 tới năm 2016).

Nhiều công ty khác cũng đang có các tham vọng tương tự: Coca-Cola, Ikea, Walmart đã cam kết sử dụng 100% năng lượng tái tạo.

Việc các công ty đang nói về các vấn đề mà chúng ta thường nghe ở các NGOs không có gì là lạ.

Thứ nhất, điều này thu hút được khách hàng nhiều hơn. Một nghiên cứu gần đây của công ty truyền thông Cone chỉ ra rằng 87% người Mỹ sẽ mua hàng hóa nếu công ty đó có sự tương thích với các vấn đề họ quan tâm. Thứ 2, các công ty có thể thu hút được người lao động: gần 2/3 của những người sinh từ năm 1977 - 2000 (độ tuổi sẽ chiếm một nửa lực lượng lao động Mỹ vào năm 2020) nói rằng họ sẽ xem xét cam kết của công ty với các vấn đề của Xã hội và môi trường khi cân nhắc nhận việc.

Thế nhưng điều này không chỉ liên quan tới việc đánh bóng thương hiệu. Theo Unilever, việc giảm khí thải và lượng năng lượng tiêu thụ còn giúp họ giảm chi phí và tránh biến động giá.

Việc các doanh nghiệp quan tâm tới biến đổi khí hậu tất nhiên còn xuất phát từ sự lo ngại tới tình trạng của nền kinh tế toàn cầu. Một nghiên cứu vào năm 2016 chỉ ra rằng, chỉ với tác động của việc tăng nhiệt độ với hiệu suất làm việc của công nhân, đặc biệt là ở các khu vực nóng như châu Á hay châu Phi đã thiệt hại nền kinh tế toàn cầu trên 2 nghìn tỷ đôla từ đây tới năm 2030.

"Những thay đổi được thảo luận tại các doanh nghiệp về vấn đề khí hậu đang dần trở lên sâu sắc," Winston nói.

"Không có một công ty lớn nào trên thế giới mà đang không nói về tính bền vững hay khí hậu. Bạn thực sự không thể điều hành các hoạt động kinh doanh mà không nhắc đến những vấn đề này."

Những yếu tố trên phần nào giúp giải thích tại sao lãnh đạo các công ty, từ Goldman Sachs tới Facebook, lại tỏ ra bất mãn trước thông báo của Tổng thống Donald Trump về việc rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về Biến đổi Khí hậu.

Để phản đối việc này, nhiều CEOs của Mỹ như Bob Iger của Walt Disney và Elon Musk của Tesla đã rời khỏi ban cố vấn của tổng thống.

Một biểu hiện khác của việc các công ty không chỉ coi trọng tác động biến đổi khí hậu mà còn coi trọng các kỹ năng liên quan tới nó là mức lương mà họ đang trả cho những người có những kỹ năng liên quan tới vấn đề biến đổi khí hậu.

Năm 2016, một khảo sát đối ở Bắc Mỹ và châu u, cho thấy, mức lương trung bình của những người làm việc trong lĩnh vực liên quan đến tính bền vững là £61.000, 12% trong số họ có mức lương £100.000 ($143.000) hoặc hơn. Kể cả ở Anh, dù mức lương trung bình của những người thuộc lĩnh vực này là £57.000, con số này cũng đã gấp đôi mức lương bình thường của người lao động ở đất nước này trong năm 2016 là £28.000.

Tuy nhiên, 63% những người được khảo sát có bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ.

"Thật tình mà nói, họ được trả thấp hơn so với chuyên môn và giá trị họ tạo ra," giám đốc của SystemiQ, Jeremy Oppenheim, nhận định trong khảo sát. Một trong những lý do là "nhiều công ty vẫn không trân trọng giá trị kinh tế mà sự bền vững mang lại cho họ."

Tương tự, Winston nói, trong quá trình tìm kiếm lao động tiềm năng, phần lớn các phòng ban tuyển dụng, đặc biệt là ở Mỹ, có vẻ đang đi sau trong việc đánh giá kỹ năng liên quan đến biến đổi khí hậu.

"Xét quy mô của các thách thức mà chúng ta đang đối mặt, đó là một sự tụt hậu. Nguyên nhân là trong nhiều năm mọi người đã tưởng đó là vấn đề về chính trị. Bạn không thể gặp rắc rối nếu nói: "Mọi người nên được đào tạo về truyền thông xã hội, nhưng bạn sẽ gặp vấn đề nếu tuyên bố: "Mọi người nên được đào tạo về biến đổi khí hậu."

Nhưng ông cũng nói thêm rằng, "điều đó đang thay đổi", nó đang diễn ra dù cho nước Mỹ có hay không tham gia vào Hiệp định Paris.

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Future.