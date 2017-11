Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem Có nên tránh bơi khi vừa ăn xong?

Thời còn bé, nhiều người trong số chúng ta từng được dặn đừng đi bơi khi vừa ăn xong. Lý do là bởi ăn no khiến ta dễ bị chuột rút (vọp bẻ) hay đau nhói vùng ngực, khiến ta không thể bơi được.

Thực ra thì chứng chuột rút có lẽ chả liên quan gì tới chuyện ăn uống, tuy chứng đau nhói ngực thì có thể có.

Khi ăn no, dạ dày căng phồng và nó có thể gây đau ngực. Những người ăn nhiều trong mỗi bữa có nguy cơ bị đau ngực nhiều hơn. Thậm chí cả khi họ đã chờ cả tiếng sau khi ăn.

Chứng đau nhói vùng ngực xảy ra nhiều hơn ở những người đi bơi so với những người tập chạy.

Thế nhưng hiếm có nguy cơ một đứa trẻ chết đuối do chuột rút hay do đau ngực. Những yếu tố chính gây tử vong là do không biết bơi và do thiếu người giám sát thay vì do ăn uống.

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Future.

