Những người tự làm lấy đồng hồ cho mình

Bản quyền hình ảnh Matthew Wright Image caption Matthew Wright tự làm một chiếc đồng hồ cho đám cưới của mình.

Làm cách nào để bạn chế tạo được đồng hồ cơ cho mình? Chris Baraniuk tìm hiểu cùng quí vị.

"Có lẽ nó bắt đầu từ trang mạng Reddit," Matthew Wright, một kỹ sư ở Brisbane, Úc, nhớ lại. Đang trực tuyến thì ông vô tình gặp một vài bài của những người tự mình làm lấy đồng hồ. Ông thậm chí chưa từng bao giờ nghĩ đến làm một điều như thế, nhưng bây giờ thì ông cũng muốn triển khai.

Ông bắt đầu đọc các tài liệu của diễn đàn, nghiên cứu các dụng cụ và vật liệu, và kiểm tra nơi mua nơi các bộ phận, như vỏ, mặt, kim đồng hồ, dây đeo và các chi tiết chuyển động. "Nó như trò chơi ghép hình lớn mà ta phải lắp ráp các mảnh ghép cho đúng." ông nói.

Chẳng bao lâu, ông làm xong một chiếc cho mình để đeo vào ngày cưới, có mặt màu đen, vỏ inox, dây đeo màu nâu vàng. Và rồi ông làm bốn chiếc nữa cùng kiểu đó cho các bạn phù rể.

"Họ vẫn đeo nó thường xuyên làm tôi thấy thích thú," ông nói.

Nhờ một phần ở sự sẵn có của các thông tin trên mạng nên nhiều người, cũng tò mò như Wright, đã bắt tay vào dự án tự làm lấy đồng hồ cho mình. Và kết quả là một số thậm chí còn lập doanh nghiệp. Nhưng để bắt đầu thì có dễ không?

Lướt nhanh trên Google sẽ thấy ngay một loạt kết quả mà nó có thể làm những người đam mê muốn khởi sự luôn. Có các trang diễn đàn Reddit Watch và trường TimeZone Watch dạy trực tiếp trên mạng và phải trả tiền, những trao đổi thảo luận trên trang WatchUSeek, và hàng trăm video YouTube dành cho người tự làm đồng hồ.

Người ta cũng có thể mua trực tuyến tương đối dễ dàng các bộ dụng cụ để lắp ráp đồng hồ hoặc các bộ phận đơn lẻ. Đây chính là 'cái tổ chấy' mà Wright đã mò ra khi ông bắt đầu nghiên cứu.

"Bạn thấy những người khác ít tạo ra thay đổi đối với đồng hồ, họ thay đổi mặt đồng hồ hoặc cái gì đó, và điều sau đó tôi bắt gặp trên mạng, nơi mà bạn có thể mua các vỏ đồng hồ hoàn toàn rỗng bên trong," ông nhớ lại.

Những người như Wright, có chút kinh nghiệm trong việc tạo ra những đồ kỹ thuật cho mình, thì tất nhiên sẽ sẵn có một số dụng cụ cần thiết và bí quyết làm để triển khai. Một người như vậy là Mike Hamende. Ban ngày, Hamende là người vận hành nhà máy điện hạt nhân ở Illinois. Ban đêm, ông chế tạo các thứ, từ máy bay điều khiển từ xa, đến robot, đến đồ chơi và các bảng điện tử cho chính mình.

Bản quyền hình ảnh Matthew Wright Image caption Thiết kế đồng hồ của Matthew Wright.

"Sở thích của tôi là thiết kế và chế tạo, và tại thời điểm mà một chiếc đồng hồ được coi là một việc tự nhiên để làm thử," ông nói và kể lại cách mà ông bắt tay vào làm chiếc đồng hồ đầu tiên, có mặt hiện sáng trong đêm.

Kể từ đó ông làm 2 cái đồng hồ cơ nữa. Ban đầu, ông quyết định tháo rời một số đồng hồ trong bộ sưu tập của mình để thử và học cách lắp ráp trở lại như thế nào. Sau đó, ông tìm thấy trên mạng các chi tiết kỹ thuật của các bộ phận, và quan trọng hơn là các kích thước chi tiết mà ông cần để làm theo thiết kế của mình.

"Về cơ bản, những hình vẽ đó cho biết kích thước và hình dạng khoang cần thiết phía trong của vỏ đồng hồ để các bộ phận chuyển động có thể lắp khớp vào bên trong," ông nói.

Bản quyền hình ảnh Mike Hamende Image caption Mike Hamende tạo mẫu thiết kế đồng hồ của mình theo phần mềm máy tính trước khi cắt gọt và định hình các vật liệu của mình.

Toàn bộ điều này được định mẫu hình trong phần mềm máy tính và được chế tạo bằng các công cụ như 'dao phay lia' mà nó có thể khía rãnh và tạo hình các vật liệu mà ông sử dụng.

Sở thích là một chuyện. Nhưng một số người thậm chí đẩy việc thiết kế đồng hồ lên cao hơn nữa. Vào năm 2013, Jan Binnendijk, một nhà sản xuất ở Hà Lan, tìm thấy một chiếc đồng hồ cũ đã hỏng của bố ông. Trong quá trình tháo rỡ và sửa chữa nó, ông tạo ra các bộ phận theo ý mình, kể cả phần vỏ, mặt và kim đồng hồ. Khi làm xong, phần lớn của đồng hồ là mới tính.

Sau đó, ông đã đăng tải ảnh của kết quả này trên diễn đàn đồng hồ Hà Lan. "Việc này đã thu hút sự chú ý của một người đang khởi nghiệp công ty đồng hồ của mình. Ông này đang cần một nhà cung cấp các vỏ đồng hồ," Binnendijk kể lại.

Một nhóm năm người cuối cùng đã kết hợp với nhau để tạo ra 52 chiếc đồng hồ với các chi tiết được chế tạo sẵn. Họ bán với giá 615 đô la Mỹ/chiếc, mà Binnendijk cho biết đã bao gồm chi phí nguyên vật liệu.

Binnendijk chuyên sản xuất vỏ đồng hồ mà chủ yếu làm bằng titan là loại vật liệu đặc biệt cứng. Rồi ông tiến tới lập ra công ty đồng hồ của riêng mình, tên là DumeT. Những đồng hồ mà ông sản xuất bây giờ bán với giá 2.500 đô la Mỹ. Ông hy vọng trong tương lai sẽ chế tạo cả các bộ phận chi tiết nữa, nghĩa là ông có thể chế tạo ra toàn bộ một đồng hồ cơ tại xưởng của mình.

Bản quyền hình ảnh Mike Hamende Image caption Một trong những thiết kế nữa của Hamende.

Với suy nghĩ này, mới đây ông có mua một cuốn sách làm đồng hồ của nhà chế tạo đồng hồ Anh huyền thoại George Daniels. "Tôi không tin vào Chúa, tôi tin vào George Daniels," Binnendijk nói đùa.

Nhưng ông vẫn thích những kỷ niệm của mẻ 52 chiếc đồng sản xuất đầu tiên mà ông đã làm cùng các bạn bè và người quan hệ. Ông nhớ có một khách hàng đã bay từ Singapore tới Hà Lan trong chuyến đi kinh doanh. Có lẽ do phấn khích để mua một chiếc đồng hồ do những người say mê sản xuất với số lượng hạn chế, nhà kinh doanh này đã đề nghị gặp trực tiếp cả nhóm chế tạo. Tất cả mọi người đã đoàn tụ tại khách sạn Hilton ở Amsterdam để trao chiếc đồng hồ.

"Bạn có thể tưởng tượng được không, chỉ là những người đi một xe BMW tã rách mà vào khách sạn Hilton đấy," Binnendijk nhớ lại.

"Chúng tôi đã ở trên sân thượng khách sạn, tất cả đều hút thuốc xì gà, uống bia, vui chơi thỏa thích."

Với một việc tự làm thì như thế là cũng khá đấy chứ.

