Từng rất đắt đỏ, nay London rẻ hơn bao giờ hết?

Sự trỗi dây của chủ nghĩa dân tộc cực đoan trên toàn cầu kết hợp với việc dầu lửa rớt giá đã dẫn tới sự thay đổi mạnh mẽ trong nền kinh tế thế giới trong năm qua. Kết quả là một số địa điểm vốn vẫn giữ vị trí đắt đỏ nhất thế giới gần đây đã trở nên 'dễ thở' hơn trong vấn đề sinh hoạt phí.

Dù là do chính trị quốc tế, do các thay đổi về xuất nhập khẩu hay do những dao động về tỷ giá ngoại hối, thì các thành phố như London, nơi gần đây đã bỏ phiếu chọn ra khỏi EU trong kỳ trưng cầu dân ý Brexit, đã giảm vị trí hạng đáng kể trong bảng xếp hạng Chỉ số Sinh hoạt phí của Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế Economist Intelligence Unit.

Frankfurt lên ngôi sau Brexit?

Những 'miền đất hứa' sau Brexit và bầu cử Mỹ

May mắn hay tài năng quyết định để bạn giàu nhanh?

Và bởi đồng nội tệ ở một số nơi mất giá so với ngoại tệ (kèm với việc mức độ lạm phát địa phương thường tăng cao), các nhân viên ngoại quốc được các hãng nước ngoài tuyển dụng đa phần được hưởng lợi nhờ các thay đổi trong sinh hoạt phí này.

BBC Capital đã nói chuyện với các cư dân và người nước ngoài sống tại những thành phố dưới đây để tìm hiểu xem những thay đổi trên có tác động tới họ ra sao, và làm thế nào để có thể tiết kiệm được nhiều tiền nhất nhờ những thay đổi đột ngột này.

London

Bản quyền hình ảnh Vladimir Zakharov/Getty Images Image caption London thời hậu Brexit đã xuống nhiều bậc trong chỉ số xếp hạng các nơi có chi phí sinh hoạt đắt đỏ

Việc nước Anh bỏ phiếu thuận cho Brexit để Anh Quốc chia tay Liên hiệp Âu châu, đã ngay lập tức có tác động tiêu cực tới đồng bảng Anh so với các loại tiền tệ khác. London, từ lâu nay vốn luôn đứng ở tốp đầu tiên các địa chỉ có chỉ số sinh hoạt phí đắt đỏ nhất, chỉ trong một năm đã giảm 18 bậc. Du khách quốc tế đổ xô tới nước Anh để tranh thủ mua sắm các thứ hàng hóa xa xỉ phẩm và cả các món đồ khác. Theo một ước tính thì mức chi tiêu của người nước ngoài tới Anh đã tăng tới hơn 36% so với năm trước.

'Sống ở Mỹ, nên học cách tự tin'

“Nước Mỹ làm tôi xấu hổ”

Thụy Sỹ, nơi đúng giờ tuyệt đối

Tuy nhiên, do các loại tiền khác tăng giá so với đồng bảng, nên hàng nhập khẩu bị tăng giá, theo Ian Wright, sáng lập viên của công ty vận chuyển quốc tế MoverDB.com. Các chuyên gia dự đoán rằng các mặt hàng nhập khẩu như hoa quả, rau xanh cũng sẽ tăng khoảng 8% do tác động của Brexit.

Nhưng vẫn có khá nhiều cách để giúp bạn có thể sống một cách ít tốn kém hơn. Tìm được nơi ở thích hợp là điểm được đặt cao trong danh sách. Nhìn chung, sống ở các khu vực nam và đông London rẻ hơn là ở vùng tây hoặc bắc thành phố.

"London thực sự lạ lùng bởi bạn có thể thấy các khu nhà tập thể do chính quyền địa phương quản lý nằm ngay cạnh các ngôi nhà trị giá nhiều triệu bảng," Wright, người gốc Canada, nói.

Bản quyền hình ảnh Ray Wise/Getty Images Image caption Khu vực Abbey Wood của London là nơi có di tích đổ nát của nhà thờ Lesnes Abbey, được xây dựng từ thế kỷ thứ 12

Wright sống tại Abbey Woold ở đông nam London, nơi anh nói có thể thuê một căn nhà với giá khoảng 1.000 bảng một tháng, hoặc mua với giá 325 ngàn bảng. "Tuy khu này không có gì đặc biệt lắm, nhưng khu nhà thờ đổ nát có từ thế kỷ thứ 2, Lesnes Abbey và nhiều công viên, rừng cây quanh đó là nơi ta có thể lang thang, vui chơi miễn phí," anh nói.

Những nơi có giá cả phải chăng khác có thể kể tới khu vực gần trung tâm hơn là Leyton, gần với Công viên Olympic ở vùng đông London, và khu East Ham nằm ngay ở phía nam của Leyton.

Nhật Bản 'khuyến khích' người dân bớt chăm chỉ

Những quốc gia thân thiện nhất cho người nước ngoài

Đông Croydon ở nam London cũng đang được tái phát triển mạnh mẽ và sẽ sớm có một trung tâm mua sắm mới, nơi mà bạn vẫn có thể tìm thuê được chỗ ở với giá chỉ 500 bảng một tháng.

Tuy nước Anh đã ít nhiều có tâm lý bài nhập cư, nhưng theo Wright thì thủ đô London vẫn là nơi rất cởi mở, đa văn hóa. "London có ít các cụm quần tụ của các sắc tộc thiểu số hơn so với các thành phố của Mỹ, cho nên bạn dễ bắt gặp cảnh người nước ngoài và người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới sống ngay cạnh nhau, điều mà tôi cho là một trong những thứ tốt đẹp nhất về thành phố," anh nói.

Bắc Kinh

Nhiều thành phố của Trung Quốc đã hạ trên 10 bậc trong bảng xếp hạng năm nay, trong đó có cả Bắc Kinh, nơi xuống 16 bậc. Tuy bản phúc trình không nêu lý do, nhưng các nguồn cho rằng đây là nhờ việc nhu cầu xuất khẩu của Trung Quốc giảm trong lúc đồng nhân dân tệ mất giá so với đô la Mỹ.

Bản quyền hình ảnh Andy Brandl/Getty Images Image caption Các căn phòng cho thuê với giá phải chăng có ở khu quận thời thượng Tam Lý Đồn của Bắc Kinh

Rất giống với London, việc có thể sống được tại Bắc Kinh hay không tỳ thuộc rất nhiều vào việc bạn chịu sống xa trung tâm thành phố được tới mức nào. Một căn hộ một phòng ngủ tại Thông Châu, cách trung tâm thành phố 22 km về phía đông, tiền thuê chỉ 2.500 nhân dân tệ một tháng. "Nhưng nơi người ngoại quốc dễ kiếm được một căn phòng gần trng tâm thành phố hơn với giá khoảng 4.000 nhân dân tệ là các vùng thuộc thị trấn gần Tam Lý Đồn (cách trung tâm 9km về phía đông bắc) và Cố Lâu (cách trung tâm 5km về phía bắc)," theo Om Buffalo, một người Mỹ hiện đang sống tại Bắc Kinh. Nhìn chung, giá nhà ở vùng nam và tây Bắc Kinh rẻ hơn so với vùng bắc và đông.

Các cách nữa để tiết kiệm chi phí là đi tàu điện ngầm thay vì taxi. "Đi quãng đường trung bình hoặc đường xa, thì taxi ở Bắc Kinh thường sẽ tốn thời gian hơn và đắt hơn nhiều so với đi tàu điện ngầm," Jossh Ong giám đốc hãng tiếp thị và liên lạc toàn cầu đóng tại Bắc Kinh, Cheetah Mobile, nói. "Có vẻ hơi khó một chút lúc ban đầu, nhất là vào giờ cao điểm, nhưng chỉ cần nghiên cứu một chút là bạn có thể biết cách đi lại."

Ông cũng gợi ý hãy ăn uống như dân địa phương bằng cách dùng trang dianping.com để tìm các chốn người Bắc Kinh thực thụ thường tìm tới ăn uống. "Đồ ăn phương Tây tại Bắc Kinh khá đắt, nhưng có những quán bán mỳ, sủi cảo tuyệt ngon ở ngay gần chỗ bạn thôi."

Bản quyền hình ảnh Diane Levit Design Pics/Getty Images Image caption Ăn như người địa phương bằng cách tra thông tin trên trang dianping.com là một cách hay để sống ở Bắc Kinh

Lagos

Thủ đô của Nigeria cũng giảm 16 bậc trong bảng xếp hạng, do tác động của giá dầu thế giới giảm - dầu lửa là một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của nước này.

Điều này có thể đem lại lợi ích cho nhân viên người nước ngoài, nhưng Hashim Zein, một đại sứ của cộng đồng ngoại kiều InterNational với xuất thân từ Mỹ thì nói rằng điều này cũng tạo thêm những thách thức an ninh. Lạm phát tiền tệ khiến giá cả tăng cao cho người địa phương, và điều đó có thể dẫn đến việc tăng cao tình trạng trộm cắp và các loại tội phạm khác.

Tuy nhiên, theo người dân địa phương thì chỉ cần một chút tinh ý hơn là bạn có thể sống khỏe ở đây. "Tôi thấy ở Nigeria cũng như ở nhà vậy, bởi thái độ ứng xử của người dân nơi này," Zein nói. Thêm nữa, thành phố rất biết cách tận hưởng những thời gian vui vẻ. "Chẳng có tiệc tùng nào lại như bữa tiệc tại Lagos cả - bảy ngày mỗi tuần luôn!"

Lagos được chia thành hai phần chính - phần Đất liền và phần Đảo (gồm các đảo khác nhau, nhưng được chia cắt khỏi phần đất liền bởi Đầm phá Lagos).

Bản quyền hình ảnh Andrew Holt/Getty Images

Hầu hết người nước ngoài sống ở phầo Đảo, trong đó có Đảo Victoria nằm cách trung tâm thành phố 17km về phía nam, và một phần của bán đảo Lekki, cùng khu vực sang trọng không kém là Ikoyi, một hòn đảo kế bên, nằm cách trung tâm thành phố 15km về phia nam, vốn được xây dựng dành riêng cho người Anh trong thời thuộc địa. Gần đó là Lekki Phase, một thành phố mới toanh hiện vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nơi chỉ cách đảo có vài km.

Những người làm việc trong ngành sản xuất thường cần sống ở vùng Đất liền, và Ilupeju (cách trung tâm 8km về phía bắc) và Ikeja (15km về phía bắc) là một số khu vực tốt nhất cho người ngoại quốc, theo Zein, về độ an toàn, có cơ sở hạ tầng ổn định hơn và gần sát với nhiều cơ sở kinh doanh.

Mexico City

Xếp thứ 82 trên tổng số 132 thành phố trong năm 2017, Mexico City luôn là nơi có giá cả tương đối dễ chịu. Năm nay, thành phố cũng giảm 9 bậc. Do đồng tiền nước này suy yếu so với ngoại tệ, tỷ lệ lạm phát dã tăng và giá cả địa phương cũn tăng nhẹ, gồm cả việc giá xe bus tăng, dẫn tới các cuộc biểu tình rộng khắp trên thành phố trong thời gian gần đây.

Vì lý do đó, đi tàu điện ngầm thì hay hơn là đi xe bú, theo Lauren Cocking, người đến từ London và là tác giả một trang blog về việc du lịch tới Mexico. Cô cũng khuyên dùng Uber nếu cần đi lại vào buổi tối. "Nó thường rẻ hơn taxi và an toàn hơn nhiều so với giao thông công cộng, nhất là vào ban đêm."

Bản quyền hình ảnh Harald Sund /Getty Images

Bạn cũng có thể dễ dàng tiết kiệm tiền bằng cách mua sắm tại các tianguis (chợ địa phương). "Giá cả chênh lệch khá là lớn," Cocking nói, "Thực phẩm là phần yêu thích của tôi trong khi sống tại đây."

Cô nói rằng hầu hếu người nước ngoài đổ xô tới các khu vực Roma và Condesa, nhưng những nơi đó không nhất thiết là những nơi tốt nhất của thành phố. "Theo tôi thì mọi người nên chú ý tới những khu vực hiện bị đánh giá kém hơn một chút, như là Narvarte hay Del Valle (cách thành phố 7,5km và 9 km về phía nam)," cô nói. "Những nơi đó có tính 'địa phương" nhiều hơn, là các khu dân cư, và không sợ bị nguy cơ động đất. Tương tự như vậy là các khu vực ở phía nam thành phố như Copilco và Coyoacan (cách thành phố 15km và 12,5km về phía nam)."

"Coyoacan là một khu vực có từ thời thuộc địa, đẹp với nhiều căn nhà truyền thống, các công viên yên ả, rất thư giãn, và các đường phố yên tĩnh, cùng một khu plaza mua sắm sôi động với rất nhiều thức ăn đường phố cùng các trò giải trí," Natalie B, một người dân Mexico City làm việc cho công ty du lịch địa phương có tên là My Local Cousin, nói.

"Với những ai muốn trải nghiệm nhiều hơn về các truyền thống Mexico ở các khu dân cư thì La Narvarte là một lựa chọn tốt. Khu vực này được xây dựng trong thời thập niên 1940 cho tới thập niên 1970 và vẫn còn rất nhiều các công trình khiến trúc nguyên bản rất đẹp, với các con phố yên tĩnh và bầu không khí phù hợp với gia đình."

Buenos Aires

Sau London, Buenos Aires cũng xuống mạnh trong bảng xếp hạng, tụt 20 vị trí do tình trạng kinh tế bất ổn của Argentina.

Tuy nhiên, dân địa phương thì quen với những biến động giá cả như vậy, theo Madi Lang, một người Mỹ sống tại thành phố 10 năm nay nói. "Nền kinh tế luôn hơi điên điên," bà nói. "Họ luôn chấp nhận nó, miễn là có thịt bò đem ra nướng ăn là được."

Bản quyền hình ảnh Panoramic Images/Getty Images Image caption Puerto Madero

Lola Black, một huấn luyện viên dạy nhảy tango và là một đại sứ của InterNations, mô tả thành phố là nơi "đô hội, nhưng dễ chịu và có sự lười biếng một chút của vùng châu u-Latin."

Để cảm nhận được sự sôi động mạnh mẽ nhất của thành phố, người nước ngoài nên cân nhắc sống tại khu vực Puerto Madero, cách trung tâm thành phố 4km về phía đông nam, một nơi sạch sẽ, cao cấp của thành phố và nằm ngay sát biển; hoặc khu vực San Telmo lịch sử, nằm cách trung tâm 4km về phía nam (tuy nhiên vấn đề an toàn là điều gây nhiều quan ngại tại đây).

Những ai quan tâm tới điệu tango nổi tiếng của thành phố thì nên sống ở các khu vực trung tâm ở Almagro, cách trung tâm 6km về phía tây. "Đó là nơi hoàn hảo bởi nó rất trung tâm. Nó gần với khu dành cho khách du lịch Palermo và dễ dàng đi lại tới trung tâm," Lang nói. "Ở đây có các quán bar, nhà hàng, milongas (các sàn chuyên dành cho việc nhảy tango), nhạc sống kết hợp với nhịp sống thực sự."

Có khá nhiều những hoạt động và các công viên miễn phí, khiến thành phố trở thành nơi dễ chịu cho việc giải trí. "Có hàng trăm plaza và công viên, là những nơi rất tuyệt cho việc uống mate (loại trà truyền thống của Argentina) trong buổi chiều, ngắm người qua lại và nghỉ ngơi thư giãn," Lang nói.

Những điểm mà bà ưa thích là Plaza Vicente Lopez tại Recoleta, the Rosedal Rode Garden tại Parque 3 de Febrero, và Parque Lezama tại San Telmo.

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Capital.