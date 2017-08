Toronto: Thành phố có 140 ngôn ngữ

Bản quyền hình ảnh Roberto Machado Noa / Getty Images Image caption Dân số Toronto tăng thêm hơn 100.000 người mỗi năm

Phát triển thêm với số lượng hơn 100.000 cư dân mỗi năm, thành phố lớn nhất của Canada tiếp tục tăng lên. Nhưng sự bùng nổ dân số vẫn tiếp tục đã không làm thay đổi tính cách của Toronto.

Phát triển thêm với số lượng hơn 100.000 cư dân mỗi năm, thành phố lớn nhất của Canada tiếp tục tăng lên. Nhưng sự bùng nổ dân số vẫn tiếp tục đã không làm thay đổi tính cách của Toronto. Từ lâu được biết là sẵn sàng chào đón đa văn hóa và đa dạng (hơn 140 ngôn ngữ được nói ở đây), thành phố cũng đã có những khoản đầu tư đáng kể trong giao thông công cộng và công nghệ, làm cho nó thêm hấp dẫn đối với những người mới đến và những tài năng của Thung lũng Silicon.

Tuy nhiên, người dân ở đây nói là cần phải có thời gian mới đánh giá được tất cả những gì Toronto hiến tặng. "Thành phố này không dễ dàng bộc lộ các bí mật của nó," Alyssa James, sinh ở Toronto và là blogger du lịch của hãng Alyssa Writes, nói. "Tôi yêu Toronto vì muốn yêu nó ta cần phải thực sự biết nó."

Trong số những bí mật đó là những bãi biển ngay trong sân sau của thành phố. "Người ta không nghĩ về Toronto với bờ biển hay bãi tắm vì nó không ở gần đại dương, nhưng chúng tôi thực sự có những hồ nước tuyệt vời." Bruce Poon Tip, người đã sống ở thành phố 27 năm và thành lập hãng G Adventures, nói. "Nước rất sạch và bờ hồ được phát triển theo cách tối đa hóa chất lượng cuộc sống." Các bãi tắm, chỉ cách trung tâm thành phố 10 km, cũng là nơi tổ chức liên hoan nhạc jazz nổi tiếng thế giới vào tháng Bảy hàng năm.

Thành phố nổi tiếng nhiều công viên và các tuyến đường mòn; một nghiên cứu gần đây của MIT cho thấy thành phố đứng thứ tư trên thế giới về mức che phủ tán cây.

"Toronto cho tôi cái lợi của thành phố lớn với cuộc sống của thị trấn nhỏ," Poon Tip nói. "Nó sạch, nó an toàn, nó là trung tâm của sự đổi mới và chủ nghĩa lý tưởng và nó đẹp. Nhưng nó cũng rất đa dạng về văn hoá, con người và ý tưởng."

Nên ở đâu?

Image caption Quận Distillery là một khu phố với các nhà cũ và chung cư với giá cả vẫn còn phải chăng

Một phần lớn của tính cách Toronto là do nó có nhiều khu phố văn hoá, bao gồm Little India (Ấn Độ, cách trung tâm thành phố 6km), Little Italy (Ý, 3 km về phía tây), Portugal Village (Bồ Đào Nha, 3 km về phía Nam-tây), Greektown (Hy Lạp, 8 km về phía đông bắc) và Chinatown (2 km về phía đông.

"Tính đa dạng của thành phố là rất lớn, đặc biệt là về thực phẩm. Mọi nền văn hoá có thể tưởng tượng ra đều có thể tìm thấy ở đây," Matt Chong, người gốc Vancouver và người sáng lập công ty Chong Tea Co. cho biết. "Trong cùng một ngày, tôi có thể có được một bánh mì kẹp Việt Nam tầm cỡ thế giới và một đĩa injera của Ethiopia có thịt bò muối ở trên."

Chợ Kensington, nằm ở phía Bắc của khu phố Tàu (Chinatown), là nơi được dân địa phương yêu thích vì đó là một trong những khu đa văn hóa và chiết trung nhất của thành phố, với rất nhiều cửa hàng địa phương và cảnh nghệ thuật độc lập mạnh mẽ. Khu Queen West và West Queen West (cả hai khu ở 3 km về phía Tây của trung tâm thành phố) cung cấp rất nhiều thể loại sáng tạo "với vô vàn các cửa hàng, phòng trưng bày, quán cà phê, nhà hàng và quán bar," Chong nói, nó được đặt tên là một trong những 'khu phố thích thú nhất thế giới" theo tạp chí Vogue vì các khách sạn nghệ thuật, nhãn hiệu thời trang độc lập và các bảo tàng nghệ thuật đương đại.

Phía đông của thành phố đang nổi lên nhanh chóng, với các khu phố có nơi ở có giá vẫn rẻ, gồm các nhà cổ lẫn với chung cư đô thị. Khu nhà máy rượu lịch sử (2.5km về phía Đông của trung tâm thành phố), quận Canary hướng về chăm sóc sức khỏe (2.7km về phía đông) và Riverdale (4km về phía đông bắc) tất cả đều là những khu phố phía đông được các gia đình trẻ yêu thích.

Có thể đi du lịch ở đâu?

Đảo City Island, chỉ cách thành phố 20 phút đi phà, là nơi yêu thích của người dân địa phương vào ngày hè để dễ dàng đi thuyền thuê , đi xe đạp và chơi ở bãi cát. "Có hẳn một khu vực mà người dân ở lâu dài trong nhà tranh được làm vào đầu thế kỷ này để nghỉ trong mùa hè," John Phillips, một nhà kinh doanh bất động sản tại ở địa phương chia sẻ các lời khuyên địa phương trên trang web của mình. "Đây là một khu vực tuyệt vời để khám phá."

Thác Niagara chỉ cách Toronto 128 km về phía nam, nhưng ngoài khu thác đáng xem, người dân thích khám phá các nhà máy rượu vang gần đó. "Một trong những yêu thích của tôi là Redstone Winery, có một nhà hàng và danh sách rượu vang đáng kinh ngạc", Chong nói.

Hạt Prince Edward (cách thành phố 200 km về phía đông) là một trong những vùng trồng nho vang tốt nhất Ontario. Hạt là vùng được gọi là 1.000 hòn đảo (một quần đảo gần 1.800 hòn đảo) trên sông St Lawrence giữa Hoa Kỳ và Canada. "Một nơi nghỉ dưỡng kiểu cách của tầng lớp thượng lưu vào cuối thế kỷ 19, ngày nay khu vực này là trung tâm cho các hoạt động ngoài trời." Phillips nói. "Nơi đây có những ngôi biệt xây dựng công phu như lâu đài Boldt kiểu Đức trên đảo Heart và lâu đài Singer trên đảo Dark, với các cửa sổ Gothic và lối đi bí mật."

Image caption Thác Niagara, cách Toronto 128 km về phía nam, là điểm du lịch dễ tới

Khu nghỉ trượt tuyết The Blue Mountain (cách Toronto 160 km về phía bắc) cũng là điểm đến ưa thích quanh năm để trượt tuyết, tắm nước nóng kiểu Spa Bắc Âu và các hoạt động mùa hè như đi thuyền buồm và xe đạp.

Giá có mềm không?

Mặc dù người dân đồng ý rằng thành phố này đắt đỏ so với phần còn lại của Canada, nhưng họ cũng nói rằng nó vẫn còn rẻ hơn nhiều so với các thành phố lớn khác trên thế giới. Chỉ số phí sinh hoạt năm 2017 của cơ quan Tin Tức Kinh Tế xếp hạng Toronto thứ 86 trong số 133 thành phố, đứng sau New York, London và thậm chí cả Mexico City.

"Khi bạn tính đến các loại tiền tệ toàn cầu, thí dụ như đồng bảng Anh, bạn sẽ thấy đáng giá đồng tiền của mình, gần gấp đôi." Poon Tip cho hay. "Tôi có bạn bè từ châu Âu, từ Hoa Kỳ, từ Anh, họ tới đây chỉ để mua sắm."

