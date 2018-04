Năm quốc gia thuận lợi cho việc khởi nghiệp

Bản quyền hình ảnh Francesco Iacobelli/Getty Images Image caption Đức là nước tốt nhất cho các doanh nhân, theo tờ U.S. News & World Report.

Bắt đầu kinh doanh ở bất cứ đâu cũng cần sự liều lĩnh, quyết tâm và hiểu biết thị trường, nhưng những nơi này thì dễ hơn một chút để người khởi nghiệp có thể cất cánh lên được.

Tờ U.S. News và World Report gần đây đã xếp hạng các quốc gia tốt nhất cho doanh nhân dựa trên một số yếu tố, bao gồm sự kết nối với thế giới, sự sẵn có của một lực lượng lao động có tay nghề và học vấn, cơ sở hạ tầng phát triển, một khung pháp lý đầy đủ và nguồn vốn dễ tiếp cận.

Để tìm hiểu điều gì ở các nước hàng đầu này là thuận lợi cho công ty khởi nghiệp, chúng tôi đã nói chuyện với các doanh nhân ở từng nước đó để khám phá những lợi ích cho kinh doanh mà các nơi này cung cấp và tại sao họ lại thích sống ở đó.

Người Mông Cổ ‘bị nghiện’ hạt thông?

Baia, thành phố La Mã tội lỗi nơi đáy biển

Toronto: Thành phố có 140 ngôn ngữ

Đức

Với nền kinh tế lớn thứ tư thế giới và lớn nhất ở châu Âu, sự pha trộn của văn hoá doanh nghiệp minh bạch, lực lượng lao động có trình độ học vấn cao và các chính sách thân thiện với người khởi nghiệp đã đẩy nước này lên vị trí hàng đầu.

"Đức có những tiêu chuẩn cao về văn hoá kinh doanh khi ta nói về đạo đức, luật pháp và các quy định," Irina Graf, người điều hành công ty quản lý sự kiện The MICE, và gần đây đã chuyển công ty của bà từ Anh sang Đức, giải thích.

Chính phủ cũng tạo thuận lợi để một tổ chức kinh doanh mới có thể khởi sự. "Thật hết sức dễ dàng để thiết lập một doanh nghiệp ở Đức. Vào thời đó, tôi trả 20 euro và đùng một cái, tôi có một doanh nghiệp," Guy Arthur, người điều hành trường dạy tiếng Anh Guy Arthur School ở Stuttgart, nói. "Chính phủ cho phép nhiều khoản xóa nợ để duy trì doanh nghiệp phát triển, và các khách hàng ở đây có vẻ trung thành chừng nào bạn cung cấp được dịch vụ có chất lượng cao".

Không giống như các nước khác (như Anh Quốc), nơi chỉ một thành phố là trung tâm kinh tế, Đức có một số trung tâm kinh doanh lớn, bao gồm Berlin, Frankfurt, Munich và Hamburg.

Điều này đặc biệt quan trọng khi phải thử nghiệm các sản phẩm mới cho thị trường toàn cầu, theo Jens Wohltorf, giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập dịch vụ tài xế Blacklane ở Berlin. "Đức có một thị trường đủ lớn để khởi nghiệp một công ty và thử nghiệm các sản phẩm. Từ Berlin chúng tôi đã học được cách để khởi nghiệp công ty ở các thành phố mới, mỗi lần lại tiến thêm một bước để xây dựng mối quan hệ với các đối tác lái xe và có thêm được khách hàng mới," ông nói. "Sau khi du khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi ở Berlin, Frankfurt, Munich hoặc Stuttgart, họ lại muốn lái xe của Blacklane ở London, Milan, New York và Tokyo."

Bản quyền hình ảnh joe daniel price / Getty Images Image caption Đức có nhiều trung tâm kinh doanh lớn, bao gồm Berlin, Hamburg, Frankfurt (ảnh) và Munich.

Tiếng Anh cũng được sử dụng rộng rãi ở Đức, nó là ngôn ngữ kinh doanh chính ở hãng Blacklane và nhiều công ty khởi nghiệp, điều này làm cho việc xây dựng một công ty đa quốc gia trở nên dễ dàng hơn và thu hút được nhiều tài năng khác nhau.

Mặc dù vậy, Đức cũng có một số thách thức đối với chủ doanh nghiệp mới, đặc biệt là luật thuế phức tạp của nó mà hầu như luôn luôn đòi hỏi phải thuê một kế toán viên hoặc cố vấn thuế. Graf cũng thấy rằng công ty phải báo cáo thuế VAT nếu có doanh thu vượt quá 17,500 euro (so với 85.000 bảng Anh tức khoảng 97.500 euro ở Anh), điều này làm tăng thêm công việc hành chính ở giai đoạn đầu của việc kinh doanh. Tình trạng thiếu nhà ở cũng bắt đầu trở thành vấn đề ở Berlin và các đô thị khác do tăng dân số, tăng nhập cư và ít có xây dựng mới, mặc dù chi phí sinh hoạt vẫn là thấp so với các thủ đô khác ở Châu Âu.

Tinh thần sáng tạo ở Đức thúc đẩy cả cuộc sống chuyên nghiệp và cuộc sống cá nhân, đặc biệt là ở Berlin, theo Wohltorf. "Ở Berlin ta thấy văn hoá và nghệ thuật ở mọi nơi," ông nói. "Nó bao quanh ta ở các bảo tàng và phòng trưng bày của thành phố, ở các vườn để uống bia, chợ, quán cà phê, công viên và lễ hội."

Rotterdam: thành phố Dubai giữa lòng Hà Lan

Ở Mexico City, nói năng lịch thiệp giúp gì cho thành phố?

Nhật Bản

Nhật Bản từ lâu đã là một nghịch lý trong thế giới kinh doanh, nơi mà một nền văn hoá truyền thống không ưa rủi ro lại tạo ra sự đổi mới làm thay đổi thế giới. "Cái công nghệ cũ kỹ như fax vẫn rất phổ biến, ấy vậy mà chúng ta cũng được bao quanh bởi các ví dụ về những con robot hiện đại nhất và những ý tưởng và công cụ tiên tiến nhất và hay nhất," Joanna Crisp, Tổng giám đốc công ty du lịch PEAK DMC Japan, Intrepid Group, người gốc Australia và hiện đang sống ở Kyoto, nói.

Đối với nhiều doanh nhân ở Nhật Bản, đất nước này cũng đang bên bờ của một sự thay đổi văn hóa lớn. Trong khi người ta một thời đã thích làm việc ở một tập đoàn đa quốc gia lớn với mong mỏi có được việc làm suốt đời, thì giới trẻ ngày nay lại hướng tới các công ty nhỏ có tính doanh mạo hiểm hơn. "Một số rào cản trong quá khứ giờ đã bị rỡ bỏ," Crisp nói. "Có nhiều vườn ươm và nhiều quỹ hơn cho những người mới khởi nghiệp và sự kết nối mạng tốt hơn giữa những người khởi nghiệp."

Bản quyền hình ảnh Alexander Spatari / Getty Images Image caption Mặc dù văn hoá kỵ rủi ro theo truyền thống, Nhật Bản đã tạo ra sự đổi mới làm thay đổi thế giới

Trái tim của nền kinh tế là ở Tokyo, nơi một cộng đồng đông đảo người nước ngoài đã tạo thuận lợi cho người nước ngoài kết nối về chuyên môn với nhau. "Tokyo có rất nhiều cơ hội quốc tế để người ta tham gia và kết nối với nhau, đồng thời cũng có những trải nghiệm duy nhất chỉ tiếp cận được khi ở Nhật và được tạo ra bởi văn hoá Nhật," Kohei Kurihara, người gốc Nhật, đồng sáng lập và giám đốc tiếp thị nền tảng cộng tác CollaboGate, nói.

Trong khi tiếng Anh ở Tokyo được một số người nói và chính phủ đang tích cực đào tạo nhiều người nói tiếng Anh để chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic 2020, việc học tiếng Nhật và các tập tục xã hội là điều thiết yếu cho bất kỳ doanh nhân nào ở Nhật Bản. "Để thành công, bạn cần phải có khả năng hiểu được ẩn ý trong lời nói và tìm hiểu những lớp ẩn dấu trong nghi thức kinh doanh và xã hội của người Nhật," Crisp nói.

Bản quyền hình ảnh nattrass / Getty Images Image caption Joanna Crisp: "Để thành công bạn cần phải ... học những lớp ẩn dấu trong nghi thức kinh doanh và xã hội của người Nhật".

Cơ hội để thoát khỏi nhịp độ bận rộn của cuộc sống khởi nghiệp là một trong những ưu đãi của cuộc sống ở Nhật Bản, với rất nhiều lối thoát tới thiên nhiên trên khắp quốc gia hòn đảo này, đặc biệt là ở Kyoto, mà Crisp gọi là 'trái tim văn hóa của Nhật Bản'. "Tôi lớn lên ở một thành phố nhỏ và tôi thích được bao quanh bởi các ngọn núi và dòng sông, nơi chỉ cần dạo bộ hoặc đi xe đạp là có thể thoát khỏi khu kinh doanh để đến với rừng và thiên nhiên," bà nói. "Ngay lúc này đây, tuyết đang rơi xuống mái nhà bằng gỗ của một ngôi đền gần đây và các đèn lồng đỏ son ở sân đền. Không có gì bằng ngắm nhìn sự thay đổi mùa ở một nơi lãng mạn như vậy."

Nhật Bản cũng luôn đứng ở vị trí cao trong số những nơi mà con người sống lâu nhất do chất lượng sống, ý thức cộng đồng và chế độ ăn uống lành mạnh.

Hướng đi mới của thị trường chứng khoán VN?

Có nên bám trụ công việc mình ghét?

Hoa Kỳ

Giấc Mơ Mỹ (nơi mà mọi người có thể trở thành bất cứ điều gì họ muốn nếu họ để tâm đến nó) vẫn là định nghĩa về Mỹ đối với người ở đây, đặc biệt là với những người muốn khởi nghiệp kinh doanh.

Bản quyền hình ảnh Steve Proehl / Getty Images Image caption Nhiều công ty khởi nghiệp thành công của Mỹ trong công nghệ được đặt tại Thung Lũng Silicon, California.

"Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu vì những gì chúng tôi muốn và đòi hỏi một cuộc sống tốt hơn từ những người muốn chặn sự tiến bộ," Jason Patel, cư dân Washington DC và là người sáng lập công ty Transizion, nói. "Bản chất nổi loạn này nằm trong DNA của chúng tôi: cuộc Cách Mạng Hoa Kỳ, xuất xứt từ cuộc Đại Suy Thoái, chiến thắng Cuộc Đua Vũ Trụ và nghĩ ra nhiều phát minh đáng kinh ngạc. Chúng tôi là một dân tộc tôn trọng những người dám mạo hiểm sinh kế để thực hiện giấc mơ của mình."

Không giống với nhiều nền văn hoá khác, sự thất bại không bị đánh giá xấu, mà được xem như một kinh nghiệm để học tập. "Các doanh nhân được khuyến khích mạo hiểm và thử nghiệm hiện trạng," Wen Wen Lam, Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập của NexTravel của nền tảng quản lý du lịch tại San Francisco, nói. Một nền văn hoá doanh nghiệp cũng có nghĩa là có rất nhiều người cố vấn sẵn sàng giúp đỡ các chủ doanh nghiệp mới.

Mặc dù nhiều công ty kỹ thuật mới thành lập và thành công có trụ sở ở Thung lũng Silicon ở California, nhưng New York và các thành phố lớn khác của Hoa Kỳ cũng góp phần khá lớn cho các doanh nghiệp mới. Bởi vì Hoa Kỳ có nền văn hoá khá đồng nhất và một thị trường rộng lớn, việc mở rộng trên phạm vi toàn quốc là điều dễ dàng ở đây.

Việc tuyển dụng người có thể là khó khăn trong thị trường cạnh tranh như Thung lũng Silicon, nơi mà các tập đoàn khổng lồ công nghệ đang giành nhau những tài năng cao nhất với mức lương và đặc quyền cao ngất ngưởng. "Với những doanh nghiệp nhỏ hơn, bạn phải bán ý tưởng có tác động lớn và có khả năng ảnh hưởng đến sự thay đổi," Lam nói thêm.

Bản quyền hình ảnh Chiara Salvadori / Getty Images Image caption Người dân có thể tận dụng được hệ thống công viên quốc gia rộng lớn của Mỹ.

Niềm tin vào việc có một tiếng nói ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày ở Mỹ, nơi mà một người, một phiếu, vẫn ảnh hưởng được đến văn hoá. "Không có gì thánh thiện hơn là tiền đề đó trong nền dân chủ," Patel nói. "Người công dân có liên quan có thể tổ chức và truyền cảm hứng cho các đồng sự của họ để bỏ phiếu và gây thay đổi, và sự cải thiện trong cộng đồng của họ là điều cốt lõi của những kỳ vọng cao đối với đất nước chúng tôi." Niềm tin này cũng cho phép người ta đánh giá cao sự đa dạng về tầm nhìn và quan điểm.

Hệ thống vườn quốc gia ở đây cũng là một trong những hệ thống tốt nhất trên thế giới, và người dân tận dụng lợi thế của việc ngắm nhìn chúng, bất kỳ họ sống ở đâu. "Chỉ có ở Mỹ mới có thể đi từ sa mạc Thung Lũng Chết đến dãy núi Yosemite, đến các hẻm núi Zion, tới các hồ Yellowstone," Patel nói. "Tôi may mắn đã tới thăm tất cả các nơi này. Vẻ đẹp tự nhiên của nó là tột bậc khi ta thấy những gì đã tồn tại trước loài người và những gì sẽ tồn tại trên hành tinh khi thời đại của chúng ta kết thúc.

Vương quốc Anh

Bí quyết giúp bạn đọc thêm sách mỗi năm

Có nên chuyển văn phòng ra ngoài trời?

Mặc dù Brexit đã tạo ra một số bất trắc về tương lai của mối quan hệ thương mại với Châu Âu, nhiều doanh nhân vẫn tin rằng đó là một nơi tuyệt vời để bắt đầu một doanh nghiệp vì những rào cản nhập cảnh thấp và cộng đồng kinh doanh mạnh mẽ và sự tập trung tài năng.

Bản quyền hình ảnh Alexander Spatari / Getty Images Image caption Rào cản nhập cảnh thấp và sự tập trung tài năng giỏi làm cho nước Anh trở thành một nơi tốt để bắt đầu kinh doanh.

"Tôi đăng ký doanh nghiệp của tôi với Companies House với giá 12 bảng Anh (việc này có thể tới hơn 500 đô la Mỹ ở một số bang của Mỹ) và mở một tài khoản ngân hàng trực tuyến trong vài phút," David Murphy, người đã bắt đầu công ty đồng hồ Oliver Coen ở London vào năm ngoái. Chính phủ cũng cung cấp nhiều nguồn thông tin trực tuyến, chẳng hạn như các khoản vay khởi nghiệp được chính phủ hỗ trợ, các mẫu kế hoạch kinh doanh miễn phí, và việc nộp thuế kinh doanh là nhanh chóng và dễ dàng. "Trong khi tôi sử dụng một kế toán để tiết kiệm thời gian, nó cũng đơn giản mà cũng có thể tự làm được. Thủ tục giấy tờ là rất đơn giản và thuế cũng rất dễ hiểu. Người Canada Ian Wright, người Canada, người sáng lập trang so sánh thương hiệu MerchantMachine.co.uk, nói. "Thêm vào đó, chính phủ đã cam kết tiếp tục giảm thuế doanh nghiệp, có nghĩa là thuế suất là rất cạnh tranh."

Ở Anh việc cấp tài chính là dễ dàng hơn, thu hút đầu tư hơn 4 tỷ bảng Anh (là số vốn đầu tư mạo hiểm lớn nhất so với tất cả các nước châu Âu) vào năm 2017. "Chúng tôi được một số nhà đầu tư tiếp cận và đề nghị cấp vốn và giúp cố vấn," Murphy nói. "Chúng tôi cũng được mời nộp đơn xin trợ cấp của chính phủ, nhưng chúng tôi đã từ chối vì chúng tôi không cần hỗ trợ tài chính vào lúc này."

Cộng đồng ở đây, đặc biệt là ở London, cũng dẫn đến việc thành công của các công ty khởi nghiệp, vì việc tuyển nhân viên hoặc các chuyên gia tự do là dễ dàng, và các cuộc họp kinh doanh mặt đối mặt là điều dễ dàng để thiết lập. "Tôi rất lo tác động gì của Brexit sẽ đến với số lượng rất lơn của những tài năng từ khắp Châu Âu hiện đang ở London," Wright nói. "Nhưng kể từ nay, tôi nghĩ ta sẽ phải vật lộn để tìm thấy một nơi tập trung nhiều tài năng đến như vậy, ngoại trừ Thung Lũng Silicon."

Murphy đồng ý và nói thêm rằng "Bất luận tôi cần hay không một nhiếp ảnh gia có sản phẩm đẳng cấp thế giới, một chuyên gia truyền thông xã hội hoặc một giám đốc sáng tạo, mà đang ở Anh, thì mọi thứ đều sẵn có ngay trước cửa nhà tôi."

Bản quyền hình ảnh David Cabrera / Getty Images Image caption Chi phí nhà ở cao của London có thể là thách thức đối với các chủ doanh nghiệp và nhân viên tiềm năng.

Chi phí nhà ở cao ở London có thể là một khó khăn cho chủ doanh nghiệp và các nhân viên tiềm năng. "Cái nhà duy nhất mà tôi có đủ khả năng mua là ở rìa London và chỉ bằng nửa kích thước cái mà tôi có thể có được ở Canada," Wright nói. Tuy nhiên, dịch vụ y tế quốc gia miễn phí làm cho việc kinh doanh trở nên ít rủi ro hơn. "Tôi không phải lo lắng nếu tôi đột nhiên bị ốm hoặc bị thương," ông nói. "Thực ra, tôi nghĩ rằng y tế công cộng là điều số một mà chính phủ có thể làm để khuyến khích kinh doanh."

Ngoài môi trường kinh doanh, Wright nói rằng ông thích sống ở London vì sự kết hợp giữa lịch sử và văn hoá hiện đại. Người dân ở đây cũng yêu thích tính đa văn hóa của thủ đô, nơi mà mọi người từ khắp nơi trên thế giới sống bên nhau để tạo ra một quang cảnh phong phú về thực phẩm và văn hoá.

Thụy sĩ

Một phần do thiếu nguồn tài nguyên thiên nhiên, Thụy Sĩ đã từ lâu đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để phát triển nền kinh tế. Điều này đã có kết quả tốt, với việc nước này trở thành nước hàng đầu thế giới trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính.

"Thụy Sĩ đã có theo truyền thống một ngành tài chính vững mạnh, với sự tuân thủ và các quy định thích hợp của chính phủ," Marco Abele, cựu giám đốc kỹ thuật số của Credit Suisse, kiêm Giám đốc điều hành và là người sáng lập nền tảng đầu tư 'blockchain' (giao dịch theo tiền điện tử), TEND, có trụ sở tại Zug, nói. "Văn hoá Thụy Sĩ là thú vị ở chỗ những giá trị truyền thống này, được thấm nhuần nhiều thập kỷ trong ngành tài chính Thụy Sĩ, là sẵn sàng để chuyển sang cho các doanh nhân trong lĩnh vực tương ứng của họ."

Gần đây, kiến thức chuyên môn đó đã được phát huy theo một cách thức mới, khi mà nước trở thành trung tâm của tiền điện tử (cryptocurrency) và các công ty khởi nghiệp dựa trên blockchain. "Thụy Sĩ đang là nước dẫn đầu trong việc thực hiện các giá trị cốt lõi vốn có trong ngành tài chính truyền thống để chuyển sang kỹ thuật mới này," Abele nói. "Các trường đại học Thụy Sỹ cũng đang theo đuổi sự thay đổi này, nghiên cứu về blockchain và ảnh hưởng của nó đối với thế giới với một sự tò mò trí tuệ chỉ thấy ở Thụy Sĩ."

Bản quyền hình ảnh Rosmarie Wirz / Getty Images Image caption Được gọi là 'Thung lũng Crypto', thành phố Zug là nơi đặt trụ sở của một số công ty tiền điện tử

Đặc biệt, thành phố Zug ở miền bắc nước Thụy Sĩ đã giành được biệt danh "Thung lũng Crypto" vì số lượng công ty khởi nghiệp về tiền điện tử tại trong khu vực. Thành phố này là nơi đặt nền tảng Ethereum Foundation, tức nền tảng blockchain đằng sau nhiều phần mềm ứng dụng mới, phi tập trung, cũng như loại đồng tiền điện tử lớn thứ hai, chỉ còn kém Bitcoin về tổng vốn thị trường. "Nhiều dự án mật mã đã chọn Thụy Sĩ để đặt trụ sở vì những lý do tương tự như các tổ chức và công ty quốc tế khác: đó là tính trung lập, sự ổn định và chế độ thuế của Thụy Sĩ," Nabil Naghdy, giám đốc của hệ thống điều hành Ethereum Mobile, nói.

Bên cạnh môi trường pháp lý thân thiện và mức thuế thân thiện với doanh nghiệp, các công ty khởi nghiệp ở Thụy Sĩ cũng được hưởng lợi từ vị trí trung tâm của nước này ở Châu Âu, giúp thương mại và việc tìm kiếm tài năng dễ dàng hơn. "Do tính đa dạng, sự lưu loát về ngôn ngữ của dân cư và mức sống cao, Thụy Sĩ là một địa điểm làm việc ưa thích của người nước ngoài," Naghdy nói.

Mặc dù chi phí sinh hoạt cực kỳ cao ở đây thường gây xót xa cho những người mới đến, các doanh nhân dày dặn lại nói rằng lợi ích và sự đền đáp khi là một phần của nền kinh tế Thụy Sĩ là to lớn hơn chi phí bỏ ra. Những lợi ích này cũng để trả cho cách sống hàng ngày, vì người dân được hưởng quyền tiếp cận với các trường học đẳng cấp thế giới và các cơ hội giáo dục, cũng như vẻ đẹp tự nhiên của dãy núi Alps xung quanh. Vị trí trung tâm của Thụy Sĩ ở Châu Âu có nghĩa là người dân ở đây cũng có thể tận dụng lợi thế thường xuyên của các chuyến bay nhanh và rẻ trên khắp lục địa này để xả hơi cuối tuần.

Bài tiếng Anh trên BBC Travel