Lê Mỹ Hạnh: Nỗi niềm sau vụ tấn công

Image caption Chị Hạnh cho biết những nhà hoạt động khác trong cộng đồng cũng là mục tiêu của nhiều vụ tấn công, "khẳng định là có rất nhiều nguy hiểm rình rập xung quanh"

Nhà hoạt động xã hội Lê Mỹ Hạnh chia sẻ về dư chấn và cáo buộc "phản động" sau vụ tấn công gây rúng động mạng xã hội chiều 2/5.

Khi trao đổi với BBC hôm 4/5, bà Hạnh cho biết trong hai ngày qua cho biết sức khỏe của bà đang xấu đi, cảm giác choáng váng, xây xẩm mặt mày liên tục xảy ra.

Bà Hạnh đã trình báo vụ việc với công an Quận 2 sau khi vụ việc xảy ra hôm 2/5.

Bà Lê Mỹ Hạnh làm việc với công an vì bị hành hung

Hôm 4/5, nhiều báo trong nước cũng đưa tin Trung tướng Lê Đông Phong, giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói vụ việc "không liên quan đến công an."

Trả lời báo Người Lao Động, Trung tướng Phong nói đối tượng đăng clip là Phan Hùng không liên quan đến lực lượng ngành và vụ việc không phải chủ trương của công an.

Một số tờ báo khác nói công an quận 2, TP.HCM đã triệu tập chủ Facebook Phan Sơn Hùng, 33 tuổi, để làm rõ việc đăng clip đánh người lên mạng xã hội.

Hai vụ tấn công trong vòng một tháng

Bà Hạnh nói vụ việc tại Hồ Chi Minh hôm 2/5, là vụ tấn công thứ hai trong vòng một tháng.

Vụ tấn công đầu tiên đã xảy ra ở Hà Nội vào đầu tháng 4, khi bà đang đi bộ dọc Hồ Tây thì đột nhiên bị một nhóm 5-6 người tấn công, đấm đá, nhà hoạt động xã hội cáo buộc.

Bản quyền hình ảnh Facebook Lê Mỹ Hạnh

Khi được hỏi có bình luận gì về việc công an thành phố tuyên bố ông Phan Hùng "không liên quan" công an, bà Hạnh tuyên bố: "Tấn công trên đường do hiểu lầm va chạm tôi hiểu được nhưng đến tận nhà và thách thức dư luận, một người bình thường không ai làm được chuyện đó."

"Tôi không có niềm tin với pháp luật ở Việt Nam… nhưng tôi đang sống trong thế chế đất nước Việt Nam. Tôi nghĩ phải làm sao để pháp luật bảo vệ mình, những biện pháp khác sẽ không mang tính chính danh."

"Tôi muốn thông qua vụ việc của tôi, họ sẽ giải quyết những vụ tấn công khác như thế."

"Nếu tôi không đấu tranh được cho chính mình thì rất khó đấu tranh cho cộng đồng chung của Việt Nam."

Bà Hạnh cho biết những nhà hoạt động khác trong cộng đồng cũng từng là mục tiêu của nhiều vụ tấn công, "khẳng định là có rất nhiều nguy hiểm rình rập xung quanh."

'Không phải phản động'

Trong bài đăng trên mạng kèm video vụ tấn công của người đàn ông tên Phan Hùng viết: "Màn chào mừng thành viên cờ vàng 3 sọc đỏ Lê Mỹ Hạnh tại đất Sài Gòn! Còn thằng 3 que nào muốn xuyên tạc, kích động, lăng mạ lãnh tụ, bạo loạn lật đổ nữa thì cứ lên tiếng."

Bà Hạnh cho biết video clip chỉ cho thấy đoạn đầu của vụ tấn công thô bạo. Bà nói nhóm người tấn công bà và hai người bạn hai lần, vào lần thứ hai "họ xịt hết tất cả những gì còn lại trong mấy chai xịt cay, tôi không thở được nên ngất đi."

Bà Lê Mỹ Hạnh từng tham gia vào nhiều cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc và Formosa

Phản ứng lại những cáo buộc "phản động," bà Hạnh nói "Tôi không dùng công cụ màu cờ hay đảng phái nào. Tôi chỉ hoạt động độc lập."

"Tôi và những nhà hoạt động xã hội khác chỉ lên tiếng cho sự công bằng, cho sự thật, lên tiếng trước sự bất cập của xã hội để tìm ra hướng giải pháp. Họ dùng từ phản động là để đánh phá chúng tôi."

"Tôi là người Bắc sinh sau năm 75, tôi không hiểu lá cờ vàng và chế độ đó. Tôi sinh ra ở cái nôi Cộng Sản, gia đình tôi có nhiều Đảng viên."

"Tôi chỉ đấu tranh cho người dân. Ở trong chế độ nào mà quyền lợi của nhân dân được đặt lên trên hết thì tôi ủng hộ chế độ."