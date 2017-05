Một phường ở TPHCM 'không cho photo tài liệu về Formosa'

Bản quyền hình ảnh Other Image caption Văn bản được cho là của UBND phường Tân Tạo A, quận Bình Tân gửi các tiệm photocopy trên địa bàn

Một văn bản do một phường ở TP Hồ Chí Minh gửi đến các tiệm photocopy trên địa bàn yêu cầu "không in ấn, nhân bản các loại tờ rơi, khẩu hiệu liên quan Formosa".

Hôm 9/5, mạng xã hội rò rỉ một văn bản được cho là do bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Tạo A, quận Bình Tân ký hồi tháng 4/2017.

"Ủy ban Nhân dân phường đề nghị các cơ sở in ấn, photocopy trên địa bàn không in ấn, nhân bản các loại tờ rơi, khẩu hiệu liên quan Formosa và báo cáo công an nếu phát hiện có người đến in ấn, photocopy các tài liệu có nội dung xấu hoặc liên quan đến Formosa," văn bản này viết.

Bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên là một trong những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hôm 9/5, BBC liên hệ số điện thoại của bà Hà Tuyên nhiều lần nhưng bà không bắt máy.

Cùng ngày, một chủ tiệm photocopy ở phường Tân Tạo đề nghị không nêu danh tính, xác nhận với BBC rằng họ "đã nhận được văn bản này" nhưng "chưa thấy khách hàng nào đến photocopy nội dung về Formosa".

Hôm 9/5, trả lời BBC từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn, người từng tường thuật diễn biến vụ Formosa tại các tỉnh miền Trung năm 2016, nói: "Độ xác thực của văn bản đề nghị các cơ sở photocopy không in tài liệu về Formosa là khá cao, vì tôi đã thấy các văn bản tương tự như vậy ở các tiệm photocopy."

"Nhìn vào văn bản này, người ta có thể thấy nó không có căn cứ pháp lý nên không có hiệu lực."

"Hơn nữa, trong bối cảnh Formosa đã được kết luận là thủ phạm gây ra thảm họa cá chết ở miền Trung mà chính quyền lại đi ngăn cấm khi người dân đi in ấn tài liệu liên quan thì rất khó khiến người dân không nghi ngờ người ký văn bản đứng về phía Formosa."

"Với văn bản này, người ta thấy thêm một dấu hiệu là 'quả bom âm ỉ' Formosa vẫn chưa được tháo ngòi nổ và phía chính quyền vẫn đang đi từ sai lầm này đến sai lầm khác trong việc xử lý hậu quả của thảm họa môi trường."

Tháng 1/2016, mạng xã hội từng xôn xao vụ việc một chủ tiệm photocopy tại Đà Lạt phải viết giấy cam kết gửi Công an Đà Lạt với nội dung "Nay tôi xin cam kết, cam đoan khi có trường hợp tới photo, in ấn các tài liệu có liên quan tới các vấn đề nhạy cảm chính trị, các tài liệu, văn bản có nội dung phản ánh về Biển Đông, các vấn đề chính trị liên quan tới Trung Quốc, tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho cơ quan Công an để có biện pháp xử lý kịp thời."