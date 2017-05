Linh mục Đặng Hữu Nam lên tiếng về các cuộc biểu tình

Linh mục Đặng Hữu Nam chính thức lên tiếng sau khi xảy ra các cuộc phản đối ông được thông tin trên truyền thông nhà nước.

Trong số các vụ phản đối này có việc Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An có công văn gửi Thủ tướng Việt Nam phản đối "hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng" của linh mục Đặng Hữu Nam, theo báo Công an Nhân dân.

Trả lời BBC về các cáo buộc này, hôm 9/5 Linh mục Đặng Hữu Nam cho biết trong hơn một năm qua khi Formosa xả thải gây ra thảm họa môi trường tại miền Trung, ông là "một trong những người đầu tiên ở giáo phận Vinh lên tiếng phản đối yêu cầu nước sạch cho cá, minh bạch cho dân."

"Trong suốt tháng năm đấu tranh tôi biểu tình rồi tổ chức những thánh lễ thắp nến cầu nguyện rồi tuần hành, chính quyền rất khó chịu với những việc làm này của tôi."

Bản quyền hình ảnh LE Van Son Image caption Người dân tại giáo xứ Phú Yên tham gia đi kiện Formosa hồi tháng 10/2016

Vào dịp 30/4, Linh mục Nam tiến hành lễ tưởng niệm "những đồng bào ngã xuống trong cuộc chiến."

"Tôi nói 30/4 mở ra một ngày buồn cho đất nước, cho dân tộc, cho giáo xứ chúng tôi nữa bởi vì giáo xứ Phú Yên là nạn nhân của biến cố 1953 và 1975," Linh mục phân trần.

"Trước năm 1950, giáo xứ Phú Yên là một trong những giáo xứ sầm uất nhất của giáo phận Vinh. Năm 1953, với các cuộc đấu tố, gia đình ly tán...với gần 3000 giáo dân nhưng sau 1953, nhiều người dân ra đi, chỉ còn 70 người."

Bản quyền hình ảnh GNSP Image caption Linh mục Đặng Hữu Nam nói 30/4 có một ý nghĩa khác đối với giáo dân Phú Yên

"Mặc dù chúng tôi không hận thù chiến tranh, không hận thù chế độ nhưng cái nỗi đau của người dân, tôi phải đau nỗi đau đó. Tôi tổ chức tưởng niệm cho cả những người anh em không cùng niềm tin, cả bắc cả nam, người cầm súng lẫn người dân thường."

"Các cuộc biểu tình này không chỉ là khủng bố tinh thần mà còn khủng bố thể chất tôi và các giáo dân. Họ muốn bịt miệng tôi và bảo vệ Formosa."

'Ủng hộ biểu tình, không ủng hộ nội dung'

Linh mục Nam cũng cho biết, ông và giáo dân giáo xứ Phú Yên hoàn toàn "ủng hộ việc người dân biểu tình dù không ủng hộ nội dung."

Hai ngày cuối tuần, 6-7/5, giáo dân Phú Yên đã tổ chức tiếp nước, bánh và sữa cho những người biểu tình phản đối linh mục Nam.

Bản quyền hình ảnh GNSP Image caption Giáo dân giáo xứ Phú Yên tiếp nước cho người biểu tình dù không đồng tình nội dung

Trao đổi với BBC hôm 8/5, Linh mục Nguyễn Đình Thục, thuộc quản xứ Song Ngọc cho biết:

"Chúng tôi cũng không phản đối chuyện họ biểu tình. Tôi nhận thấy biểu tình là một dấu hiệu tốt."

"Phía chính quyền luôn tìm cách để ngăn cản khi chúng tôi đi tuần hành ôn hòa, bảo là gây mất trật tự an toàn và có nhiều công an, an ninh đi theo."

Ngư dân đi kiện Formosa 'bị chặn'

"Còn các cuộc biểu tình này rõ ràng có sự tổ chức, chỉ đạo của họ, không có bóng dáng công an, chỉ có một vài an ninh thường phục đứng từ xa theo dõi."

Nếu sau này chính quyền ngăn cản các cuộc biểu tình của giáo dân, thì sẽ thấy có sự mâu thuẫn trong đó Linh mục Nguyễn Đình Thục, Giáo xứ Song Ngọc, Nghệ An

"Thực ra chúng tôi thấy chẳng thấy gì sợ hãi hay ngại ngùng khi quyết định dấn thân con đường đấu tranh, chúng tôi đã đặt ra các tình huống xấu như đi tù hay bị ám sát đều chấp nhận hết rồi, sẵn sàng đón nhận."

Bản quyền hình ảnh Bao nghe an Image caption Biểu ngữ này xuất hiện nhiều trong các cuộc biểu tình gần đây do chính quyền và người dân địa phương tổ chức

Linh mục Nam nói, các linh mục và giáo dân sẽ tiếp tục con đường khời kiện Formosa, đòi công bằng cho người dân.

"Chúng tôi không chỉ đấu tranh cho chúng tôi, mà còn cho tương lai giống nòi dân tộc bách việt," Linh mục Nam cho biết.

Hôm 8/5, hai Giáo hạt Thuận Nghĩa và Giáo hạt Vàng mai đăng đơn tuyên bố "Phản đối chính quyền đấu tố các linh mục".

Lá đơn này được ký bởi 18 linh mục thuộc hai giáo hạt để "bày tỏ tinh thần hiệp thông" với linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục.

BBC đã tìm cách liên lạc với ông Lê Đức Cường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An và bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An trong hai ngày qua nhưng không được.