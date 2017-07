VN 'sẽ chấm dứt nuôi gấu lấy mật'

Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam và Tổ chức Động vật Á châu hôm thứ Tư vừa ký Biên bản Ghi nhớ nhằm lên lộ trình cho việc chấm dứt việc nuôi gấu lấy mật và bảo tồn gấu trong môi trường hoang dã.

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem VN sẽ chấm dứt tình trạng nuôi gấu lấy mật

Biên bản Ghi nhớ sẽ đóng vai trò then chốt cho giới chức và các tổ chức trong cuộc chiến chống tình trạng nuôi gấu lấy mật bất hợp pháp, và giải cứu những con gấu đang còn bị nuôi nhốt trong các trại.

Theo Tổ chức Động vật Á châu, hiện có hơn 10 ngàn con gấu bị nuôi nhốt ở Trung Quốc, và khoảng 1.000 con ở Việt Nam.

Bắt đầu chiến dịch cứu hộ gấu

Gấu mất nhà vì 'an ninh quốc phòng'?

Những động vật tự ăn thịt mình

Theo nội dung Biên bản Ghi nhớ, các bên hướng tới việc chấm dứt nạn buôn bán mật gấu, và đóng cửa toàn bộ các trại bất hợp pháp trong vòng năm năm tới.

"Hôm nay là một ngày lịch sử," bà Jill Robinson, sáng lập viên đồng thời là giám đốc điều hành của Tổ chức Động vật Á châu nói. "Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới coi việc nuôi gấu lấy mật là hành động bất hợp pháp, và hôm nay, chính phủ Việt Nam đang tỏ rõ sự cam kết mạnh mẽ và vai trò lãnh đạo trong việc khởi đầu cho tiến trình thực tế nhằm hướng tới việc đóng cửa toàn bộ các trại nuôi gấu, giải cứu cho trên 1.000 con gấu vẫn đang bị nhốt trong các chuồng trại trên toàn quốc."

Tuy nuôi gấu là điều đã bị cấm tại Việt Nam kể từ 1992, nhưng loài vật này vẫn bị nhốt giữ trong các cơ sở bất hợp pháp để lấy mật, thứ được coi là thuốc qu‎í có tác dụng chữa bệnh. Nhiều cơ sở lợi dụng lỗ hổng pháp l‎ý để tiếp tục nuôi gấu như một dạng thú cưng.

Số gấu nuôi hiện còn khoảng 1.200 con, giảm từ mức 4.000 con hồi 2005, bị nuôi nhốt trong hơn 400 trang trại trên cả nước.

Việc lấy mật được thực hiện bằng những kỹ thuật tàn nhẫn, gây đau đớn cho con vật.

Bản quyền hình ảnh ROBERTO SCHMIDT/AFP/Getty Images Image caption Giới chức Việt Nam muốn chấm dứt tình trạng buôn bán mật gấu và nuôi gấu lấy mật trong vòng năm năm tới

Tê tê, loài vật bị săn lùng nhất thế giới

Vì sao có những con vật lao đầu tìm cái chết?

Khi chuột không còn biết sợ mèo

Truyền thông từng ghi nhận một con gấu bị nuôi nhốt trong trại gấu ở Trung Quốc đã bóp chết con mình rồi sau đó tự vẫn. Chuyện này xảy ra sau một lần hút mật tàn bạo.

Báo chí viết rằng gấu mẹ đã giết chết con mình và tự vẫn nhằm tránh phải chịu đựng thêm những năm tháng bị hành hạ dã man.

Tổ chức Động vật Á châu ước tính cần tới 20 triệu đô la để giải cứu và xây dựng đủ các cơ sở nuôi những con gấu được giải cứu, và kêu gọi các nhà hảo tâm, các công ty và chính phủ hãy góp phần tài trợ.

Trong đời sống hoang dã, gấu sống được khoảng 30 năm. Tuy nhiên, gấu nuôi nhốt chỉ sống được từ 5 đến 10 năm do nhiễm trùng, do dịch bệnh hoặc do suy dinh dưỡng.