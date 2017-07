VN: 'Quân đội không phải đội quân kinh doanh'

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Tác giả nhắc lại thời kỳ lý tưởng cao của 'anh bộ đội Cụ Hồ' - hình chụp bộ đội cộng sản về tiếp quản Hà Nội sau khi Pháp thua trận ở Điện Biên Phủ năm 1954

Tiếp tục chủ đề 'Quân đội Việt Nam làm kinh tế', ông Vũ Ngọc Hoàng, cựu Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng CSVN có bài mới nói rõ rằng "Quân đội không phải đội quân kinh doanh".

Thừa nhận đây là "điểm nóng", được dư luận cả nước rất quan tâm, ông Vũ Ngọc Hoàng, trong bài được trang Viet-Studies đăng hôm 23/07 nói chủ đề này đang thu hút "nhiều ý kiến rất khác nhau, kể cả trong các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ hưu trí và trong nhân dân".

Ông Vũ Ngọc Hoàng viết:

"Quân đội ta là đội quân để chiến đấu và công tác, không phải đội quân kinh doanh."

"Nhiệm vụ chính của Quân đội là chăm lo, chuyên trách công việc quốc phòng, bảo vệ Tổ Quốc, kể cả cho trước mắt và lâu dài - một trong hai nhiệm vụ chiến lược quan trọng nhất của đất nước."

Với nhiệm vụ ấy, công việc của Quân đội đã hết sức quan trọng và nặng nề, nhất là trong điều kiện và tình hình mới, với những tiến bộ vượt bậc và thần kỳ của khoa học-kỹ thuật quân sự, với tình hình phức tạp về Biển Đông - hải đảo và biên giới. "

Tin tức nói Việt Nam hiện đang gặp sự phản đối mạnh mẽ từ Trung Quốc khiến Hà Nội phải tạm ngưng các dự án liên doanh khai thác dầu khí ở Biển Đông.

Dù Quân đội Nhân dân Việt Nam được đầu tư nhiều với hàng tỷ USD bỏ vào tân trang hải quân, không quân, năng lực tác chiến của họ còn là một vấn đề.

Gần đây nhất, tiến sĩ Ngô Thương Tô (Shang-su Wu) từ Singapore có bài trên trang The Diplomat về "những điểm yếu của quân đội Việt Nam" (The Weak Points in Vietnam's Military).

Ông nhận định rằng "bất chấp những đầu tư quốc phòng lớn, một số điểm thiếu đầu tư của quân đội Việt Nam dễ bị tổn thương nếu Trung Quốc tấn công".

Hai luận điểm chính

Cũng về Trung Quốc, ông Vũ Ngọc Hoàng nhận định:

Bản quyền hình ảnh David Pollack Image caption Trung Quốc đang xây dựng không quân, hải quân và bộ binh hiện đại, đầy sức mạnh và không cho quân nhân kinh doanh

"Quân đội Trung Quốc trước đây có làm kinh tế, nay đã bỏ, đã cấm, nhằm tập trung cho việc xây dựng một quân đội mạnh để phục vụ cho các ý đồ chiến lược mới của họ."

Và ông đề nghị:

"Cần tạo điều kiện để Quân đội tập trung cao về thời gian, tư duy và sức lực, cho công việc xây dựng lực lượng tinh nhuệ có năng lực chiến đấu cao và chiến lược bảo vệ Tổ Quốc."

Sau khi cuộc thảo luận Quân đội làm kinh tế được nêu ra, một số tướng lĩnh cao cấp trong Quân đội VN nói "làm kinh tế là nhiệm vụ chính trị" Đảng Cộng sản giao cho họ.

Nay ông Vũ Ngọc Hoàng nói Đảng Cộng sản "Không nên giao thêm cho Quân đội nhiệm vụ làm kinh tế nhằm tạo ra lợi nhuận".

"Đó là công việc của các ngành và các thành phần kinh tế."

"Ấy là chưa kể việc "làm kinh tế" khi có sai lầm khuyết điểm (thực tế cho thấy đã không tránh khỏi) thì lợi bất cập hại, ảnh hưởng không tốt đến uy tín của Quân đội và ảnh hưởng đến đất nước, gây phân tâm trong nội bộ và suy giảm lòng tin của nhân dân."

"Đó là những giá trị cao đẹp mà anh bộ đội cụ Hồ đã tạo dựng được bằng nhiều công đức và máu xương, không thể hạch toán bằng tiền."

Ngoài luận điểm được một số vị tướng quân đội nêu ra rằng "làm kinh tế làm nhiệm vụ chính trị", luận điểm cơ bản thứ nhì của họ nói "làm kinh tế là phục vụ quốc phòng".

Nhưng ông Vũ Ngọc Hoàng cũng bác bỏ cách nhìn này và cho rằng:

Bản quyền hình ảnh AFP Image caption Đội danh dự của Quân đội Nhân dân VN trong lễ đón Tổng thống Pháp Francois Hollande thăm HN cuối 2016

"Cần phân biệt quan điểm "Kinh tế gắn với quốc phòng" và vấn đề "Quân đội làm kinh tế". Đó là hai việc khác nhau, không thể và không nên đồng nhất. "

"Khái niệm "làm kinh tế" thời nay là khái niệm gắn với kinh tế thị trường, chứ không phải tự cấp tự túc như ngày xưa, với mục tiêu chủ yếu là tạo ra lợi nhuận, trong điều kiện và môi trường bình đẳng, không có độc quyền doanh nghiệp. "Làm kinh tế" ngày nay là hoạt động kinh doanh."

Ông cũng nhấn mạnh đến niềm tin của nhân dân với các lực lượng vũ trang mới là sức mạnh:

"Lòng tin của nhân dân mới là sức mạnh bền vững và nền tảng quan trọng nhất để bảo vệ Tổ Quốc. Trong lịch sử nước ta kể từ đầu công nguyên đã có vài lần ta thua quân xâm lược vì lòng dân phân tâm, ly tán, dẫn đến mất nước một thời gian dài và sau đó phải tốn nhiều máu xương mới giành lại được nền độc lập."

Kết luận bài viết, ông nói ông "hoàn toàn ủng hộ quan điểm 'quân đội không làm kinh tế', và chấp nhận có 'bước đi, mặc dù phải chủ động và tích cực' để chuyển đổi.

Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu ra vấn đề quân đội "thôi không làm kinh tế" trong một cuộc họp tại TPHCM tháng 6 vừa qua.