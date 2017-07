Cựu chiến binh chống TQ, ông Lê Đình Lượng bị bắt

Bản quyền hình ảnh Facebook Trần Minh Nhật Image caption Ông Lê Đình Lượng hay cầm biểu ngữ, băng rôn tự chế để xuống đường diễu hành phản đối.

Hôm 24/7, một ngày trước khi phiên tòa xử nhà hoạt đồng Trần Thị Nga diễn ra, một nhà hoạt động khác cũng bị bắt giữ.

Ông Lê Đình Lượng, sinh năm 1965, cư trú tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, đã bị bắt hôm 24/7 theo Điều 79, tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Lượng "thường xuyên có các hoạt động nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân và gây phức tạp về tình hình an ninh, trật tự tại địa phương".

Ông Lượng bị bắt cùng ông Thái Văn Hòa khi trên đường về sau khi thăm gia đình gia đình tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai vào chiều 24/7, ông Hòa nói với BBC.

"Chúng tôi đang đi xe thì thấy hai chiếc ô tô bảy chỗ và 10 chiếc xe máy với công an mặc thường phục. Họ chặn xe, đánh đập rồi cho tôi và anh Lượng lên hai xe khác nhau. Về đến trụ sở công an ở Vinh thì họ thả tôi về nhưng tôi không thấy anh Lượng. Không biết họ đưa anh đi đâu," ông Hòa nói.

Ông Lượng không phải là một cái tên được biết đến rộng rãi trong cộng đồng bất đồng chính kiến như bà Trần Thị Nga, nhưng có lẽ vì ông chỉ hoạt động tại địa phương.

'Cựu chiến binh thành nhà hoạt động địa phương'

Ông Lê Đình Lượng là chú họ của luật sư Lê Quốc Quân, một trong những luật sư nhân quyền và nhà đấu tranh dân chủ nổi tiếng trong nước.

Trả lời BBC hôm 26/7, luật sự Quân nói ông Lượng "đúng nghĩa là một nhà hoạt động địa phương".

"Chú tôi là một cựu chiến binh ở biên giới phía bắc những năm 89 và 90. Ông từng phải đóng chốt ở đỉnh núi ngay biên giới với Trung Quốc, nấp trong hầm ẩm thấp.

"Ông có tinh thần rất yêu nước. Ông chỉ hoạt động ở mức địa phương thôi nhưng ông rất đau đáu với chuyện quốc tế dân sinh, chuyện Trung Quốc xâm lược biển đảo.

"Vào thứ Bảy, hay Chủ Nhật hay ngày lễ, ông cầm các biểu ngữ, băng rôn ông tự làm, đi dọc đường cùng một số anh em phản đối Formosa, bảo vệ biển đảo…"

Bản quyền hình ảnh Facebook Lê Đình Lượng Image caption Bà Nguyễn Thị Quý, vợ ông Lượng nói: 'Chồng tôi là người tuyệt vời'

"Ông rất tích cực trong việc đòi quyền lợi chính đáng cho người dân."

Luật sư Quốc Quân kể ông Lượng đã có nhiều hoạt động đấu tranh như quyền sinh con thứ ba của người dân, việc bắt đóng phí giáo dục, tiêu biểu là việc thu phí sản lượng nông nghiệp.

"Trong việc thuế phí nông nghiệp, chính quyền tại địa phương quê tôi đã áp đặt một số sản lượng lên người dân dù luật pháp quy định được miễn. Chú tôi cùng một số anh em đấu tranh, cơ bản là được sự ủng hộ của người dân để lên xã phường đòi tiền. Chính ông chủ tịch xã phải thừa nhận và đền bù," luật sư Quân kể.

"Chú tôi có những hoạt động rất hữu ích và rất hay cho người nông dân. Người dân họ mách nhau, họ không đóng phí, những nơi khác họ cũng bắt đầu lật luật ra xem. Những cựu chiến binh bạn ông ấy cũng hỏi han cách thức để đấu tranh."

"Tôi thấy việc ông ấy làm là việc rất tiến bộ, có gì mà phản động?" Luật sư nói, "Giờ thấy ông bị bắt, tôi cảm thấy rất thương cảm và bất công."

'Chồng tôi là một người tuyệt vời'

Bà Nguyễn Thị Quý, vợ của ông Lê Đình Lượng nói với BBC rằng bà không nhận được thông tin gì về việc chồng bị bất, cũng không hề nhận được lệnh bắt người.

Bản quyền hình ảnh www.vietnamhumanrightsdefenders.net Image caption Ông Lê Đình Lượng bị tấn công hồi 2015 sau khi đi thăm cựu tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật.

"Tôi không biết chồng ở đâu, xem ra thì thấy chồng trên VTV, các mặt báo," bà Quý nói. "Tôi rất buồn và lo lắng, chồng tôi có rất nhiều bệnh, thái hóa cột sống, thái hóa xương chậu, bị gút.."

"Họ bắt chồng tôi như là lũ côn đồ bắt cóc con nít lấy nội tạng," bà nói.

Về cáo buộc ông Lượng "thường xuyên có các hoạt động nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân," bà Quý nói.

"Đối với tôi, chồng tôi là người tuyệt vời nhất. Chồng tôi đấu tranh cho bản thân, cho gia đình, cho dân làng, cho xã hội và cho sự thật. Tôi có thấy cái gì sai đâu," bà Quý nói.

"Chồng tôi đấu tranh chồng tôi chỉ mất thời gian, mất công thôi. Nhà tôi chỉ mất công yêu nước, yêu đồng bào, yêu đồng chí. Thế thì có gì sai?"

Việc bắt ông Lượng có trái luật?

Theo luật sư Lê Quốc Quân, ông nói, dưới tư cách là luật sư, việc bắt giữ ông Lượng đã phạm vào Nguyên tắc suy đoán vô tội, theo Luật Tố tụng hình sự.

"Một người không bị coi là có tội cho đến khi có bản án có hiệu lực pháp luật, việc công an nói ông phản động hoạt động lật đổ chính quyền vừa vô lý vừa trái luật."

Theo báo Tuổi Trẻ, công an Nghệ An khẳng định việc thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Lê Đình Lượng đảm bảo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Hiện Công an Nghệ An đang hoàn tất thủ tục, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông Lê Đình Lượng để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử theo quy định của pháp luật.

