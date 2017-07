Trịnh Xuân Thanh 'ra đầu thú'

Bản quyền hình ảnh Thanh Nien Image caption Ông Trịnh Xuân Thanh làm chủ tịch PVC tới 2013

Ông Trịnh Xuân Thanh, đối tượng bị Việt Nam truy nã, đã "đầu thú", theo thông báo của Bộ Công an Việt Nam.

Thông cáo chính thức, được truyền thông Việt Nam đưa lại ngày 31/7, nói:

"Ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh, sinh ngày 13/2/1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Nhà 24 - C2 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội; hiện là bị can bị truy nã theo Quyết định số 20/C46-P12 ngày 19/9/2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú."

"Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng qui định pháp luật."

Cùng ngày 31/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng - chủ trì một phiên họp.

Tại đây, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đề cập vụ án Trịnh Xuân Thanh, nói rằng:

"Rà soát lại tất cả các vụ án đang làm, vụ án nào có điều kiện thì tập trung làm dứt điểm, nhất là vụ án Hà Văn Thắm và vụ án Trịnh Xuân Thanh," theo Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ông Nguyễn Phú Trọng yêu cầu "có các biện pháp ngăn chặn tình trạng các đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài, hoặc vin vào lý do sức khỏe không hợp tác trong quá trình điều tra xét xử, khiến vụ án bị trì hoàn, kéo dài".

Ngày 16/9 năm ngoái, Bộ Công an Việt Nam khởi tố bị can đối với ông Trịnh Xuân Thanh về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Việc khởi tố để điều tra khoản thua lỗ gần 3.300 tỷ tại Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) trong thời gian ông làm lãnh đạo tại đây.

Cùng ngày, Việt Nam ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với ông Thanh.

Ông Thanh từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Sau khi rời ngành dầu khí, ông được điều sang Bộ Công thương, đảm đương nhiều chức vụ trong thời gian ngắn.

Sau đó, ông lại được thuyên chuyển làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Tháng 11/2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản quyết định kỷ luật một số lãnh đạo trong vụ Trịnh Xuân Thanh.

Trong số này, có ông Trần Lưu Hải, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Vụ án Trịnh Xuân Thanh vẫn đang được mở rộng điều tra.

Năm 2016, sau khi truy nã Trịnh Xuân Thanh, công an Việt Nam khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn người: Vũ Đức Thuận (nguyên ủy viên HĐQT kiêm tổng giám đốc); Nguyễn Mạnh Tiến (phó tổng giám đốc), Trương Quốc Dũng (nguyên phó tổng giám đốc) và Phạm Tiến Đạt (nguyên kế toán trưởng PVC) về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tháng Hai 2017, năm người khác bị khởi tố, trong đó có ba người làm tại PVC.