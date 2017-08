Ông Lê Đình Kình có giấy triệu tập điều tra của Bộ Quốc phòng

Bản quyền hình ảnh Other Image caption Ông Lê Đình Kình có giấy triệu tập nhưng vẫn chưa dưỡng thương xong để có thể tới cơ quan điều tra thuộc Bộ Quốc phòng làm việc, theo truyền thông Việt Nam

Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng của Việt Nam mới có giấy triệu tập trong tuần này với ông Lê Đình Kình, đại diện người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, mời lên làm việc về 'các nội dung, vấn đề liên quan', theo truyền thông Việt Nam.

Hôm 26/8/2017, báo điện tử VietnamNet đưa tin cho hay gia đình của ông Kình đã nhận được giấy triệu tập vài ngày trước, nhưng ông không thể 'lên làm việc' vì vẫn đang phải dưỡng thương các vết thương mà ông đã tố cáo trên truyền thông bị một số sỹ quan quân đội và trong lực lượng vũ trang gây ra trong sự việc mà ông nói là bị bắt giữ trái phép và bị hành hung nghiêm trọng.

"Con trai ông Lê Đình Kình là Lê Đình Công cho hay, gia đình nhận được giấy triệu tập của Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng từ mấy ngày trước," VietnamNet cho biết.

Ông Lê Đình Kình không đến Cơ quan điều tra theo giấy triệu tập được vì lý do sức khỏe. Hiện tại, chân bị đau của ông vẫn chưa bình phục VietnamNet

"Giấy triệu tập đề tên người nhận là ông Lê Đình Kình, trú tại xóm 1A, thôn Hoành, xã Đồng Tâm. Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng yêu cầu ông Kình đến làm việc tại trụ sở vào ngày 23/8.

"Ông Lê Đình Kình không đến Cơ quan điều tra theo giấy triệu tập được vì lý do sức khỏe. Hiện tại, chân bị đau của ông vẫn chưa bình phục.

Bản quyền hình ảnh FB Nguyen Dang Quang Image caption Giấy Triệu tập (lần II) của cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng gửi ông Lê Đình Kình, theo FB của cựu Đại tá Nguyễn Đăng Quang

Nguồn này dẫn lời của một quan chức cấp xã là bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư xã Đồng Tâm cho rằng "việc triệu tập ông Kình lên làm việc là điều bình thường", nhằm phục vụ cơ quan điều tra liên quan tới nội dung đơn thư mà ông Kình là người đại diện dân làng gửi kiến nghị.

Tuy nhiên quan chức này cho tờ báo thuộc Bộ Thông tin & Truyền thông của Việt Nam hay ông Kình vẫn chưa hồi phục: "Cụ vẫn chưa đi lại được, con cái trong nhà vẫn phục vụ".

Hôm 27/8, báo điện tử Zing.vn cũng đưa tin về diễn biến và cho biết thêm chi tiết:

"Thông tin từ gia đình ông Lê Đình Kình ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm cho biết, Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng đã triệu tập ông Kình đến làm việc tại trụ sở vào ngày 23/8. Trước đó, ngày 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

"Ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt giữ 4 công dân về hành vi gây rối trật tự công cộng để điều tra, làm rõ, trong đó có ông Lê Đình Kình (82 tuổi). Tới ngày 16/4, Cơ quan CSĐT đã có công văn đề nghị huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn đối với ông Lê Đình Kình vì này đã khai báo về hành vi phạm tội, nhân thân chưa có tiền án tiền sự, không cần thiết áp dụng biện pháp tạm giữ.

"Trên cơ sở đề nghị của Công an Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đã ra quyết định huỷ bỏ quyết định tạm giữ của Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đối với ông Kình. Viện Kiếm sát Nhân dân Hà Nội yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội và Trại tạm giam Công an Hà Nội thực hiện quyết định về việc huỷ bỏ quyết định tạm giữ đối với ông Kình theo đúng quy định. Ngày 20/4, VKSND Hà Nội đã ra quyết định huỷ bỏ quyết định tạm giữ ông Lê Đình Kình," báo Zing.vn cho biết thêm.

Sau ngày bị hành hung dã man, phải mang thương tật suốt đời, sức khỏe cụ bị giảm sút đã đành, song điều đặc biệt đáng ngại là trí nhớ và niềm tin của cụ bị suy giảm khá nhiều! Cựu Đại tá Nguyễn Đăng Quang

Bình luận về tin ông Lê Đình Kình 82 tuổi mới được cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng có giấy triệu tập, cựu Đại tá an ninh Nguyễn Đăng Quang, trên trang Facebook cá nhân của mình, hôm thứ Sáu viết:

"Người dân Đồng Tâm vừa thông tin cho biết: tiếp theo sau việc Công an Hà Nội triệu tập 70 người dân xã Đồng Tâm khiến cho tình hình nơi đây rất bất an, làm cho cuộc sống, sinh hoạt và lao động của người dân bị đảo lộn, nay đến Cục Điều tra Hình sự - Bộ Quốc phòng lại "vào cuộc", không cho người dân yên ổn làm ăn và lao động sản xuất!

"Cục Điều tra Hình sự mấy ngày nay gửi "Giấy Triệu Tập" cho một số người dân Đồng Tâm, yêu cầu họ phải có mặt tại Trụ sở Cơ quan Điều tra - Bộ Quốc phòng (Địa chỉ ngõ 296 phố Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra vụ án! Trong những người bị triệu tập lần này có cả cụ Lê Đình Kình, người mà sáng hôm 15/4/2017 đã bị 4 quân nhân mang quân hàm sỹ quan, trong đó có Trung tá Mạc Văn Tin là Điều tra viên của Cục ĐTHS-Bộ Quốc phòng lừa ra cánh Đồng Sênh bắt và đánh cụ đến dập nát xương đùi, rạn nứt xương hông, rồi quẳng cụ lên ôtô "như quẳng một con vật"!

"Vứt cụ lên được xe, họ còn nhảy lên, nhét dẻ vào mồm và khóa trái tay cụ bằng còng số 8, rồi cho xe chạy 50km về nơi giam giữ, để mặc cụ hơn 3 ngày không được cấp cứu, dẫn đến thương tật suốt đời cho cụ!

Bản quyền hình ảnh FB Nguyen Dang Quang Image caption Giấy Triệu tập (lần I) của cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng gửi ông Lê Đình Kình, theo FB của cựu Đại tá Nguyễn Đăng Quang

"Đến nay, vết thương trên thân thể cụ Kình chưa hồi phục, cụ vẫn không thể tự ngồi dậy, suốt ngày phải nằm trên giường, khi ngồi dậy phải có người đỡ, di chuyển trong nhà phải dùng đến xe lăn. Hy vọng rồi sẽ có ngày sức khỏe cụ sẽ được hồi phục, mặc dù ngày đó có thể còn lâu! Song vết thương trong lòng mới là nỗi đau khó có thể nguôi ngoai!

Trường hợp ông Kình không đi lại được theo giấy yêu cầu, cơ quan điều tra có thể đến tận nhà để hỏi những nội dung có liên quan Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, theo Zing.vn

"Sau ngày bị hành hung dã man, phải mang thương tật suốt đời, sức khỏe cụ bị giảm sút đã đành, song điều đặc biệt đáng ngại là trí nhớ và niềm tin của cụ bị suy giảm khá nhiều! Nay Cục Điều tra Hình sự - Bộ Quốc phòng không buông tha cụ, lại đang tâm "triệu tập" cụ, khiến cụ không chỉ cảm thấy buồn tức mà còn thấy uất hận dâng trào!

"Vậy xin được hỏi Cục Điều tra Hình sự - Bộ Quốc phòng, tình thương và lòng nhân ái của các ông đối với người dân có còn hay không mà các ông lại nỡ triệu tập, bắt một cụ già là nạn nhân của chính mình phải đến trình diện, phục vụ cho công tác điều tra một vụ án đã được khép lại?

"Thay vì việc làm vô nhân đạo này, thiết nghĩ các ông nên đến tận nhà thăm hỏi và tạ tội với gia đình và cá nhân cụ Lê Đình Kình, một đảng viên lão thành có tuổi đảng còn cao hơn tuổi đời nhiều lãnh đạo của quý Cục!," cựu Đại tá an ninh Nguyễn Đăng Quang nêu quan điểm riêng trên Facebook cá nhân của ông.

Hôm thứ Bảy, VietnamNet dẫn lời Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm cho hay: "Trường hợp ông Kình không đi lại được theo giấy yêu cầu, Cơ quan điều tra có thể đến tận nhà để hỏi những nội dung có liên quan,"

Còn báo Zing,vn hôm Chủ nhật cũng dẫn lời của quan chức cấp trên cho biết: "Việc triệu tập ông Kình lên làm việc là điều bình thường, nhằm phục vụ cơ quan điều tra liên quan tới nội dung đơn thư mà ông Kình là người đại diện dân làng gửi kiến nghị...

"Ông Kình vẫn chưa chưa đi lại được, phải nhờ con cái phục vụ," vẫn theo Zing, "Trường hợp ông Kình không đi lại được theo giấy yêu cầu, cơ quan điều tra có thể đến tận nhà để hỏi những nội dung có liên quan."