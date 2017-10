Vụ Kim Jong-nam: Có chất VX trên áo Đoàn Thị Hương

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah hôm bị bắt

Dấu vết chất độc VX đã được tìm thấy trên quần áo của hai nữ bị cáo, các chuyên gia nói tại phiên tòa ở Malaysia hôm thứ Năm.

Anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, tử vong ở sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2/2017, do bị đầu độc bằng chất VX.

Siti Aisyah, 25 tuổi người Indonesia, và Đoàn Thị Hương, 28 tuổi người Việt, bị buộc tội giết hại ông Kim Jong-nam bằng cách bôi chất VX vào mặt nạn nhân.

Đây là hóa chất độc hại đã bị Liên Hiệp Quốc cấm dùng.

Chiếc áo có chất độc

Một chuyên gia về vũ khí hóa học của chính phủ Malaysia nói các phân tích của ông cho thấy có dấu vết VX, các tiền chất và các phần thoái biến của chất này trên cánh tay áo chiếc áo phông mà Đoàn Thị Hương mặc, và các phần thoái biến của VX trên chiếc áo không tay của Siti Aisyah, Reuters tường thuật.

Bản quyền hình ảnh MOHD RASFAN/AFP/Getty Images Image caption Một trong các luật sư bào chữa cho Đoàn Thị Hương mang theo tài liệu trước khi vào phiên xử

Lời trình bày của ông Raja Subramaniam trước tòa được dùng để củng cố quan điểm của bên công tố, rằng chất VX đã được dùng trong vụ giết người, và là lý do duy nhất dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Ông cũng xác nhận rằng ông tìm thấy chất VX trên mặt, mắt, quần áo, máu và nước tiểu của ông Kim, báo The Guardian của Anh tường thuật.

Ông Raja Subramaniam là người đứng đầu Trung tâm Phân tích Vũ khí Hóa học, cơ quan thuộc chính phủ Malaysia.

Quan điểm trên đã bị các luật sư bên bị phản bác trong tuần rồi.

Luật sư Gooi Soon-seong bảo vệ cho Siti nói với các phóng viên rằng việc phát hiện ra chất VX trên các bị cáo chưa đủ để kết tội họ.

Luật sư của Đoàn Thị Hương, Hisyam Teh Poh Teik nói rằng bên luật sư biện hộ giải thích l‎ý do khiến chất VX có trên người bị cáo người Việt theo cách khác, và sẽ công bố sau, the The Guardian.

Bản quyền hình ảnh Kyodo News Image caption Hai nữ cảnh sát Malaysia kèm sát Đoàn Thị Hương, người mặc áo xanh và có áo giáp chống đạn bên ngoài khi ra tòa ở Sham Alam

Trước câu hỏi của bên công tố, chuyên gia hóa học Raja đồng ‎ý rằng chất VX nếu bôi vào tay trần sẽ không gây tác hại gì nếu được nhanh chóng rửa sạch.

Mức độc hại của VX phụ thuộc vào liều lượng sử dụng và vị trí cơ thể bị tiếp xúc với nó, ông nói thêm.

Theo chuyên gia này, VX thấm vào cơ thể nhanh nhất tại các khu vực tập trung nhiều mạch máu, như đầu, cổ, mắt và tai.

Tại các khu vực ít nhạy cảm như lòng bàn tay, nơi có những lớp mô mỡ dày, thì người tiếp xúc với nó có tới 15 phút để rửa sạch chất độc bằng cách cho nước chảy liên tục lên đó mà không bị tác động gì.

Hôm thứ Tư 4/10, một chuyên gia khai trước tòa rằng có các nghi phạm khác có thể đã tham gia đầu độc ông Kim chứ không chỉ hai nữ bị cáo.

Chuyên gia nghiên cứu bệnh học Mohamad Shah Mahmood nói có thể bốn nghi phạm khác, những đối tượng được nhắc tới trong cáo trạng nhưng hiện vẫn chưa bị bắt giữ chính là những người quản l‎y chất độc trước khi ông Kim Jong Nam bị hai nữ bị cáo tấn công, AFP tường thuật.

Hai nữ bị cáo không nhận tội và nói họ tưởng đang tham gia vào một trò truyền hình thực tế.

Nếu bị kết tội, họ có thể phải đối diện mức án tử hình.

Phiên tòa sẽ tiếp tục vào thứ Hai 9/10.