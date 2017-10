HRW kêu gọi hủy tội danh 'tuyên truyền chống nhà nước'

Bản quyền hình ảnh CỔNG THÔNG TIN BỘ CÔNG AN Image caption Chính quyền nói blogger Phan Kim Khánh "hợp tác với đảng Việt Tân" ở hải ngoại, mà Hà Nội liệt vào danh sách tổ chức khủng bố

Việt Nam cần 'hủy bỏ cáo buộc đối với nhà hoạt động sinh viên' Phan Kim Khánh, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) nói trong thông cáo ra hôm 24/10/2017.

HRW cũng kêu gọi các nhà cấp viện cho Việt Nam cùng các lãnh đạo trong vùng nêu yêu cầu Việt Nam phóng thích tù chính trị trước khi khai mạc kỳ họp thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương tới đây, theo nội dung thông cáo.

Ông Brad Adams, Giám đốc Ban Á Châu của HRW nói rằng "tội duy nhất của sinh viên Phan Kim Khánh là đã thể hiện quan điểm chính trị trái ý chính quyền", thông cáo viết.

Ông Phan Kim Khánh, 24 tuổi, sinh viên sắp tốt nghiệp khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên, bị bắt hồi tháng 3/2017 với cáo buộc "Tuyên truyền chống Nhà nước" theo Điều 88 Bộ luật Hình sự.

Ông Khánh bị cáo buộc thành lập, điều hành hai trang blog từ năm 2015 là 'Báo Tham nhũng' và 'Tuần Việt Nam', bên cạnh việc "mở ba tài khoản trên Facebook và hai tài khoản trên YouTube, liên tục đăng nhiều thông tin có nội dung bịa đặt, xuyên tạc nhằm chống Nhà nước, phần lớn được lấy từ các trang mạng phản động khác", truyền thông trong nước nói.

Thêm người bị bắt vì Điều 88

Hà Tĩnh: Một người bị bắt vì Điều 79

Việt Nam: Thêm một người bị bắt vì Điều 88

LHQ: Việt Nam 'cần bỏ điều 88, 79'

Năm 2015, ông tham gia một khóa đào tạo do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ chức cho thành viên của Chương trình Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á (YSEALI).

"Tội danh ngụy tạo tuyên truyền chống nhà nước được thiết kế để dập tắt những tiếng nói ôn hòa phê bình chính quyền Việt Nam," ông Adams nói thêm.

"Việt Nam cần hủy bỏ những điều luật này và chấm dứt đàn áp sinh viên cũng như những người dân thường chỉ vì họ nói về những vấn nạn của đất nước trên Internet."

Theo HRW, hơn 100 nhà hoạt động hiện đang phải thụ án tù vì đã thực thi các quyền cơ bản như tự do ngôn luận, tự do nhóm họp, tự do lập hội và tự do tôn giáo.

Bản quyền hình ảnh FB Ha Huy Son Image caption Luật sư Hà Huy Sơn (bìa phải) cùng bố mẹ Phan Kim Khánh tại nhà của sinh viên này

'Mong bản án nhẹ'

Ông Khánh dự kiến sẽ ra tòa hôm 25/10 tại Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Nếu bị kết tội, ông có thể phải đối mặt với bản án lên tới 12 năm tù.

Hôm 24/10, trả lời BBC, cô Phan Thị Trang, em gái của ông Khánh, cho hay: "Sáu người trong nhà tôi ngày mai sẽ đi dự phiên tòa và chỉ mong bản án nhẹ cho anh tôi. Từ khi anh Khánh bị bắt đến nay, mỗi tháng bố tôi đều đi thăm nuôi nhưng không được gặp con."

"Những gì anh tôi làm, gia đình đều không hay biết cho đến khi anh ấy bị bắt vì anh ấy rất kín tiếng. Lẽ ra anh Khánh đã tốt nghiệp tháng 7 vừa rồi và đi du học Philippines như dự định mà anh ấy nói với tôi."

"Vì biết cảnh nhà khó khăn, mẹ làm nông, bố phụ hồ, nên anh Khánh có nhắn qua luật sư rằng chỉ cần gửi ít tiền lưu ký vào trại giam hàng tháng thôi."

Luât sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Khánh từ giai đoạn xét xử sơ thẩm, cho biết: "Gia đình Khánh rất nghèo, có lẽ thuộc diện hộ nghèo ở địa phương nhưng Khánh học rất giỏi. Khánh là người rất đáng mến, dễ tiếp xúc, khiêm tốn, ngoan hiền, mọi người, dân làng, thầy cô, bạn bè rất quý mến. Ngôi nhà của gia đình Khánh nằm dưới chân một quả đồi, cơn bão số 10 vừa qua có bị sạt một mảng đồi đất đá đầy sau nhà nhưng may mắn ngôi nhà của gia đình ko bị cuốn trôi. Có lẽ tài sản lớn nhất của gia đình ông Dung bây giờ chính là người con trai, Phan Kim Khánh."