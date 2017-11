Hội An 'kịp khô ráo trước ngày đón khách APEC'

Bản quyền hình ảnh Dinh Le Vu Image caption Nước ngập ba ngày ở Hội An khiến việc buôn bán và sinh hoạt của người dân bị ngưng trệ

Việt Nam đang xả lũ khỏi một số hồ chứa để chống chọi tình trạng bão lũ, chỉ vài ngày trước khi các lãnh đạo thế giới tới dự kỳ họp thượng đỉnh APEC.

Cơn bão số 12, có tên quốc tế là bão Damrey, tính đến nay đã cướp đi sinh mạng của 69 người, với 30 người hiện vẫn còn mất tích.

Việc xả lũ khỏi bảy hồ chứa ở miền Trung trong hôm thứ Ba được tiến hành phù hợp với kế hoạch hạn chế ngập lụt, Reuters dẫn nguồn cơ quan phòng chống thiên tai nói.

Trang web của Cục Quản lý Tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết tính đến cuối ngày 6/11, đã có tổng số 41 hồ chứa thủy điện xả qua tràn, và 23 hồ chứa thủy lợi vận hành xả lũ.

Đà Nẵng trang hoàng lại APEC 'từ số không'?

Đà Nẵng khai trương Trung tâm Báo chí APEC

Giới chức nói các nỗ lực đặc biệt đã được triển khai nhằm tránh gây ngập lụt quanh khu vực Đà Nẵng, nơi tuần lễ cấp cao APEC đã bắt đầu khai mạc từ hôm thứ Hai 6/11.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có mặt cùng các lãnh đạo thế giới khác, tham dự phiên họp thượng đỉnh hôm thứ Sáu và thứ Bảy.

Kế hoạch họp APEC không bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, nhưng hiện đang có câu hỏi về chương trình phu nhân, phu quân của các nhà lãnh đạo tới thăm khu di sản thế giới Hội An vào thứ Bảy.

Bản quyền hình ảnh STR/AFP/Getty Images Image caption Hội An trong ngày 6/11

"Hội An ngập lụt chắc chắn ảnh hưởng đến lịch trình thăm nơi này của các nguyên thủ dự APEC," nhà báo Nguyễn Trung Bảo, người đang sống tại phố cổ Hội An nói với BBC hôm 7/11.

Nước dâng cao trên các đường phố trong những ngày cuối tuần, khiến nhiều người phải di chuyển bằng ghe trên đường.

Mạng xã hội những ngày qua ghi nhận các clip, hình ảnh một số người dân, du khách quây lưới bắt cá trên đường, thậm chí nước còn ngập đến tấm bảng ghi "ưu tiên xe APEC" trên một con đường tại Hội An.

Thiên tai 'ngày càng làm khổ nhân loại'

VN: Bão Damrey làm ít nhất 27 người chết

Không ai hàng năm đem một món đồ cổ ngâm vào nước lũ do xả thủy điện như hiện nay. Khi món đồ cổ đó mỗi năm đem về gần 100 triệu đôla và việc làm cho hàng ngàn con người trong vùng. nhà báo Trung Bảo

'Ngâm đồ cổ vào nước lũ'

Trả lời BBC hôm 7/11, ông Nguyễn Sự, cựu Bí thư Thành ủy Hội An, nói rằng tình trạng ngập lụt ở Hội An trong những ngày qua là do nhiều nguyên nhân khác nhau, vừa do mưa lớn, vừa do tình trạng xả lũ thủy điện và triều cường.

"Hội An nằm ở vùng hạ du của sông Thu Bồn nên hàng năm đều bị ngập do mưa lớn. Nhưng nếu kết hợp với thủy điện xả lũ và triều cường, thì nước chảy nhanh, mạnh và kéo dài hơn."

"Mấy năm trước khi rừng bị phá và có thủy điện xả, Hội An hàng năm đều có bị ngập nhưng nước dâng từ từ trong lúc mưa cả chục ngày. Còn bây giờ, mưa chỉ ba ngày mà ngập nặng. Trước đây người ta chỉ thấy Hội An bị lụt, còn bây giờ gọi chính xác là lũ."

Để tình trạng phố cổ ngập sâu trong nước là điều "đáng tiếc", theo nhà báo Nguyễn Trung Bảo, bởi "chính quyền đã huy động rất nhiều sức người, sức của để chuẩn bị và tập dượt trước đó".

VN tăng cứu trợ sau mưa lụt chết 54 người

Thanh Hóa: Bí thư phường nói về ảnh đi bè

Tuy nhiên, "điều đáng tiếc hơn là chủ nhà đã để các nguyên thủ này thấy cách mình hành xử với một di sản vô giá như Hội An".

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem Bão Damrey gây thiệt hại nặng nề

"Không ai hằng năm đem một món đồ cổ ngâm vào nước lũ do xả thủy điện như hiện nay khi món đồ cổ đó mỗi năm đem về gần 100 triệu đôla và việc làm cho hàng ngàn con người trong vùng."

Tuy nhiên, nhà báo Nguyễn Trung Bảo cho rằng giới chức địa phương đã bị động về việc xả lũ, và "không thể làm gì hơn ngoài việc nỗ lực thông tin và tổ chức cứu hộ".

"Bản thân nhà chức trách Hội An đã rất nỗ lực để thông tin và sau đó tổ chức cứu hộ những nơi ngập sâu trong lũ. Đặc biệt, một Phó chủ tịch thành phố Hội An là ông Nguyễn Thế Hùng đã liên tục cập nhật tình hình lũ lụt trên Facebook cá nhân bất kể ngày đêm để người dân phòng tránh."

Bản quyền hình ảnh STR/AFP/Getty Image Image caption Nước dâng cao trên các đường phố Hội An trong những ngày cuối tuần, khiến nhiều người phải di chuyển bằng ghe trên đường

Ông Nguyễn Sự cũng đánh giá cao các nỗ lực của giới chức địa phương.

"Chính quyền đã làm hết trách nhiệm trong việc xử lý thiên tai. Cụ thể là họ chủ động rút kinh nghiệm, cho Thủy điện Sông Tranh xả lũ sớm trước một ngày trong lúc dưới hạ du không có nước," ông nói. "Nếu không để mưa lớn mới xả lũ thì có lẽ Hội An còn ngập nặng hơn."

"Ngoài ra, các lực lượng của chính quyền đã sơ tán dân rất chu đáo, không có thiệt hại nhân mạng, đó là điều đáng mừng. Còn thiệt hại vật chất thì sau cơn lũ này mới tính hết được."

Lũ lụt - xã hội dân sự vào cuộc

VN: mưa lũ làm hàng chục người chết và bị thương