Ông Trump có quan tâm nhân quyền khi tới VN?

Trước giờ khai mạc APEC đã có một làn sóng kêu gọi lãnh đạo quốc tế gây áp lực lên chính phủ Việt Nam trong vấn đề nhân quyền.

Việt Nam đang trấn áp mạnh tay đôi với các nhà hoạt động dân chủ và vận động nhân quyền.

Hàng chục nhà hoạt động đã bị bắt giữ chỉ trong vài tháng qua.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói hiện có hơn 100 tù chính trị tại Việt Nam, nhưng giới chức nói chỉ có những người vi phạm pháp luật mới bị bỏ tù.

Con gái của blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm, trong những ngày cuối tháng 10 đã lần thứ tư gửi thư tới Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump, cầu xin giúp đỡ để blogger Mẹ Nấm được thả.

Liệu Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ có nêu vấn đề về quyền tự do biểu đạt, về nhân quyền trong chuyến đi của ông tới Việt Nam?

Video do nhóm biên tập của BBC News thực hiện. Quý vị có thể xem bản tiếng Anh The plight of Vietnamese dissidentstại đây.

