Bản quyền hình ảnh Fb Chuong May Man Image caption Đèn đường nghệ thuật "mừng Đảng mừng xuân" của thành phố Cần Thơ

Người bị thanh tra Sở Thông tin Cần Thơ mời làm việc vì post Facebook ảnh đèn đường nghệ thuật "mừng Đảng mừng xuân" của thành phố cạnh ảnh quần lót giải thích với BBC rằng ông không đến cuộc gặp "vì tôn trọng chính quyền."

Ngày 16/12, tài khoản Facebook 'Chương May Mắn' của ông Chung Hoàng Chương ở Cần Thơ đăng nội dung: "Ai đi Cần Thơ, đến chỗ này thì nhớ là vừa chui qua rồi ghé vào bên phải là tiệm bán sim số may mắn của em để mua sim cho may mắn đó!!!".

Kèm theo post là ảnh đèn nghệ thuật trang trí "mừng Đảng mừng xuân" tại giao lộ đường 30 Tháng 4 - Quang Trung ở quận Ninh Kiều, Cần Thơ).

Các bức ảnh gợi ra sự so sánh của bức ảnh đèn nghệ thuật ba góc treo ngang phố và với các đồ vật ba góc khác.

Sau đó, ông Nguyễn Việt Thanh, Chánh thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Cần Thơ đã ký văn bản yêu cầu ông Chương "đến làm việc" vào chiều 28/12 vì "đăng thông tin sai lệch trên mạng xã hội về cổng đèn đường nghệ thuật."

Trả lời BBC từ Cần Thơ hôm 28/12, ông Chương nói: "Khi nhận văn bản, tôi đắn đo rồi quyết định không đến gặp thanh tra Sở Thông tin."

"Vì nếu đến, tôi sẽ đi cùng người thứ ba và ghi âm vụ việc."

"Nhưng rồi tôi nghĩ có thể người của chính quyền liên tưởng hay hiểu lầm gì đó và mục đích của họ chỉ là muốn nhắc nhở mình thôi."

'Kiến thức pháp luật cơ bản'

"Có thể do lỗi của người đánh máy nên văn bản khiến tôi bức xúc."

"Còn nếu tôi đến gặp mà lại ghi âm rồi về post tiếp nội dung cuộc gặp thì lại làm khó thêm cho họ."

"Nên tôi quyết định không đi vì tôn trọng chính quyền."

"Họ không có căn cứ gì để phạt tôi."

"Post Facebook của tôi không có sự so sánh, liên tưởng gì cụ thể, nếu có là do người xem thôi. Mà điều này thì tôi không kiểm soát được."

"Còn nếu họ quyết định phạt thì tôi sẽ đi đóng phạt và mời luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình."

Ông Chương cho biết thêm: "Ở Việt Nam mà nói chuyện tự do ngôn luận thì tôi ít có nghe."

"Tôi chỉ nghĩ mình tự do tưởng tượng, biểu đạt mà không vi phạm pháp luật hoặc thuần phong mỹ tục là tốt rồi."

"Tôi muốn chia sẻ với những facebooker rằng mình cần lường trước những chuyện rắc rối nảy sinh từ Facebook, trang bị kiến thức pháp luật cơ bản để đối phó với những tình huống bị làm phiền vô cớ."

"Tôi nghĩ những người của chính quyền cần thay đổi cách cư xử với người dân. Nếu ngay từ đầu họ nhắc nhở nhẹ nhàng thì tôi đã gỡ post."

"Còn cách gửi văn bản như vậy thì càng khiến tôi bức xúc thêm."

Hôm 28/12, BBC gọi ông Nguyễn Việt Thanh nhiều lần nhưng ông không nghe máy.